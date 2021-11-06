Словакия: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
0:1
32' ГолЯношик Лукаш
1:1
40' ГолМазань Петер
1:2
45' ГолПаур Якуб
75' Желтая карточкаСлука Бранислав
81' Желтая карточкаШпирьяк Доминик
19
Ladji
Malle
77
Мазань
Петер
28
Ананг
Бенсон
33
Копас
Адам
23
Минарик
Ян
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ladji MalleПолузащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
- Нападающий
-
11 Mor Nguer
-
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушНападающий
-
20 Гольян АдамНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
Ход матча
32'
0:1
40'
1:1
45'
1:2
75'
81'
История личных встреч
Погронье
Жилина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|5
|0.36
|Ladji Malle
|2
|0.14
|Бадоло Седрик
|2
|0.14
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.14
|Загуменски Тимотей
|1
|0.07
|Благут Патрик
|0
|0
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|4 (1)
|0.29
|Ямбор Тимотей
|4
|0.29
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.21
|Дурис Давид
|2
|0.14
|Паур Якуб
|2
|0.14
|Яношик Лукаш
|2
|0.14
|Минарик Ян
|2
|0.14
|Слука Бранислав
|1
|0.07
|Кивиор Якуб
|1
|0.07
|Капралик Адриан
|1
|0.07
|Ананг Бенсон
|0
|0
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Гольян Адам
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Мазань Петер
|2
|0
|Adam Pajer
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Мраз Филип
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Слука Бранислав
|2
|0
|Фазлагич Энис
|2
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
20%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
5
36%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
6%
3
33%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
2
15%
7
30%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
6
26%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
1
8%
5
22%
76-90
Пропущено
29
16
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
10%
4
25%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
8
28%
5
31%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
6
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Погронье
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1
Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2
Жилина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жилина - Злате Моравце 4:1 Середь - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 0:2 Земплин - Жилина 1:0
Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0 Аполлон - Жилина 1:3 Дила - Жилина 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|12
|9
|2
|1
|32 - 10
|29
|2.
|Спартак Трнава
|12
|9
|2
|1
|22 - 5
|29
|3.
|Ружомберок
|13
|6
|6
|1
|21 - 11
|24
|4.
|ДАК
|14
|6
|3
|5
|20 - 19
|21
|5.
|Жилина
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|6.
|Тренчин
|14
|5
|5
|4
|24 - 19
|20
|7.
|Земплин
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|8.
|Середь
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|9.
|Сеница
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|13
|4
|1
|8
|17 - 30
|13
|11.
|Злате Моравце
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|12.
|Погронье
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Земплин
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|4.
|Ружомберок
|7
|3
|3
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|6.
|Жилина
|7
|4
|0
|3
|14 - 9
|12
|7.
|ДАК
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Середь
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Тренчин
|7
|2
|3
|2
|14 - 10
|9
|10.
|Сеница
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Погронье
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|2.
|Спартак Трнава
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|4.
|Тренчин
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|5.
|ДАК
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Жилина
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Сеница
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|Земплин
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|0
|6
|7 - 21
|3
|11.
|Погронье
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1