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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Будё-Глимт
0:0
Перерыв

Стадион:
Саннефьёрд
0'
37' Желтая карточка
Ian Smeulers
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
16
Конрадсен
Мортен
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
1
Стуревик
Якоб
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Валес
Марк
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
16
Сёдлунн
Андре
18
Куртович
Виллиам
15
Бренден
Эрик
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
Будё-Глимт
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

Ход матча

27'
Хейбротен Мариус
Бьоркан Фредерик
 
37'
 
Ian Smeulers

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

История личных встреч

Будё-Глимт
Саннефьёрд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
1:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
2:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:0
ТМС
0:0
А
1:2
А
1:1
Т
1:0
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 13 0.52
Салтнес Ульрик 7 0.28
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.24
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.2
Сёрли Сондре 3 0.12
Берг Патрик 3 (1) 0.12
Фет Сондре 2 0.08
Ветлесен Уго 2 0.08
Нордас Лассе 2 0.08
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Хейбротен Мариус 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 9 0.36
Хансен Кристоффер 6 0.24
Тветер Александер Рууд 5 0.2
Рисан Сандер 2 0.08
Фосс Сандер Моэн 2 0.08
Валес Марк 1 0.04
Куртович Виллиам 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Гуссиос Сиверт 1 0.04
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Бренден Эрик 0 0
Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Салтнес Ульрик 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Мо Бреде 1 0
Лоде Мариус 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Joel Mvuka 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 4 0
Ian Smeulers 2 1
Куртович Виллиам 3 0
Вембангомо Брис 3 0
Йонссон Видар 3 0
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хансен Кристоффер 2 0
Бренден Эрик 2 0
Сёдлунн Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
17
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
8
29%
3
18%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
6
21%
5
29%
29%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
4
14%
2
12%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Пропущено

12
24
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
7
29%
29%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
2
17%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
7
58%
3
13%
76-90

Забито

20
14
3 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
5
25%
6
43%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
7
35%
1
7%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Забито

48
31
19 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
9
19%
4
13%
1-15
3
6%
2
6%
16-30
7
15%
8
26%
31-45
7
15%
9
29%
29%
46-60
9
19%
4
13%
61-75
13
27%
4
13%
76-90

Пропущено

22
40
6 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
2
9%
5
13%
1-15
2
9%
9
23%
16-30
2
9%
4
10%
31-45
4
18%
9
23%
46-60
4
18%
5
13%
61-75
8
36%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1
Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1
Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 25 15 7 3 49 - 21 52
2. Мольде 0:3 Заявка 25 14 5 6 57 - 31 47
3. Викинг 1:1 Заявка 25 13 6 6 50 - 42 45
4. Русенборг Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга Заявка 24 8 10 6 39 - 33 34
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 25 9 6 10 40 - 36 33
9. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 25 9 6 10 35 - 34 33
10. Одд 2:0 Заявка 25 8 7 10 36 - 45 31
11. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 25 8 6 11 29 - 38 30
12. Саннефьёрд 0:0 Заявка 25 8 6 11 30 - 41 30
13. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
14. Бранн Заявка 24 4 8 12 30 - 46 20
15. Стабек 0:0 Заявка 25 4 7 14 27 - 51 19
16. Мьёндален 0:2 Заявка 25 3 9 13 28 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
2. Мольде 0:3 Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
3. Будё-Глимт 0:0 Заявка 13 8 4 1 29 - 11 28
4. Викинг 1:1 Заявка 13 8 3 2 30 - 19 27
5. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 10 27
6. Хёугесунн 0:0 Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд 2:0 Заявка 12 5 3 4 24 - 20 18
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Мьёндален 0:2 Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде 0:3 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
4. Викинг 1:1 Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Одд 2:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
9. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 13 3 2 8 13 - 27 11
10. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 27 11
12. Стабек 0:0 Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Хёугесунн 0:0 Заявка 13 1 4 8 14 - 25 7
14. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
15. Мьёндален 0:2 Заявка 13 1 4 8 10 - 27 7
16. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Иан Смейлерс получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Бьоркан Фредерик уходит с поля. Хейбротен Мариус выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Саннефьёрд
1.52
6.90
8.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 0:0 Саннефьёрд онлайн




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