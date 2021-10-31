Норвегия: Типпелиген 2021
16' Желтая карточкаВангберг Симен
18
Мое
Еппе
17
Аземи
Фитим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мое ЕппеПолузащитник
- Нападающий
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
16'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Стабек
Хёугесунн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.24
|Вангберг Симен
|3
|0.12
|Нуса Антонио
|3
|0.12
|Хансен Корнелиус
|2
|0.08
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.08
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.08
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Мое Еппе
|1
|0.04
|Болли Матис
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|Аземи Фитим
|1
|0.04
|Аманква Яу
|1
|0.04
|Киносита Косуке
|1
|0.04
|Martin Hoeyland
|1
|0.04
|Месик Иван
|1
|0.04
|Шала Херолинд
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.32
|Ндур Алиун
|7
|0.28
|Вельде Кристоффер
|5
|0.2
|Лисет Сёндре
|4
|0.16
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.12
|Теркильдсен Петер
|2
|0.08
|Стёлос Александер
|2
|0.08
|Самуэльсен Мартин
|2
|0.08
|Содерлунд Александер
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|2
|0.08
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.04
|Деслер Миккел
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
|Anders Baertelsen
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Сандберг Маркус
|2
|1
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|4
|0
|Хансен Беньямин
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
4
33%
1
7%
1-15
2
17%
8
53%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
22
24
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
23%
3
13%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
7
32%
6
25%
76-90
Забито
16
27
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
3
19%
7
26%
61-75
6
38%
6
22%
76-90
Пропущено
28
10
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
14%
1
10%
1-15
4
14%
2
20%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
7
25%
2
20%
46-60
3
11%
2
20%
61-75
7
25%
2
20%
76-90
Забито
28
42
14 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
6
21%
1
2%
1-15
4
14%
13
31%
16-30
4
14%
4
10%
31-45
3
11%
9
21%
46-60
4
14%
7
17%
61-75
7
25%
8
19%
76-90
Пропущено
50
34
18 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
9
18%
4
12%
1-15
5
10%
7
21%
16-30
4
8%
5
15%
31-45
10
20%
5
15%
46-60
8
16%
5
15%
61-75
14
28%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3
Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0
Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|25
|15
|7
|3
|49 - 21
|52
|2.
|Мольде
|0:3 Заявка
|25
|14
|5
|6
|57 - 31
|47
|3.
|Викинг
|1:1 Заявка
|25
|13
|6
|6
|50 - 42
|45
|4.
|Русенборг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|7.
|Волеренга
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|39 - 33
|34
|8.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 36
|33
|9.
|Стрёмсгодсет
|3:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 34
|33
|10.
|Одд
|2:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|36 - 45
|31
|11.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 38
|30
|12.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|25
|8
|6
|11
|30 - 41
|30
|13.
|Тромсё
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|14.
|Бранн
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|30 - 46
|20
|15.
|Стабек
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|27 - 51
|19
|16.
|Мьёндален
|0:2 Заявка
|25
|3
|9
|13
|28 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|2.
|Мольде
|0:3 Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|3.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|29 - 11
|28
|4.
|Викинг
|1:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 19
|27
|5.
|Стрёмсгодсет
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 10
|27
|6.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|7.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|23 - 13
|21
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|2:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|13.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Мьёндален
|0:2 Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|16.
|Стабек
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Мольде
|0:3 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|4.
|Викинг
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Одд
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|8.
|Волеренга
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|9.
|Сарпсборг-08
|1:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 27
|11
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 27
|11
|12.
|Стабек
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 25
|7
|14.
|Бранн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 26
|7
|15.
|Мьёндален
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 27
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|3:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6