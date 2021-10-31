Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Мандемейкерс
0:0
10' Не забитый пенальтиМаулун Робин
25' Желтая карточкаМёленстен Мелле
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
Ход матча
10'
0:0
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Ваалвейк
Камбюр
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|4
|0.36
|Одгор Йенс
|3
|0.27
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.18
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.09
|Анита Вурнон
|1
|0.09
|Бакари Саид
|1
|0.09
|Мёленстен Мелле
|1
|0.09
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|3
|0.27
|Tom Boere
|3
|0.27
|Каллон Исса
|2
|0.18
|Самбисса Давид
|2
|0.18
|Бангура Алекс
|2
|0.18
|Брей Майкл
|1
|0.09
|Маулун Робин
|1
|0.09
|Тол Марко
|1
|0.09
|Киш Тамаш
|1
|0.09
|Робертс Улдрикис
|1
|0.09
|Худемакерс Меес
|1
|0.09
|Шмидт Доке
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|4
|0
|Тоуба Ахмед
|3
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|3
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
60%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
1
13%
5
38%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
4
36%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
1
8%
7
39%
61-75
3
23%
2
11%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
7
28%
16-30
3
20%
5
20%
31-45
6
40%
4
16%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
0
0%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:3
Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3
Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Утрехт
|2:0
|11
|7
|2
|2
|23 - 11
|23
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|Виллем II
|0:2
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|8.
|Твенте
|11
|4
|3
|4
|18 - 18
|15
|9.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|10.
|Херенвен
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Камбюр
|0:0
|11
|4
|1
|6
|18 - 25
|13
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|13.
|Хераклес
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|15.
|Гронинген
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|2:0
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Виллем II
|0:2
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|8.
|Камбюр
|0:0
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|10.
|Твенте
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Ваалвейк
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|14.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|0:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Утрехт
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|12.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|Камбюр
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Хераклес
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0