Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Ваалвейк

93' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

93' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Плохо сыграл Доодеман Ник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Камбюр

91' Макинтош Келвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Камбюр

89' Одгор Йенс из команды Ваалвейк навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

89' Удар от ворот произведет Камбюр

88' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

88' Том Боер из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Удар от ворот произведет Камбюр

87' Яссин Оукили не смог попасть в створ ударом издали

87' Игрок Крамер Михил из команды Ваалвейк неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

86' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Одгор Йенс пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

85' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Ньивпорт Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Ваалвейк

81' Каллон Исса из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

80' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

80' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Одгор Йенс нанес удар головой, но Сонни Стивенс спокойно отбил мяч.

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Яссин Оукили

74' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Одгор Йенс и попал в каркас ворот!

73' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

72' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Айман Азхиль из команды Ваалвейк сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

67' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

66' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

66' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

62' Каллон Исса не смог попасть в створ ударом издали

61' Камбюр выполняет удар от ворот.

60' Одгор Йенс из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

59' Удар от ворот произведет Камбюр

59' Головой пробил Мёленстен Мелле , но голкипер отбил его в поле!

58' Робертс Улдрикис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Вассен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

57' Камбюр выполняет удар от ворот.

56' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Гаари Жюрьен из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

54' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Камбюр

53' Ох, нехорошо это выглядит. Самбисса Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Самбисса Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бюттнер Александер из команды Ваалвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Одгор Йенс из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Макинтош Келвин из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Ваалвейк

50' Игрок Якобс Ями из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Одгор Йенс из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.