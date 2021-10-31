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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
2:0
Перерыв

Стадион:
Мьёндален
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
6
Леквен
Магнус
21
Хаген
Стеффен
25
Кителано
Йон
8
Коса
Маркус
Андреас
7
Йоргенсен
Филип
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
29
Свеннсен
Сандер
30
Лисгард
Идар
21
Herman
Kleppa
28
Хансен
Адриан
Александер
4
Яневски
Даниэль
6
Сольберг
Йоаким
20
Тум
Исаак
11
Гёусетх
Кристиан
18
Осмундсен
Стиан
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
Одд
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

Ход матча

7'
Коса Маркус Андреас
1:0
11'
Леуритсен Тобиас
(Китолано Джошуа)
2:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Одд
Мьёндален

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Т
1:2
Т
6:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:0
Т
3:6
Т
2:2
ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.44
Свеннсен Сандер 8 0.32
Леуритсен Тобиас 5 0.2
Коса Маркус Андреас 2 0.08
Китолано Джошуа 2 0.08
Ролантссон Гилли 1 0.04
Рууд Эспен 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Кителано Йон 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Ларс Олден 5 0.2
Стокке Беньямин 4 (1) 0.16
Овенстад Мартин 3 0.12
Эриксен Кент Хавард 3 0.12
Накким Маркус 3 0.12
Вальстад Николас 2 0.08
Брохман Тонни 1 0.04
Брустад Фредрик 1 0.04
Эриксен Сивер Скаар 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Юхансен Сондре 1 0.04
Ибрагим Шуайбу 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Спорронг Альбин 1 0.04
Гёусетх Кристиан 0 0
Сольберг Йоаким 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 4 0
Накким Маркус 4 0
Селл Вильям 3 0
Гёусетх Кристиан 2 0
Свеен Оле 2 0
Овенстад Мартин 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Вальстад Николас 2 0
Тум Исаак 2 0
Эриксен Сивер Скаар 2 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
14%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
6
29%
1
10%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
5
50%
76-90

Пропущено

21
25
14 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
14%
3
12%
1-15
7
33%
3
12%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
0
0%
8
32%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
2
18%
6
32%
61-75
1
9%
3
16%
76-90

Пропущено

26
14
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
6
23%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
6
23%
4
29%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
4
15%
3
21%
76-90

Забито

32
29
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
4
13%
3
10%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
9
28%
4
14%
31-45
6
19%
6
21%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
5
16%
8
28%
76-90

Пропущено

47
39
26 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
9
19%
3
8%
1-15
9
19%
5
13%
16-30
8
17%
9
23%
31-45
10
21%
5
13%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
4
9%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3
Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0
Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1
Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 25 15 7 3 49 - 21 52
2. Мольде 0:3 Заявка 25 14 5 6 57 - 31 47
3. Викинг 1:1 Заявка 25 13 6 6 50 - 42 45
4. Русенборг Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга Заявка 24 8 10 6 39 - 33 34
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 25 9 6 10 40 - 36 33
9. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 25 9 6 10 35 - 34 33
10. Одд 2:0 Заявка 25 8 7 10 36 - 45 31
11. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 25 8 6 11 29 - 38 30
12. Саннефьёрд 0:0 Заявка 25 8 6 11 30 - 41 30
13. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
14. Бранн Заявка 24 4 8 12 30 - 46 20
15. Стабек 0:0 Заявка 25 4 7 14 27 - 51 19
16. Мьёндален 0:2 Заявка 25 3 9 13 28 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
2. Мольде 0:3 Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
3. Будё-Глимт 0:0 Заявка 13 8 4 1 29 - 11 28
4. Викинг 1:1 Заявка 13 8 3 2 30 - 19 27
5. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 10 27
6. Хёугесунн 0:0 Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 12 5 6 1 23 - 13 21
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд 2:0 Заявка 12 5 3 4 24 - 20 18
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Мьёндален 0:2 Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
16. Стабек 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде 0:3 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
4. Викинг 1:1 Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Одд 2:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
8. Волеренга Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
9. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 13 3 2 8 13 - 27 11
10. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 12 3 2 7 14 - 27 11
12. Стабек 0:0 Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Хёугесунн 0:0 Заявка 13 1 4 8 14 - 25 7
14. Бранн Заявка 12 1 4 7 14 - 26 7
15. Мьёндален 0:2 Заявка 13 1 4 8 10 - 27 7
16. Стрёмсгодсет 3:0 Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Коса Маркус Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Мьёндален
1.68
4.25
96.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 2:0 Мьёндален онлайн




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