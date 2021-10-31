Норвегия: Типпелиген 2021
3:0
Перерыв
Стадион: Мариенлист
1:0
37' ГолФрайдей Фред
38' Желтая карточкаПарр Джонатан
2:0
41' ГолХове Йохан
44' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
3:0
45' ПенальтиСтенгель Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
37'
1:0
38'
41'
44'
45'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Мольде
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
27 матчей
18.5%
22.2%
59.3%
5 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
3 победы 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|7
|0.28
|Стенгель Херман
|6 (3)
|0.24
|Хове Йохан
|4
|0.16
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.12
|Валсвик Густав
|3
|0.12
|Ипалибо Джек
|3
|0.12
|Стеневик Халлдор
|2
|0.08
|Мава Мозес
|2
|0.08
|Красники Крешник
|1
|0.04
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Майгор Миккел
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|24
|0.96
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.24
|Хёуген Кристоффер
|6
|0.24
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.12
|Бьорнбак Мартин
|3
|0.12
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.08
|Хестад Эйрик
|2
|0.08
|Риса Бирк
|2
|0.08
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.08
|Эйкрем Магнус
|1
|0.04
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Грёдем Магнус
|1
|0.04
|Синюан Шерифф
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Лейфссон Ари
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Валсвик Густав
|1
|1
|Фрайдей Фред
|2
|0
|Мава Мозес
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Парр Джонатан
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риса Бирк
|3
|1
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|3
|0
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Линде Андреас
|2
|0
|Синюан Шерифф
|2
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
21
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
1
4%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
4
15%
5
24%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
8
31%
2
10%
61-75
4
15%
4
19%
76-90
Пропущено
10
15
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
1
10%
3
20%
76-90
Забито
7
36
3 В 1-м тайме 21
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
2
29%
6
17%
1-15
1
14%
8
22%
16-30
0
0%
7
19%
31-45
0
0%
7
19%
46-60
2
29%
2
6%
61-75
2
29%
6
17%
76-90
Пропущено
23
13
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
5
22%
2
15%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
2
15%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Забито
33
57
13 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
3
9%
9
16%
1-15
6
18%
12
21%
16-30
4
12%
12
21%
31-45
4
12%
10
18%
46-60
10
30%
4
7%
61-75
6
18%
10
18%
76-90
Пропущено
33
28
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
7
21%
3
11%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
5
15%
3
11%
31-45
5
15%
4
14%
46-60
4
12%
8
29%
61-75
5
15%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0
Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 4:0
Мольде
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3
Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0 Лиллестрём - Мольде 1:1 Мольде - Одд 5:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|25
|15
|7
|3
|49 - 21
|52
|2.
|Мольде
|0:3 Заявка
|25
|14
|5
|6
|57 - 31
|47
|3.
|Викинг
|1:1 Заявка
|25
|13
|6
|6
|50 - 42
|45
|4.
|Русенборг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|7.
|Волеренга
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|39 - 33
|34
|8.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 36
|33
|9.
|Стрёмсгодсет
|3:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 34
|33
|10.
|Одд
|2:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 45
|31
|11.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 38
|30
|12.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|25
|8
|6
|11
|30 - 41
|30
|13.
|Тромсё
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|14.
|Бранн
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|30 - 46
|20
|15.
|Стабек
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|27 - 51
|19
|16.
|Мьёндален
|0:2 Заявка
|25
|3
|9
|13
|28 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|2.
|Мольде
|0:3 Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|3.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|29 - 11
|28
|4.
|Викинг
|1:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 19
|27
|5.
|Стрёмсгодсет
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 10
|27
|6.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|7.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|2:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|13.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Мьёндален
|0:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Мольде
|0:3 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|4.
|Викинг
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Одд
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|9.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 27
|11
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|12.
|Стабек
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 25
|7
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|15.
|Мьёндален
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 27
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|3:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6