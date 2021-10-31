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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3312
Мьёндален
0'
1:0
7' Гол
Коса Маркус Андреас
2:0
11' Гол
Леуритсен Тобиас
68' Желтая карточка
Китолано Джошуа
75' Желтая карточка
Осмундсен Стиан
2:1
80' Гол
Ларсен Ларс Олден
2:2
82' Гол
Ларсен Ларс Олден
90' Желтая карточка
Свеен Оле
90'+5
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
6
Леквен
Магнус
21
Хаген
Стеффен
25
Кителано
Йон
8
Коса
Маркус
Андреас
7
Йоргенсен
Филип
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
29
Свеннсен
Сандер
30
Лисгард
Идар
21
Herman
Kleppa
28
Хансен
Адриан
Александер
4
Яневски
Даниэль
6
Сольберг
Йоаким
20
Тум
Исаак
11
Гёусетх
Кристиан
18
Осмундсен
Стиан
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
Одд
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

Ход матча

7'
Коса Маркус Андреас
1:0
11'
Леуритсен Тобиас
(Китолано Джошуа)
2:0
46'
 
Вальстад Николас
Яневски Даниэль
68'
Китолано Джошуа
 
71'
 
Брустад Фредрик
Стокке Беньямин
75'
 
Осмундсен Стиан
80'
2:1
Ларсен Ларс Олден
80'
Евтович Милан
Коса Маркус Андреас
 
81'
 
Свеен Оле
Овенстад Мартин
82'
2:2
Ларсен Ларс Олден
90'
 
Гёусетх Кристиан
90'
 
Свеен Оле
90'
 
Спорронг Альбин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Одд
Мьёндален

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Т
1:2
Т
6:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:0
Т
3:6
Т
2:2
ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.44
Свеннсен Сандер 8 0.32
Леуритсен Тобиас 5 0.2
Коса Маркус Андреас 2 0.08
Китолано Джошуа 2 0.08
Ролантссон Гилли 1 0.04
Рууд Эспен 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Кителано Йон 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Ларс Олден 7 0.28
Стокке Беньямин 4 (1) 0.16
Овенстад Мартин 3 0.12
Эриксен Кент Хавард 3 0.12
Накким Маркус 3 0.12
Вальстад Николас 2 0.08
Брохман Тонни 1 0.04
Брустад Фредрик 1 0.04
Эриксен Сивер Скаар 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Юхансен Сондре 1 0.04
Ибрагим Шуайбу 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Спорронг Альбин 1 0.04
Гёусетх Кристиан 0 0
Сольберг Йоаким 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Китолано Джошуа 3 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 5 0
Накким Маркус 4 0
Свеен Оле 3 0
Селл Вильям 3 0
Гёусетх Кристиан 2 0
Овенстад Мартин 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Вальстад Николас 2 0
Тум Исаак 2 0
Эриксен Сивер Скаар 2 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
5
22%
2
17%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
7
58%
76-90

Пропущено

23
27
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
13%
5
19%
1-15
7
30%
3
11%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
2
9%
8
30%
30%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
2
18%
6
32%
61-75
1
9%
3
16%
76-90

Пропущено

26
14
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
6
23%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
6
23%
4
29%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
4
15%
3
21%
76-90

Забито

34
31
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
6
18%
3
10%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
9
26%
4
13%
31-45
6
18%
6
19%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
5
15%
10
32%
76-90

Пропущено

49
41
26 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
9
18%
5
12%
1-15
9
18%
5
12%
16-30
8
16%
9
22%
31-45
10
20%
5
12%
46-60
7
14%
6
15%
61-75
6
12%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3
Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2 Мьёндален - Одд 1:2 Одд - Тромсё 3:0
Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1
Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Лиллестрём - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Одд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 25 16 6 3 50 - 21 54
2. Мольде Заявка 25 14 5 6 57 - 34 47
3. Викинг Заявка 25 13 5 7 50 - 43 44
4. Русенборг Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга 0:0 Заявка 25 8 11 6 39 - 33 35
8. Стрёмсгодсет Заявка 25 9 6 10 38 - 34 33
9. Хёугесунн Заявка 25 9 5 11 41 - 38 32
10. Сарпсборг-08 Заявка 25 9 5 11 30 - 38 32
11. Саннефьёрд Заявка 25 8 5 12 30 - 42 29
12. Одд Заявка 25 7 8 10 36 - 47 29
13. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
14. Стабек Заявка 25 5 6 14 29 - 52 21
15. Бранн 0:0 Заявка 25 4 9 12 30 - 46 21
16. Мьёндален Заявка 25 3 10 12 30 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
2. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
3. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
4. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 5 7 1 23 - 13 22
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 12 4 4 4 24 - 22 16
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
4. Викинг Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Волеренга 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
8. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
9. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
10. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
11. Саннефьёрд Заявка 12 3 1 8 14 - 28 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн 0:0 Заявка 13 1 5 7 14 - 26 8
14. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
15. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Коса Маркус Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Одд 2:2 Мьёндален онлайн




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