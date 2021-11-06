  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
0:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
9' Желтая карточка
Моутинью Жоау
37' Желтая карточка
Гехи Марк
53'
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
8
Куйяте
Шейку
18
Макартур
Джеймс
11
Заха
Уилфрид
20
Бентеке
Кристиан
22
Эдуар
Одсонн
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
11
Тринкан
Франсишку
26
Хи-Чан
Хван
9
Хименес
Рауль
Кристал Пэлас
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-2-1

Ход матча

9'
 
Моутинью Жоау
37'
Гехи Марк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Кристал Пэлас
Вулверхэмптон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
К
3:1
К
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 3 0.27
Заха Уилфрид 3 (2) 0.27
Эдуар Одсонн 3 0.27
Бентеке Кристиан 2 0.18
Олисе Майкл 1 0.09
Шлупп Джеффри 1 0.09
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.36
Хименес Рауль 2 0.18
Коди Конор 1 0.09
Саисс Ромен 1 0.09
Невеш Рубен 1 0.09
Килман Макс 1 0.09
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Галлахер Конор 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Бентеке Кристиан 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Айю Джордан 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Гехи Марк 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 3 0
Невеш Рубен 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Хименес Рауль 2 0
Килман Макс 2 0
Коди Конор 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
4
67%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

13
10
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
4
31%
4
40%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
5
36%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 11 9 1 1 27 - 3 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 10 17
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 14 13
14. Брентфорд 0:2 Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли 0:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
19. Норвич 2:0 Заявка 11 1 2 8 5 - 25 5
20. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 6 5 0 1 17 - 2 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 6 1 5 0 7 - 4 8
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд 0:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич 2:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд 0:2 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич 2:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 15 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Бёрнли 0:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 52'
    Фол в центре поля произошел. Макартур нарушил правила против оппонента, после чего рефери остановил игру, позволив пострадавшему футболисту придти в себя.
  • 51'
    5 минут во втором тайме отыграли соперники. Нам показывают запасных "Кристал Пэлас". Отправили они разминаться к кромке поля сейчас.
  • Угловой
    49'
    Следом еще один угловой подали футболисты "волков", но спокойно оборона соперника отразила угрозу на ворота. Мяч остается под контролем "вулвз".
  • Угловой
    48'
    Рауль Хименес сейчас заработал угловой удар для своей команды за счет активности на левом краю. Простреливал он сферу в центр, и ногой сыграл за лицевую вратарь.
  • 47'
    Кстати говоря, в перерыве в нашей встрече не было замен. В прежнем сочетании игроков вышли на газон оппоненты.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Все, прозвучал свисток на перерыв. После 45 мину встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов в нашей игре.
  • 44'
    В прошлом туре "Пэлас" удалось обыграть "Манчестер Сити" на выезде, а в этом матче "орлы" пока не могут забить даже гола в рамку "волков". Парадокс.
  • 43'
    Заха в подкате срубил оппонента слишком грубо. В этой ситуации без карточки обходится дело для нарушителя, хотя все на грани было.
  • 42'
    Делает все, чтобы забить гол в ворота соперника "Кристал Пэлас", но активности впереди команде хозяев явно недостает.
  • 41'
