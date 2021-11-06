Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Норвич вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Удар от ворот произведет Норвич

96' Удар от ворот произведет Брентфорд

96' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Плохо сыграл Ааронс Макс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94' Гуд Чарли из команды Брентфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Норвич

93' Каньос Серхи из команды Брентфорд делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

92' Удар от ворот произведет Норвич

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

90' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Судье надоело, что Ааронс Макс тянет время и он наказал его горчичником

89' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Норвич

89' Каньос Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Рашица Милот пробует нанести удар издали, но Альваро Фернандес держит все под контролем

85' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Гуд Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Лис-Мелу Пьерр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Рашица Милот получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Рашица Милот на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Тони Айвен из команды Брентфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Тим Крул отбил мяч на угловой после удара Каньос Серхи из штрафной площади.

76' Яннулис Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Норманн Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Норманн Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

72' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

71' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Генри Рико из команды Брентфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

69' Каньос Серхи нанес удар, мяч был парирован, но Тим Крул не удержал его в руках.

67' Пиннок Итан из команды Брентфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Йенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Норманн Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Норманн Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Рашица Милот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

63' Норманн Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Рашица Милот бьет со штрафного в створ, но Альваро Фернандес держит все под контролем

61' Забив гол, Брентфорд сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

58' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Норманн Матиас из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Матч остановлен

56' Игрок из команды Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Тим Крул не дал случится голу! Норгор Кристиан должен был забивать, но Тим Крул сделал отличный сейв

55' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Годдос Саман из команды Брентфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Пиннок Итан нанес удар головой, но Тим Крул спокойно отбил мяч.

53' Йенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Омобамиделе Эндрю получил желтую карточку от судьи

52' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Брентфорд выполняет удар от ворот.

51' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Брентфорд отменен из-за положения "вне игры".

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Игрок команды Брентфорд делает подачу своему товарищу по команде.

49' Удар от ворот произведет Норвич

49' Брэндон Уильямс из команды Норвич делает пас партнеру.

49' Брэндон Уильямс из команды Норвич идет с мячом вперед на обострение...

49' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Годдос Саман из команды Брентфорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

47' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Пиннок Итан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота