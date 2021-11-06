Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
4' Желтая карточкаТони Айвен
0:1
6' ГолНорманн Матиас
28' Желтая карточкаГуд Чарли
0:2
29' ПенальтиПукки Теэму
32' Желтая карточкаНорманн Матиас
49' Undefined phrase: football_event_Мбеумо Брайан
52' Желтая карточкаОмобамиделе Эндрю
1:2
60' ГолГенри Рико
90' Желтая карточкаАаронс Макс
17
Тони
Айвен
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
10
Дауэлл
Киран
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
41 Matthew Cox
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
6'
0:1
28'
29'
0:2
32'
49'
60'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Брентфорд
Норвич
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|2 (1)
|0.18
|Висса Йоан
|2
|0.18
|Мбеумо Брайан
|2
|0.18
|Норгор Кристиан
|1
|0.09
|Годдос Саман
|1
|0.09
|Пиннок Итан
|1
|0.09
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.09
|Генри Рико
|1
|0.09
|Каньос Серхи
|1
|0.09
|Янельт Витали
|1
|0.09
|Янссон Понтус
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|3 (2)
|0.27
|Норманн Матиас
|1
|0.09
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.09
|Рашица Милот
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|3
|0
|Каньос Серхи
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Годдос Саман
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Гуд Чарли
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|Ааронс Макс
|3
|0
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гибсон Бен
|1
|1
|Кабак Озан
|2
|0
|Уильямс Брендон
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
8%
2
29%
1-15
4
31%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
14
24
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
29%
2
8%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
4
29%
1
4%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
6
25%
61-75
2
14%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1
Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0
Норвич
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0
Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3 Норвич - Уотфорд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 4
|26
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|11.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|20.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|12 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|4.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|13.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд 1:2 Норвич
Исход игры
Брентфорд
79.9% (111)
Ничья
16.5% (23)
Норвич
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
32.61% (45)
Меньше
67.39% (93)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:0 Брентфорд
34.5% (48)
2:1 Брентфорд
24.5% (34)
1:1 Ничья
15.1% (21)
2:0 Брентфорд
15.1% (21)
3:1 Брентфорд
4.3% (6)
1:2 Норвич
2.2% (3)
0:1 Норвич
1.4% (2)
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