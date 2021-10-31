Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 4015
37' Желтая карточкаIan Smeulers
55' Желтая карточкаЙонссон Видар
1:0
63' ГолВетлесен Уго
85' Желтая карточкаХаген Элиас
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
28 Жозе ВиторНападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
-
93 Анене ЧумаНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
Ход матча
37'
55'
63'
1:0
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
12 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
История личных встреч
Будё-Глимт
Саннефьёрд
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|13
|0.52
|Салтнес Ульрик
|7
|0.28
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.24
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.2
|Сёрли Сондре
|3
|0.12
|Ветлесен Уго
|3
|0.12
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.12
|Фет Сондре
|2
|0.08
|Нордас Лассе
|2
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|9
|0.36
|Хансен Кристоффер
|6
|0.24
|Тветер Александер Рууд
|5
|0.2
|Рисан Сандер
|2
|0.08
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.08
|Валес Марк
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.04
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Бренден Эрик
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Фет Сондре
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|6
|0
|Валес Марк
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|4
|0
|Йонссон Видар
|4
|0
|Ian Smeulers
|2
|1
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Сёдлунн Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
17
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
8
28%
3
18%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
6
21%
5
29%
29%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
6
21%
3
18%
76-90
Пропущено
12
25
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
7
28%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
2
17%
5
20%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
7
58%
3
12%
76-90
Забито
20
14
3 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
5
25%
6
43%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
7
35%
1
7%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
1
10%
5
31%
76-90
Забито
49
31
19 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
9
18%
4
13%
1-15
3
6%
2
6%
16-30
7
14%
8
26%
31-45
7
14%
9
29%
29%
46-60
10
20%
4
13%
61-75
13
27%
4
13%
76-90
Пропущено
22
41
6 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
9%
5
12%
1-15
2
9%
9
22%
16-30
2
9%
4
10%
31-45
4
18%
9
22%
46-60
4
18%
6
15%
61-75
8
36%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1
Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1
Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|50 - 21
|54
|2.
|Мольде
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|57 - 34
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|50 - 43
|44
|4.
|Русенборг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|25
|8
|11
|6
|39 - 33
|35
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 34
|33
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|41 - 38
|32
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|30 - 38
|32
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|30 - 42
|29
|12.
|Одд
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|36 - 47
|29
|13.
|Тромсё
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|29 - 52
|21
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|25
|4
|9
|12
|30 - 46
|21
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|30 - 42
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|3.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|13
|5
|7
|1
|23 - 13
|22
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 22
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|4.
|Викинг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|9.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 28
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 26
|8
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6