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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Будё-Глимт
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4015
Саннефьёрд
0'
37' Желтая карточка
Ian Smeulers
55' Желтая карточка
Йонссон Видар
1:0
63' Гол
Ветлесен Уго
85' Желтая карточка
Хаген Элиас
90'+5
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
16
Конрадсен
Мортен
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
1
Стуревик
Якоб
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Валес
Марк
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
16
Сёдлунн
Андре
18
Куртович
Виллиам
15
Бренден
Эрик
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
Будё-Глимт
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

Ход матча

27'
Хейбротен Мариус
Бьоркан Фредерик
 
37'
 
Ian Smeulers
46'
 
Ньенету Франклин
Ian Smeulers
55'
 
Йонссон Видар
63'
Ветлесен Уго
(Пеллегрино Амаль)
1:0
66'
Кумсан Джилберт
Пеллегрино Амаль
 
66'
Фет Сондре
Конрадсен Мортен
 
73'
 
Нджиэ Мусса
Ньенету Франклин
85'
Хаген Элиас
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

История личных встреч

Будё-Глимт
Саннефьёрд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
5 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
1:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
2:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:0
ТМС
0:0
А
1:2
А
1:1
Т
1:0
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 13 0.52
Салтнес Ульрик 7 0.28
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.24
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.2
Сёрли Сондре 3 0.12
Ветлесен Уго 3 0.12
Берг Патрик 3 (1) 0.12
Фет Сондре 2 0.08
Нордас Лассе 2 0.08
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Хейбротен Мариус 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 9 0.36
Хансен Кристоффер 6 0.24
Тветер Александер Рууд 5 0.2
Рисан Сандер 2 0.08
Фосс Сандер Моэн 2 0.08
Валес Марк 1 0.04
Куртович Виллиам 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Гуссиос Сиверт 1 0.04
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Бренден Эрик 0 0
Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Салтнес Ульрик 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Мо Бреде 1 0
Лоде Мариус 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Хаген Элиас 1 0
Joel Mvuka 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 4 0
Йонссон Видар 4 0
Ian Smeulers 2 1
Куртович Виллиам 3 0
Вембангомо Брис 3 0
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хансен Кристоффер 2 0
Бренден Эрик 2 0
Сёдлунн Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
17
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
8
28%
3
18%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
6
21%
5
29%
29%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Пропущено

12
25
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
7
28%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
2
17%
5
20%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
7
58%
3
12%
76-90

Забито

20
14
3 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
5
25%
6
43%
46-60
5
25%
2
14%
61-75
7
35%
1
7%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
4
40%
1
6%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Забито

49
31
19 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
9
18%
4
13%
1-15
3
6%
2
6%
16-30
7
14%
8
26%
31-45
7
14%
9
29%
29%
46-60
10
20%
4
13%
61-75
13
27%
4
13%
76-90

Пропущено

22
41
6 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
2
9%
5
12%
1-15
2
9%
9
22%
16-30
2
9%
4
10%
31-45
4
18%
9
22%
46-60
4
18%
6
15%
61-75
8
36%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1
Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Приштина 2:0 Приштина - Будё-Глимт 2:1 Юнкерен - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Валюр 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1
Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 25 16 6 3 50 - 21 54
2. Мольде Заявка 25 14 5 6 57 - 34 47
3. Викинг Заявка 25 13 5 7 50 - 43 44
4. Русенборг Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга 0:0 Заявка 25 8 11 6 39 - 33 35
8. Стрёмсгодсет Заявка 25 9 6 10 38 - 34 33
9. Хёугесунн Заявка 25 9 5 11 41 - 38 32
10. Сарпсборг-08 Заявка 25 9 5 11 30 - 38 32
11. Саннефьёрд Заявка 25 8 5 12 30 - 42 29
12. Одд Заявка 25 7 8 10 36 - 47 29
13. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
14. Стабек Заявка 25 5 6 14 29 - 52 21
15. Бранн 0:0 Заявка 25 4 9 12 30 - 46 21
16. Мьёндален Заявка 25 3 10 12 30 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
2. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
3. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
4. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 5 7 1 23 - 13 22
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 12 4 4 4 24 - 22 16
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
4. Викинг Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Волеренга 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
8. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
9. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
10. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
11. Саннефьёрд Заявка 12 3 1 8 14 - 28 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн 0:0 Заявка 13 1 5 7 14 - 26 8
14. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
15. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Иан Смейлерс получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Бьоркан Фредерик уходит с поля. Хейбротен Мариус выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Будё-Глимт 1:0 Саннефьёрд онлайн




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