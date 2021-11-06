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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:2
Второй тайм: 57'

Стадион:
Норвич
0'
4' Желтая карточка
Тони Айвен
0:1
6' Гол
Норманн Матиас
28' Желтая карточка
Гуд Чарли
0:2
29' Пенальти
Пукки Теэму
32' Желтая карточка
Норманн Матиас
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Мбеумо Брайан
52' Желтая карточка
Омобамиделе Эндрю
57'
40
Фернандес
Альваро
III
22
Йоргенсен
Матиас
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
3
Генри
Рико
17
Тони
Айвен
19
Мбеумо
Брайан
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
44
Омобамиделе
Эндрю
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
16
Норманн
Матиас
20
Лис-Мелу
Пьерр
23
Маклин
Кенни
10
Дауэлл
Киран
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
Брентфорд
3-5-2
Норвич
4-3-2-1

Ход матча

4'
Тони Айвен
 
6'
0:1
Норманн Матиас
12'
Гуд Чарли
Йоргенсен Матиас
 
28'
Гуд Чарли
 
29'
0:2
Пукки Теэму
32'
 
Норманн Матиас
46'
Годдос Саман
Янельт Витали
 
49'
Мбеумо Брайан
 
52'
 
Омобамиделе Эндрю

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Брентфорд
Норвич

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
1:3
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
1:2
КЛ
1:3
Ч
0:0
Ч
5:0
ТМК
2:1
Ч
1:2
Ч
0:3
ПЛ
1:0
ТФЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 2 (1) 0.18
Висса Йоан 2 0.18
Мбеумо Брайан 2 0.18
Норгор Кристиан 1 0.09
Пиннок Итан 1 0.09
Йоргенсен Матиас 1 0.09
Каньос Серхи 1 0.09
Годдос Саман 1 0.09
Янельт Витали 1 0.09
Янссон Понтус 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 3 (2) 0.27
Норманн Матиас 1 0.09
Омобамиделе Эндрю 1 0.09
Рашица Милот 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 3 0
Каньос Серхи 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Тони Айвен 2 0
Янссон Понтус 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Годдос Саман 1 0
Янельт Витали 1 0
Гуд Чарли 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 0
Норманн Матиас 3 0
Гибсон Бен 1 1
Кабак Озан 2 0
Уильямс Брендон 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Ааронс Макс 2 0
Пукки Теэму 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
8%
1
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
23
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
25%
2
9%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
33%
1
4%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
17%
6
26%
61-75
2
17%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1
Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0
Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0
Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3 Норвич - Уотфорд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 11 9 1 1 27 - 3 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 10 17
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 14 13
14. Брентфорд 0:2 Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли 0:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
19. Норвич 2:0 Заявка 11 1 2 8 5 - 25 5
20. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 6 5 0 1 17 - 2 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 6 1 5 0 7 - 4 8
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд 0:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич 2:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд 0:2 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич 2:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 15 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Бёрнли 0:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Брентфорд 79.9% (111)
X 16.5% (23)
Норвич 3.6% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Норвич
13.07
6.24
6.05
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Брентфорд 0:2 Норвич онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:2 Норвич

Исход игры
Брентфорд
79.9% (111)
Ничья
16.5% (23)
Норвич
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.61% (45)
Меньше
67.39% (93)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:0 Брентфорд
34.5% (48)
2:1 Брентфорд
24.5% (34)
1:1 Ничья
15.1% (21)
2:0 Брентфорд
15.1% (21)
3:1 Брентфорд
4.3% (6)
1:2 Норвич
2.2% (3)
0:1 Норвич
1.4% (2)
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