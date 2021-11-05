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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 30000
Хераклес
0'
1:0
5' Гол
Mees Hilgers
63' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
64' Желтая карточка
Садилек Михал
64' Желтая карточка
Сирхейс Кай
78' Желтая карточка
Daan Rots
90' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
90' Желтая карточка
Де ла Торре Лука
90'+7
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
19
Зерруки
Рамиз
6
Брама
Вут
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
23
Фадига
Ноа
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
Твенте
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

5'
Mees Hilgers
1:0
31'
 
Аззауи Исмаил
Бакбоорд Навайо
61'
Остерволде Джейден
Влап Михел
 
63'
Ван Волфсвинкель Рикки
 
64'
Садилек Михал
 
64'
 
Сирхейс Кай
66'
Manfred Ugalde
Ван Волфсвинкель Рикки
 
66'
Плегесуэло Хулио
Mees Hilgers
 
78'
Daan Rots
 
81'
 
Бакыш Синан
Сирхейс Кай
81'
 
Лаурсен Николай
Бюргзорг Делано
84'
Мисиджан Вирджил
Daan Rots
 
84'
Бош Йессе
Зерруки Рамиз
 
90'
 
Кваглиата Джакомо
90'
 
Сиерра Элиас
Кваглиата Джакомо
90'
 
Де ла Торре Лука

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Твенте
Хераклес

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

25 матчей

60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (2) 0.33
Проппер Робин 4 0.33
Влап Михел 2 0.17
Лимниос Димитрис 2 0.17
Daan Rots 2 0.17
Мисиджан Вирджил 1 0.08
Mees Hilgers 1 0.08
Manfred Ugalde 1 0.08
Зерруки Рамиз 1 0.08
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Смал Гийс 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.36
Влут Рай 3 (1) 0.27
Сирхейс Кай 1 0.09
Бакыш Синан 1 0.09
Аззауи Исмаил 1 0.09
Ренте Марко 1 0.09
Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 3 1
Садилек Михал 4 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 4 0
Кваглиата Джакомо 4 0
Влут Рай 3 0
Бакыш Синан 1 1
Де ла Торре Лука 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Бласвих Янис 1 0
Басачикоглу Билал 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Ренте Марко 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
5
38%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Забито

19
12
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
6
32%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
3
16%
3
25%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1
Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 11 7 2 2 26 - 12 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Виллем II 11 5 3 3 15 - 17 18
7. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
8. НЕК Неймеген 11 5 2 4 15 - 17 17
9. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
10. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
11. Камбюр 11 5 0 6 19 - 25 15
12. Херенвен 11 4 1 6 13 - 18 13
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 11 2 4 5 13 - 16 10
15. Гронинген 11 2 4 5 10 - 18 10
16. Фортуна Ситтард 10 2 3 5 12 - 21 9
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 8 - 19 7
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 5 3 1 1 6 - 7 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
7. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
8. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Херенвен 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Камбюр 5 2 0 3 6 - 14 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
17. Спарта Роттердам 5 0 1 4 2 - 10 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Твенте 1:0 Хераклес онлайн


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