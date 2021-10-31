Норвегия: Типпелиген 2021
2:0
Перерыв
Стадион: Скагерак Арена
1:0
7' ГолКоса Маркус Андреас
2:0
11' ГолЛеуритсен Тобиас
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Свеен ОлеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
7'
11'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Одд
Мьёндален
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.44
|Свеннсен Сандер
|8
|0.32
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.2
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.08
|Китолано Джошуа
|2
|0.08
|Ролантссон Гилли
|1
|0.04
|Рууд Эспен
|1
|0.04
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Кителано Йон
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.2
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.16
|Овенстад Мартин
|3
|0.12
|Эриксен Кент Хавард
|3
|0.12
|Накким Маркус
|3
|0.12
|Вальстад Николас
|2
|0.08
|Брохман Тонни
|1
|0.04
|Брустад Фредрик
|1
|0.04
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Юхансен Сондре
|1
|0.04
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Спорронг Альбин
|1
|0.04
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|6
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Кастрати Фламур
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорронг Альбин
|4
|1
|Осмундсен Стиан
|4
|0
|Накким Маркус
|4
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Гёусетх Кристиан
|2
|0
|Свеен Оле
|2
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Тум Исаак
|2
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Брустад Фредрик
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
14%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
6
29%
1
10%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
5
50%
76-90
Пропущено
21
25
14 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
14%
3
12%
1-15
7
33%
3
12%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
0
0%
8
32%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
2
18%
6
32%
61-75
1
9%
3
16%
76-90
Пропущено
26
14
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
6
23%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
6
23%
4
29%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
4
15%
3
21%
76-90
Забито
32
29
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
4
13%
3
10%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
9
28%
4
14%
31-45
6
19%
6
21%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
5
16%
8
28%
76-90
Пропущено
47
39
26 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
9
19%
3
8%
1-15
9
19%
5
13%
16-30
8
17%
9
23%
31-45
10
21%
5
13%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
4
9%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3
Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0
Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1
Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|25
|15
|7
|3
|49 - 21
|52
|2.
|Мольде
|0:3 Заявка
|25
|14
|5
|6
|57 - 31
|47
|3.
|Викинг
|1:1 Заявка
|25
|13
|6
|6
|50 - 42
|45
|4.
|Русенборг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|7.
|Волеренга
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|39 - 33
|34
|8.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 36
|33
|9.
|Стрёмсгодсет
|3:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 34
|33
|10.
|Одд
|2:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 45
|31
|11.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 38
|30
|12.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|25
|8
|6
|11
|30 - 41
|30
|13.
|Тромсё
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|14.
|Бранн
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|30 - 46
|20
|15.
|Стабек
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|27 - 51
|19
|16.
|Мьёндален
|0:2 Заявка
|25
|3
|9
|13
|28 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|2.
|Мольде
|0:3 Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|3.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|29 - 11
|28
|4.
|Викинг
|1:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 19
|27
|5.
|Стрёмсгодсет
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 10
|27
|6.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|7.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|2:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|13.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Мьёндален
|0:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Мольде
|0:3 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|4.
|Викинг
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Одд
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|9.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 27
|11
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|12.
|Стабек
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 25
|7
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|15.
|Мьёндален
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 27
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|3:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6