Норвегия: Типпелиген 2021
1:2
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 7508
0:1
36' ГолСалетрос Антон
40' Желтая карточкаСалетрос Антон
1:1
41' ГолСтенснесс Джанни
44' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
44' Желтая карточкаКарамоко Бенджамин
56' Желтая карточкаТомассен Йоахим
1:2
60' ГолТомассен Йоахим
90' Желтая карточкаТанген Харальд
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
36'
0:1
40'
41'
44'
56'
60'
1:2
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
История личных встреч
Викинг
Сарпсборг-08
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|18 (2)
|0.72
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.28
|Танген Харальд
|5
|0.2
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0.16
|Кабран Кевин
|3
|0.12
|Паттинама Шейн
|2
|0.08
|Белл Джо
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|10 (1)
|0.4
|Линнсет Йонатан
|8
|0.32
|Томассен Йоахим
|3
|0.12
|Салетрос Антон
|2
|0.08
|Упсет Кристиан
|2
|0.08
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Мухаммед Рашад
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Кабран Кевин
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Паттинама Шейн
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эстбе Арилд
|1
|0
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|5
|1
|Томассен Йоахим
|6
|0
|Салетрос Антон
|4
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Карамоко Бенджамин
|3
|0
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Кристиансен Андерс II
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
13
8 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
10%
2
15%
1-15
3
10%
2
15%
16-30
2
7%
1
8%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
7
24%
2
15%
61-75
8
28%
5
38%
76-90
Пропущено
21
28
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
5%
2
7%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
7
33%
6
21%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
4
19%
6
21%
61-75
4
19%
6
21%
76-90
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
5%
1
7%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
4
27%
61-75
4
20%
4
27%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
26%
2
17%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
3
13%
4
33%
76-90
Забито
49
28
15 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 7
4
8%
3
11%
1-15
6
12%
6
21%
16-30
5
10%
3
11%
31-45
9
18%
1
4%
46-60
13
27%
6
21%
61-75
12
24%
9
32%
76-90
Пропущено
44
40
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
3
7%
3
8%
1-15
4
9%
2
5%
16-30
13
30%
30%
8
20%
31-45
8
18%
10
25%
46-60
9
20%
7
18%
61-75
7
16%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1
Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2 Саннефьёрд - Викинг 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|50 - 21
|54
|2.
|Мольде
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|57 - 34
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|50 - 43
|44
|4.
|Русенборг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|25
|8
|11
|6
|39 - 33
|35
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 34
|33
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|41 - 38
|32
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|30 - 38
|32
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|30 - 42
|29
|12.
|Одд
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|36 - 47
|29
|13.
|Тромсё
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|29 - 52
|21
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|25
|4
|9
|12
|30 - 46
|21
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|30 - 42
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|3.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|13
|5
|7
|1
|23 - 13
|22
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 22
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|4.
|Викинг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|9.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 28
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 26
|8
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6