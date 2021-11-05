Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Твенте вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Элиас Сиерра из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

96' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Хераклес выполняет удар от ворот.

96' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Тактическая замена. Джакомо Квальята уходит с поля и его заменяет Элиас Сиерра

93' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Джакомо Квальята из команды Хераклес предупрежден после нескольких фолов.

91' Удар от ворот произведет Твенте

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Джакомо Квальята не смог попасть в створ ударом издали

90' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

90' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Отличные скиллы показывает Лимниос Димитрис , обводя своих соперников

87' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Хераклес выполняет удар от ворот.

81' Сегодняшная посещаемость составляет 30000 болельщиков

80' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Бюргзорг Делано получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Бюргзорг Делано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Даан Ротс получил желтую карточку от судьи

77' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Бюргзорг Делано пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

74' Даан Ротс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Плегесуэло Хулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

72' Удар от ворот произведет Твенте

72' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Должен был быть гол! Даан Ротс имел отличный шанс, но Янис Бласвич не дал голу состоятся!

69' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Меес Хилгерс получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Меес Хилгерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Сирхейс Кай грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

64' Садилек Михал грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

63' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

62' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

60' Джакомо Квальята нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Твенте

58' Кнустер Матс не смог попасть в створ ударом издали

56' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

56' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

56' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

56' Джакомо Квальята наказан за толчок Даан Ротс

55' Твенте выполняет удар от ворот.

55' Как он промахнулся? Влут Рай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Лимниос Димитрис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Твенте выполняет удар от ворот.

49' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Игрок команды Твенте совершает фол

48' Хераклес выполняет удар от ворот.

48' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хераклес выполняет удар от ворот.