  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:1
Конец матча

Стадион:
Камбюр
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Маулун Робин
25' Желтая карточка
Мёленстен Мелле
0:1
63' Гол
Каллон Исса
67' Желтая карточка
Маулун Робин
90'+4
1
Вассен
Этьенн
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
28
Бюттнер
Александер
7
Одгор
Йенс
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
18
Самбисса
Давид
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
28
Робертс
Улдрикис
Ваалвейк
3-4-2-1
Камбюр
4-1-4-1

Ход матча

10'
0:0
Маулун Робин
12'
Ньивпорт Ларс
Ван ден Бёйс Дарио
 
25'
Мёленстен Мелле
 
55'
 
Доодеман Ник
Самбисса Давид
63'
0:1
Каллон Исса
(Доодеман Ник)
67'
 
Маулун Робин
74'
Yassin Oukili
Азхиль Айман
 
75'
Бель-Хассани Иллиас
Бюттнер Александер
 
77'
 
Tom Boere
Робертс Улдрикис
77'
 
Паулиссен Митчелл
Маулун Робин
83'
 
Яспер тер Хейде
Каллон Исса
83'
 
Тол Марко
Схаутен Эрик
83'
Штоккерс Финн
Бакари Саид
 
83'
Данеелс Леннерд
Анита Вурнон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Ваалвейк
Камбюр

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
4:1
К
1:4
ПД
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 4 0.36
Одгор Йенс 3 0.27
Бюттнер Александер 2 (1) 0.18
Ван дер Венне Рихард 1 0.09
Анита Вурнон 1 0.09
Бакари Саид 1 0.09
Мёленстен Мелле 1 0.09
Тоуба Ахмед 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Азхиль Айман 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каллон Исса 3 0.27
Якобс Ями 3 0.27
Tom Boere 3 0.27
Самбисса Давид 2 0.18
Бангура Алекс 2 0.18
Брей Майкл 1 0.09
Маулун Робин 1 0.09
Тол Марко 1 0.09
Киш Тамаш 1 0.09
Робертс Улдрикис 1 0.09
Худемакерс Меес 1 0.09
Шмидт Доке 0 0
Доодеман Ник 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 4 0
Тоуба Ахмед 3 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бакари Саид 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Joseph Oosting 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 3 1
Макинтош Келвин 3 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Каллон Исса 1 0
Самбисса Давид 1 0
Маулун Робин 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
50%
2
14%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
1
13%
5
38%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
4
36%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
1
8%
8
42%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
7
28%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
6
38%
4
16%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
0
0%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1
Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:3
Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3
Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 11 7 2 2 26 - 12 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Виллем II 11 5 3 3 15 - 17 18
7. НЕК Неймеген 11 5 2 4 15 - 17 17
8. Камбюр 11 5 0 6 19 - 25 15
9. Твенте 11 4 3 4 18 - 18 15
10. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
11. Херенвен 11 4 1 6 13 - 18 13
12. Гоу Эхед Иглс 10 4 1 5 13 - 19 13
13. Хераклес 10 3 2 5 11 - 15 11
14. Ваалвейк 11 2 4 5 13 - 16 10
15. Гронинген 11 2 4 5 10 - 18 10
16. Фортуна Ситтард 9 2 3 4 9 - 17 9
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 8 - 19 7
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
7. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
8. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
9. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
10. Твенте 5 2 2 1 7 - 5 8
11. НЕК Неймеген 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Камбюр 5 2 0 3 6 - 14 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Хераклес 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ваалвейк 0:1 Камбюр онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 