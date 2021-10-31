  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Камбюр
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Маулун Робин
25' Желтая карточка
Мёленстен Мелле
30'
1
Вассен
Этьенн
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
28
Бюттнер
Александер
7
Одгор
Йенс
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
18
Самбисса
Давид
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
28
Робертс
Улдрикис
Ваалвейк
3-4-2-1
Камбюр
4-1-4-1

Ход матча

10'
0:0
Маулун Робин
12'
Ньивпорт Ларс
Ван ден Бёйс Дарио
 
25'
Мёленстен Мелле
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Ваалвейк
Камбюр

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
4:1
К
1:4
ПД
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 4 0.36
Одгор Йенс 3 0.27
Бюттнер Александер 2 (1) 0.18
Ван дер Венне Рихард 1 0.09
Анита Вурнон 1 0.09
Бакари Саид 1 0.09
Мёленстен Мелле 1 0.09
Тоуба Ахмед 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Азхиль Айман 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 3 0.27
Tom Boere 3 0.27
Каллон Исса 2 0.18
Самбисса Давид 2 0.18
Бангура Алекс 2 0.18
Брей Майкл 1 0.09
Маулун Робин 1 0.09
Тол Марко 1 0.09
Киш Тамаш 1 0.09
Робертс Улдрикис 1 0.09
Худемакерс Меес 1 0.09
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 4 0
Тоуба Ахмед 3 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бакари Саид 1 0
Joseph Oosting 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 3 1
Макинтош Келвин 3 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Каллон Исса 1 0
Самбисса Давид 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
60%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
1
13%
5
38%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
4
36%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
1
8%
7
39%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
7
28%
16-30
3
20%
5
20%
31-45
6
40%
4
16%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
0
0%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:3
Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3
Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 2:0 11 7 2 2 23 - 11 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Виллем II 0:2 11 5 3 3 14 - 14 18
7. НЕК Неймеген 11 5 2 4 15 - 17 17
8. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
9. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
10. Херенвен 11 4 1 6 13 - 18 13
11. Камбюр 0:0 11 4 1 6 18 - 25 13
12. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
13. Хераклес 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 0:0 11 2 5 4 13 - 15 11
15. Гронинген 11 2 4 5 10 - 18 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 8 - 19 7
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 2:0 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 0:2 5 3 1 1 6 - 7 10
7. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
8. Камбюр 0:0 6 3 0 3 13 - 11 9
9. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Ваалвейк 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
12. НЕК Неймеген 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 0:2 6 2 2 2 8 - 7 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 2:0 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
12. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Камбюр 0:0 5 1 1 3 5 - 14 4
14. Ваалвейк 0:0 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Камбюр
2.68
3.72
2.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 0:0 Камбюр онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 