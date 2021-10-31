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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стрёмсгодсет
3:0
Перерыв

Стадион:
Мольде
0'
1:0
37' Гол
Фрайдей Фред
38' Желтая карточка
Парр Джонатан
2:0
41' Гол
Хове Йохан
44' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
3:0
45' Пенальти
Стенгель Херман
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
1
Линде
Андреас
14
Кнутсон
Эрлинг
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
16
Хуссейн
Эцаз
25
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
Стрёмсгодсет
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

29'
Сетра Мортен
Ресхольт-Мюра Вильяр
 
37'
Фрайдей Фред
(Красники Крешник)
1:0
38'
Парр Джонатан
 
41'
Хове Йохан
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
2:0
44'
 
Хуссейн Эцаз
45'
Стенгель Херман
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Мольде

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

27 матчей

18.5%
22.2%
59.3%
5 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Т
3:0
Т
2:1
Т
0:4
Т
4:0
Т
0:4
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
2:2
Т
5:2
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:3
Т
3:2
Т
2:1
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 7 0.28
Стенгель Херман 6 (3) 0.24
Хове Йохан 4 0.16
Гулликсен Тобиас 3 0.12
Валсвик Густав 3 0.12
Ипалибо Джек 3 0.12
Стеневик Халлдор 2 0.08
Мава Мозес 2 0.08
Красники Крешник 1 0.04
Токстад Кристоффер 1 0.04
Майгор Миккел 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Тчамба Дуплекс 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Энерсен Оле 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 24 0.96
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.24
Хёуген Кристоффер 6 0.24
Брюнхильдсен Ола 3 0.12
Бьорнбак Мартин 3 0.12
Хуссейн Эцаз 2 0.08
Хестад Эйрик 2 0.08
Риса Бирк 2 0.08
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.08
Эйкрем Магнус 1 0.04
Эурснес Фредрик 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Грёдем Магнус 1 0.04
Синюан Шерифф 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Брейвик Эмиль 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Фофана Датро 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Лейфссон Ари 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Стенгель Херман 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Валсвик Густав 1 1
Фрайдей Фред 2 0
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Энерсен Оле 2 0
Парр Джонатан 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Грогард Томас 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Красники Крешник 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риса Бирк 3 1
Хуссейн Эцаз 4 0
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Хёуген Кристоффер 3 0
Бьорнбак Мартин 2 0
Линде Андреас 2 0
Синюан Шерифф 2 0
Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Линнес Мартин 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брейвик Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
1
4%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
4
15%
5
24%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
8
31%
2
10%
61-75
4
15%
4
19%
76-90

Пропущено

10
15
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Забито

7
36
3 В 1-м тайме 21
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
2
29%
6
17%
1-15
1
14%
8
22%
16-30
0
0%
7
19%
31-45
0
0%
7
19%
46-60
2
29%
2
6%
61-75
2
29%
6
17%
76-90

Пропущено

23
13
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
5
22%
2
15%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Забито

33
57
13 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
3
9%
9
16%
1-15
6
18%
12
21%
16-30
4
12%
12
21%
31-45
4
12%
10
18%
46-60
10
30%
4
7%
61-75
6
18%
10
18%
76-90

Пропущено

33
28
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
7
21%
3
11%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
5
15%
3
11%
31-45
5
15%
4
14%
46-60
4
12%
8
29%
61-75
5
15%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0
Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0
Мольде
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3
Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 25 15 7 3 49 - 21 52
2. Мольде 0:3 Заявка 25 14 5 6 57 - 31 47
3. Викинг 1:1 Заявка 25 13 6 6 50 - 42 45
4. Русенборг Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга Заявка 24 8 10 6 39 - 33 34
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 25 9 6 10 40 - 36 33
9. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 25 9 6 10 35 - 34 33
10. Одд 2:0 Заявка 25 8 7 10 36 - 45 31
11. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 25 8 6 11 29 - 38 30
12. Саннефьёрд 0:0 Заявка 25 8 6 11 30 - 41 30
13. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
14. Бранн Заявка 24 4 8 12 30 - 46 20
15. Стабек 0:0 Заявка 25 4 7 14 27 - 51 19
16. Мьёндален 0:2 Заявка 25 3 9 13 28 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
2. Мольде 0:3 Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
3. Будё-Глимт 0:0 Заявка 13 8 4 1 29 - 11 28
4. Викинг 1:1 Заявка 13 8 3 2 30 - 19 27
5. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 10 27
6. Хёугесунн 0:0 Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд 2:0 Заявка 12 5 3 4 24 - 20 18
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Мьёндален 0:2 Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде 0:3 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
4. Викинг 1:1 Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Одд 2:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
9. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 13 3 2 8 13 - 27 11
10. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 27 11
12. Стабек 0:0 Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Хёугесунн 0:0 Заявка 13 1 4 8 14 - 25 7
14. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
15. Мьёндален 0:2 Заявка 13 1 4 8 10 - 27 7
16. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
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