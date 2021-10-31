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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Викинг
1:1
Перерыв

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
0:1
36' Гол
Салетрос Антон
40' Желтая карточка
Салетрос Антон
1:1
41' Гол
Стенснесс Джанни
45' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
45' Желтая карточка
Карамоко Бенджамин
22
Эстбе
Арилд
17
Себулонсен
Себастьян
6
Стенснесс
Джанни
3
Веватне
Вильяр
23
Викстёль
Рольф
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
77
Трипич
Златко
21
Кристиансен
Андерс
II
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
28
Карамоко
Бенджамин
32
Вишне
Эйрик
77
Чанаджия
Дарио
20
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
25
Майгор
Миккел
11
Линнсет
Йонатан
29
Коне
Ибраима
Викинг
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-2-1

Ход матча

36'
0:1
Салетрос Антон
(Вишне Эйрик)
40'
 
Салетрос Антон
41'
Стенснесс Джанни
(Трипич Златко)
1:1
45'
Стенснесс Джанни
 
45'
 
Карамоко Бенджамин

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

История личных встреч

Викинг
Сарпсборг-08

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Т
1:2
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
0:0
К
0:1
Т
0:2
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 18 (2) 0.72
Трипич Златко 7 (1) 0.28
Танген Харальд 5 0.2
Фридйонссон Самуэль 4 0.16
Кабран Кевин 3 0.12
Паттинама Шейн 2 0.08
Белл Джо 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 10 (1) 0.4
Линнсет Йонатан 8 0.32
Салетрос Антон 2 0.08
Томассен Йоахим 2 0.08
Упсет Кристиан 2 0.08
Хальворсен Уле Йорген 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Мухаммед Рашад 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Майгор Миккел 0 0
Утвик Бьорн 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 5 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Лёкберг Кристоффер 3 0
Кабран Кевин 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Паттинама Шейн 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эстбе Арилд 1 0
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Брекало Давид 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Танген Харальд 1 0
Траоре Маи 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 5 1
Салетрос Антон 4 1
Томассен Йоахим 5 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Карамоко Бенджамин 3 0
Линнсет Йонатан 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Кристиансен Андерс II 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
11
7 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
3
11%
2
18%
1-15
3
11%
2
18%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
7
25%
2
18%
61-75
8
29%
5
45%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
5%
2
7%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
6
32%
5
19%
31-45
2
11%
7
26%
46-60
4
21%
6
22%
61-75
4
21%
6
22%
76-90

Забито

20
15
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
5%
1
7%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
4
27%
61-75
4
20%
4
27%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
26%
2
17%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
3
13%
4
33%
76-90

Забито

48
26
14 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
4
8%
3
12%
1-15
6
13%
6
23%
16-30
4
8%
2
8%
31-45
9
19%
0
0%
46-60
13
27%
6
23%
61-75
12
25%
9
35%
76-90

Пропущено

42
39
19 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
3
7%
3
8%
1-15
4
10%
2
5%
16-30
12
29%
7
18%
31-45
7
17%
10
26%
46-60
9
21%
7
18%
61-75
7
17%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1
Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 25 15 7 3 49 - 21 52
2. Мольде 0:3 Заявка 25 14 5 6 57 - 31 47
3. Викинг 1:1 Заявка 25 13 6 6 50 - 42 45
4. Русенборг Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга Заявка 24 8 10 6 39 - 33 34
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 25 9 6 10 40 - 36 33
9. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 25 9 6 10 35 - 34 33
10. Одд 2:0 Заявка 25 8 7 10 36 - 45 31
11. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 25 8 6 11 29 - 38 30
12. Саннефьёрд 0:0 Заявка 25 8 6 11 30 - 41 30
13. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
14. Бранн Заявка 24 4 8 12 30 - 46 20
15. Стабек 0:0 Заявка 25 4 7 14 27 - 51 19
16. Мьёндален 0:2 Заявка 25 3 9 13 28 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
2. Мольде 0:3 Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
3. Будё-Глимт 0:0 Заявка 13 8 4 1 29 - 11 28
4. Викинг 1:1 Заявка 13 8 3 2 30 - 19 27
5. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 10 27
6. Хёугесунн 0:0 Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд 2:0 Заявка 12 5 3 4 24 - 20 18
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Мьёндален 0:2 Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде 0:3 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
4. Викинг 1:1 Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Одд 2:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
9. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 13 3 2 8 13 - 27 11
10. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 27 11
12. Стабек 0:0 Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Хёугесунн 0:0 Заявка 13 1 4 8 14 - 25 7
14. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
15. Мьёндален 0:2 Заявка 13 1 4 8 10 - 27 7
16. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
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Викинг
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