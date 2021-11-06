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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
1:2
Конец матча

Стадион:
Жилина
0'
0:1
32' Гол
Яношик Лукаш
1:1
40' Гол
Мазань Петер
1:2
45' Гол
Паур Якуб
75' Желтая карточка
Слука Бранислав
81' Желтая карточка
Шпирьяк Доминик
90'+4
17
Грдличка
Либор
32
Шпирьяк
Доминик
6
Andrej
Strba
3
Samuel
Jenat
44
Загуменски
Тимотей
27
Адамец
Мартин
99
Шматлак
Марьян
19
Ladji
Malle
77
Мазань
Петер
2
Daniel
Horak
10
Бадоло
Седрик
30
Белько
Любомир
28
Ананг
Бенсон
33
Копас
Адам
23
Минарик
Ян
27
Слука
Бранислав
24
Слебодник
Тибор
18
Фазлагич
Энис
11
Бичахчян
Ваан
9
Яношик
Лукаш
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
Погронье
4-2-3-1
Жилина
4-3-3

История личных встреч

Погронье
Жилина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 5 0.36
Ladji Malle 2 0.14
Бадоло Седрик 2 0.14
Мазань Петер 2 (1) 0.14
Загуменски Тимотей 1 0.07
Благут Патрик 0 0
Да Силва Адлер 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 4 (1) 0.29
Ямбор Тимотей 4 0.29
Мыслович Патрик 3 (1) 0.21
Дурис Давид 2 0.14
Паур Якуб 2 0.14
Яношик Лукаш 2 0.14
Минарик Ян 2 0.14
Слука Бранислав 1 0.07
Кивиор Якуб 1 0.07
Капралик Адриан 1 0.07
Ананг Бенсон 0 0
Фазлагич Энис 0 0
Руснак Матуш 0 0
Гольян Адам 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 4 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Мазань Петер 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 4 0
Немчик Томаш 4 0
Мраз Филип 3 0
Бичахчян Ваан 1 1
Слука Бранислав 2 0
Фазлагич Энис 2 0
Руснак Матуш 2 0
Паур Якуб 1 0
Минарик Ян 1 0
Копас Адам 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
20%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
5
36%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
6%
3
33%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
2
15%
7
30%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
6
26%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
1
8%
5
22%
76-90

Пропущено

29
16
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
10%
4
25%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
8
28%
5
31%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
6
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1
Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2
Жилина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0
Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0 Аполлон - Жилина 1:3 Дила - Жилина 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 12 9 2 1 32 - 10 29
2. Спартак Трнава 12 9 2 1 22 - 5 29
3. Ружомберок 13 6 6 1 21 - 11 24
4. ДАК 14 6 3 5 20 - 19 21
5. Жилина 14 6 3 5 22 - 17 21
6. Тренчин 14 5 5 4 24 - 19 20
7. Земплин 14 5 2 7 16 - 20 17
8. Середь 14 4 4 6 15 - 19 16
9. Сеница 14 3 5 6 14 - 22 14
10. Татран Липтовски-Микулаш 13 4 1 8 17 - 30 13
11. Злате Моравце 14 2 4 8 15 - 30 10
12. Погронье 14 2 3 9 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 1 0 20 - 5 16
2. Спартак Трнава 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Земплин 7 4 0 3 11 - 9 12
4. Ружомберок 7 3 3 1 9 - 4 12
5. Татран Липтовски-Микулаш 6 4 0 2 12 - 9 12
6. Жилина 7 4 0 3 14 - 9 12
7. ДАК 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Середь 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Тренчин 7 2 3 2 14 - 10 9
10. Сеница 7 2 2 3 6 - 10 8
11. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 9 7
12. Погронье 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 4 1 1 12 - 5 13
2. Спартак Трнава 6 4 1 1 9 - 3 13
3. Ружомберок 6 3 3 0 12 - 7 12
4. Тренчин 7 3 2 2 10 - 9 11
5. ДАК 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Жилина 7 2 3 2 8 - 8 9
7. Середь 7 1 3 3 7 - 12 6
8. Сеница 7 1 3 3 8 - 12 6
9. Земплин 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Злате Моравце 7 1 0 6 7 - 21 3
11. Погронье 7 1 0 6 5 - 17 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 0 1 6 5 - 21 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Паур Якуб бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мазань Петер бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Яношик Лукаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погронье 1:2 Жилина онлайн


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