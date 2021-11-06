Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Безумный фол. Мбеумо Брайан грубо играет против соперника. Пострадал Брэндон Уильямс

48' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

43' Игрок Пукки Теэму из команды Норвич неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

42' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Йенсен Матиас из команды Брентфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Норвич

37' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Брэндон Уильямс из команды Норвич делает пас партнеру.

36' Брэндон Уильямс из команды Норвич идет с мячом вперед на обострение...

35' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Норвич

34' Омобамиделе Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Норманн Матиас получил желтую карточку от судьи

32' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Г О О О О О Л - Пукки Теэму из команды Норвич забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альваро Фернандес прыгнул не в ту сторону.

28' Гуд Чарли получил желтую карточку от судьи

27' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Омобамиделе Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Брэндон Уильямс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Каньос Серхи наказан за толчок Брэндон Уильямс

21' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Каньос Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Норвич

14' Должен был быть гол! Норгор Кристиан имел отличный шанс, но Тим Крул не дал голу состоятся!

13' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Хорошую попытку сделал Рашица Милот . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Пиннок Итан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Брэндон Уильямс из команды Норвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

8' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Команда Норвич забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Норманн Матиас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

6' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Плохо сыграл Тони Айвен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Пукки Теэму из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Тони Айвен получил желтую карточку от судьи

4' Лис-Мелу Пьерр из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Норвич

3' Тони Айвен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Пиннок Итан из команды Брентфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Йенсен Матиас из команды Брентфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норвич начинает с центра поля