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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1953
Хёугесунн
0'
16' Желтая карточка
Вангберг Симен
62' Желтая карточка
Эдвардсен Оливер
62' Желтая карточка
Подставски Томаш
64' Желтая карточка
Месик Иван
0:1
69' Гол
Вельде Кристоффер
1:1
76' Гол
Оттесен Стурла
2:1
84' Гол
Болли Матис
90'+5
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
4
Вангберг
Симен
5
Месик
Иван
15
Оттесен
Стурла
10
Сольбаккен
Маркус
26
Подставски
Томаш
8
Хауген
Фредрик
18
Мое
Еппе
23
Эдвардсен
Оливер
17
Аземи
Фитим
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
25
Ндур
Алиун
13
Самуэльсен
Мартин
11
Вельде
Кристоффер
Стабек
3-5-2
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Хёугесунн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

Т
0:0
Т
2:1
Т
3:1
ТМК
4:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:3
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:1
КН
1:0
Т
2:0
Т
4:1
Т
0:2
Т
1:2
Т
3:4
Т
2:1
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 6 0.24
Вангберг Симен 3 0.12
Нуса Антонио 3 0.12
Хансен Корнелиус 2 0.08
Геэльмуйден Херман 2 0.08
Скютте Саммю 2 (1) 0.08
Болли Матис 2 0.08
Оттесен Стурла 1 0.04
Киркеволд Пол 1 0.04
Мое Еппе 1 0.04
Хауген Фредрик 1 0.04
Аземи Фитим 1 0.04
Аманква Яу 1 0.04
Киносита Косуке 1 0.04
Martin Hoeyland 1 0.04
Месик Иван 1 0.04
Шала Херолинд 0 0
Подставски Томаш 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.32
Ндур Алиун 7 0.28
Вельде Кристоффер 6 0.24
Лисет Сёндре 4 0.16
Сандберг Никлас 3 (1) 0.12
Теркильдсен Петер 2 0.08
Стёлос Александер 2 0.08
Самуэльсен Мартин 2 0.08
Содерлунд Александер 2 0.08
Хансен Беньямин 2 0.08
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Деслер Миккел 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Сандберг Маркус 2 1
Хансен Корнелиус 2 1
Вангберг Симен 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Месик Иван 3 0
Мое Еппе 3 0
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Подставски Томаш 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Сабастин Уче 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 4 0
Хансен Беньямин 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
4
29%
1
6%
1-15
2
14%
8
50%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

23
26
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
22%
3
12%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
1
4%
4
15%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
6
26%
3
12%
61-75
7
30%
8
31%
76-90

Забито

16
27
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
3
19%
7
26%
61-75
6
38%
6
22%
76-90

Пропущено

28
10
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
14%
1
10%
1-15
4
14%
2
20%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
7
25%
2
20%
46-60
3
11%
2
20%
61-75
7
25%
2
20%
76-90

Забито

30
43
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
6
20%
1
2%
1-15
4
13%
13
30%
16-30
4
13%
4
9%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
9
30%
8
19%
76-90

Пропущено

51
36
18 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
9
18%
4
11%
1-15
5
10%
7
19%
16-30
4
8%
5
14%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
9
18%
5
14%
61-75
14
27%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3
Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0
Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 25 16 6 3 50 - 21 54
2. Мольде Заявка 25 14 5 6 57 - 34 47
3. Викинг Заявка 25 13 5 7 50 - 43 44
4. Русенборг Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
5. Лиллестрём Заявка 25 12 5 8 40 - 34 41
6. Кристиансунд Заявка 25 12 4 9 31 - 34 40
7. Волеренга 0:0 Заявка 25 8 11 6 39 - 33 35
8. Стрёмсгодсет Заявка 25 9 6 10 38 - 34 33
9. Хёугесунн Заявка 25 9 5 11 41 - 38 32
10. Сарпсборг-08 Заявка 25 9 5 11 30 - 38 32
11. Саннефьёрд Заявка 25 8 5 12 30 - 42 29
12. Одд Заявка 25 7 8 10 36 - 47 29
13. Тромсё Заявка 25 7 8 10 30 - 40 29
14. Стабек Заявка 25 5 6 14 29 - 52 21
15. Бранн 0:0 Заявка 25 4 9 12 30 - 46 21
16. Мьёндален Заявка 25 3 10 12 30 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
2. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
3. Мольде Заявка 12 9 1 2 36 - 13 28
4. Стрёмсгодсет Заявка 13 8 3 2 32 - 10 27
5. Хёугесунн Заявка 12 8 2 2 26 - 11 26
6. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
7. Викинг Заявка 13 8 2 3 30 - 20 26
8. Волеренга 0:0 Заявка 13 5 7 1 23 - 13 22
9. Лиллестрём Заявка 12 6 2 4 17 - 12 20
10. Сарпсборг-08 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 12 4 4 4 24 - 22 16
13. Тромсё Заявка 12 3 4 5 15 - 18 13
14. Бранн 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 12 2 5 5 18 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 12 7 3 2 20 - 10 24
2. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
3. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
4. Викинг Заявка 12 5 3 4 20 - 23 18
5. Русенборг Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Волеренга 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
8. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
9. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
10. Кристиансунд Заявка 12 3 2 7 8 - 22 11
11. Саннефьёрд Заявка 12 3 1 8 14 - 28 10
12. Стабек Заявка 12 2 3 7 16 - 28 9
13. Бранн 0:0 Заявка 13 1 5 7 14 - 26 8
14. Мьёндален Заявка 13 1 5 7 12 - 27 8
15. Хёугесунн Заявка 13 1 3 9 15 - 27 6
16. Стрёмсгодсет Заявка 12 1 3 8 6 - 24 6
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Вангберг Симен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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