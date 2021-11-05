Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Гролс Весте Зрители: 30000
1:0
5' ГолMees Hilgers
63' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
64' Желтая карточкаСадилек Михал
64' Желтая карточкаСирхейс Кай
78' Желтая карточкаDaan Rots
90' Желтая карточкаКваглиата Джакомо
90' Желтая карточкаДе ла Торре Лука
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Кнустер
Матс
23
Фадига
Ноа
10
Влут
Рай
16
Сирхейс
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадига НоаПолузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
1:0
64'
64'
78'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Твенте
Хераклес
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
25 матчей
60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4 (2)
|0.33
|Проппер Робин
|4
|0.33
|Влап Михел
|2
|0.17
|Лимниос Димитрис
|2
|0.17
|Daan Rots
|2
|0.17
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.08
|Mees Hilgers
|1
|0.08
|Manfred Ugalde
|1
|0.08
|Зерруки Рамиз
|1
|0.08
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.36
|Влут Рай
|3 (1)
|0.27
|Сирхейс Кай
|1
|0.09
|Бакыш Синан
|1
|0.09
|Аззауи Исмаил
|1
|0.09
|Ренте Марко
|1
|0.09
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|Садилек Михал
|4
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Daan Rots
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|4
|0
|Кваглиата Джакомо
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Ренте Марко
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
5
38%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
6
32%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
3
16%
3
25%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
16%
4
33%
76-90
Пропущено
18
15
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1
Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2
Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Утрехт
|11
|7
|2
|2
|26 - 12
|23
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|Виллем II
|11
|5
|3
|3
|15 - 17
|18
|7.
|Твенте
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|8.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|11.
|Камбюр
|11
|5
|0
|6
|19 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|15.
|Гронинген
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|14.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|7.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Херенвен
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|6 - 14
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0