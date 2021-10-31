Норвегия: Типпелиген 2021
16' Желтая карточкаВангберг Симен
62' Желтая карточкаЭдвардсен Оливер
62' Желтая карточкаПодставски Томаш
64' Желтая карточкаМесик Иван
0:1
69' ГолВельде Кристоффер
1:1
76' ГолОттесен Стурла
2:1
84' ГолБолли Матис
18
Мое
Еппе
17
Аземи
Фитим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мое ЕппеПолузащитник
- Нападающий
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
16'
62'
62'
64'
69'
76'
84'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Стабек
Хёугесунн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.24
|Вангберг Симен
|3
|0.12
|Нуса Антонио
|3
|0.12
|Хансен Корнелиус
|2
|0.08
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.08
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.08
|Болли Матис
|2
|0.08
|Оттесен Стурла
|1
|0.04
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Мое Еппе
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|Аземи Фитим
|1
|0.04
|Аманква Яу
|1
|0.04
|Киносита Косуке
|1
|0.04
|Martin Hoeyland
|1
|0.04
|Месик Иван
|1
|0.04
|Шала Херолинд
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.32
|Ндур Алиун
|7
|0.28
|Вельде Кристоффер
|6
|0.24
|Лисет Сёндре
|4
|0.16
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.12
|Теркильдсен Петер
|2
|0.08
|Стёлос Александер
|2
|0.08
|Самуэльсен Мартин
|2
|0.08
|Содерлунд Александер
|2
|0.08
|Хансен Беньямин
|2
|0.08
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.04
|Деслер Миккел
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
|Anders Baertelsen
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Сандберг Маркус
|2
|1
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Месик Иван
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|4
|0
|Хансен Беньямин
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
4
29%
1
6%
1-15
2
14%
8
50%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
23
26
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
22%
3
12%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
1
4%
4
15%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
6
26%
3
12%
61-75
7
30%
8
31%
76-90
Забито
16
27
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
3
19%
7
26%
61-75
6
38%
6
22%
76-90
Пропущено
28
10
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
14%
1
10%
1-15
4
14%
2
20%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
7
25%
2
20%
46-60
3
11%
2
20%
61-75
7
25%
2
20%
76-90
Забито
30
43
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
6
20%
1
2%
1-15
4
13%
13
30%
16-30
4
13%
4
9%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
9
30%
8
19%
76-90
Пропущено
51
36
18 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
9
18%
4
11%
1-15
5
10%
7
19%
16-30
4
8%
5
14%
31-45
10
20%
5
14%
46-60
9
18%
5
14%
61-75
14
27%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3
Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стабек - Саннефьёрд 0:2 Викинг - Стабек 3:3 Будё-Глимт - Стабек 4:1
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0
Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Бранн 1:0 Хёугесунн - Кристиансунд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|50 - 21
|54
|2.
|Мольде
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|57 - 34
|47
|3.
|Викинг
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|50 - 43
|44
|4.
|Русенборг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|40 - 34
|41
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 34
|40
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|25
|8
|11
|6
|39 - 33
|35
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 34
|33
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|41 - 38
|32
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|30 - 38
|32
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|30 - 42
|29
|12.
|Одд
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|36 - 47
|29
|13.
|Тромсё
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 40
|29
|14.
|Стабек
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|29 - 52
|21
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|25
|4
|9
|12
|30 - 46
|21
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|30 - 42
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|3.
|Мольде
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|36 - 13
|28
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|32 - 10
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|6.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 20
|26
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|13
|5
|7
|1
|23 - 13
|22
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 12
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 22
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|14.
|Бранн
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|2.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|3.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|4.
|Викинг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 23
|18
|5.
|Русенборг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|9.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 22
|11
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 28
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 28
|9
|13.
|Бранн
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 26
|8
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 27
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|15 - 27
|6
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 24
|6