    Корнер, к слову, разыграли неудачно "стекольщики". Хорошо в первом тайме смотрится "Кристал Пэлас", но пока забить хотя бы гол хозяевам не удается.
  • Угловой
    40'
    Заха слева оказался с мячом. Выполнял он прострел с бровки, но попал в ногу защитнику, что привело к назначению углового удара.
  • Фол, нарушение
    38'
    Теперь и Заха в атаке нарушает правила, сбивая оппонента на газон. В первом тайме немало остановок у нас в связи с нарушениями.
  • Фол, нарушение
    37'
    Хименес, пытаясь добраться до снаряда, нарушает правила против соперника. Может так и на желтую наиграть футболист гостей.
  • 36'
    Рауль Хименес после навеса с левого края пробивает головой по рамке противника, но направляет мяч точно по позиции вратаря.
  • Желтая карточка
    35'
    Гехи перед своими воротам нарушает правила. В руках рефери снова желтая карточка появляется. И снова заслуженная.
  • 33'
    Куйяте издали нанес удар по воротам соперника, но сфера толком не легла на ногу игроку, улетев в сторону трибун.
  • Фол, нарушение
    32'
    Невеш снова нарушает правила в атаке. На сей раз получает он замечание от главного арбитра встречи. В следующий рефери карточку покажет.
  • 31'
    Навесная подача от углового флага оставляла желать лучшего. Сразу три игрока "Пэлас" шли к мячу. Гехи разрядил обстановку в итоге.
  • Угловой
    30'
    В обороне сейчас Уорд отрабатывает. В подкате футболисты "Кристал Пэлас" выбивает сферу за лицевую линию. Подадут угловой гости.
  • 28'
    Да, Са себя чувствует вполне нормально. Уже несколько раз он выбегал из ворот, выбивая сферу за пределы газона, выполняя роль так называемого последнего защитника.
  • 27'
    Моутинью выполнял перевод к воротам соперника - мяч снова достался голкиперу "Вулверхэмптона", прочитавшему эпизод от начала и до конца.
  • 26'
    Хи-Чан под прессингом атакующей группы теряет сферу, упуская снаряд за пределы футбольного газон. Очевидно, что "волки" пока играют вторым номером.
  • 25'
    Атаковали через правый фланг сейчас гости. Последовала подача в штрафную "орлов", Гуаита на выходе забирает сферу в свои перчатки.
  • 23'
    Невеш нарушает правила против соперников в центре поля. Слишком много нарушений позволяют себе соперники. И только 1 "горчичник" к этой минуте рефери показал.
  • 22'
    Уже несколько подустали футболисты обеих команда, ведь динамичным получился первый тайм, вернее, его первая половина. Но опасных моментов мы пока не видели.
  • Фол, нарушение
    21'
    Моутинью уже имеет карточку желтого цвета, но совсем не мешает это ему снова нарушить правила. Заха на газоне, корчится он от боли и встречу пока продолжить не может
  • 19'
    Практически середина первого тайма идет. Дальний удар Заха нанес по воротам Са - мяч уходит значительно выше мишени
  • Фол, нарушение
    18'
    Бентеке боролся за мяч, и умудрился сфолить против соперника, получив от рефери устное замечание. За первый раз игрока простили.
  • 17'
    Никак не удается в атаку сбегать футболистам "волков". Соперники хорошо играет в отборе и мало что позволяет своему оппоненту.
  • 16'
    Все нормально с голкипером "волков", вернулся он на футбольное поле, хотя удар по голове игроку прилетел нешуточный.
  • Травма, повреждение
    15'
    Жозе Са досталось в стычке с соперником. Травму получает вратарь "волков". Медицинский штаб гостей уже на поле.
  • Фол, нарушение
    14'
    Практически 15 минут отыграли соперники. Куйяте нарушает правила против соперника. Обходится в этой ситуации без карточки желтого цвета.
  • 12'
    Хименес не добрался до снаряда сейчас. Слишком сильным пас на него получился от партнеров. В итоге сферу за боковую линию упустил игрок.
  • 11'
    Сильный удар по воротам соперника Заха нанес. Выстрел получился слишком сильным и крайне неточным.
  • Желтая карточка
    10'
    Фолят против Бентеке сейчас соперники. Получает в свой пассив в итоге карточку желтого цвета Моутинью.
  • 8'
    Бентеке снова пробивает по воротам. После навеса он бьет головой куда-то в сторону ворот, но мяч улетает намного выше цели.
  • Угловой
    7'
    Угловой удар сейчас подал у ворот соперника "Кристал Пэлас". Не удалось ничего опасного со стандарта придумать "орлам".
  • 6'
    Бентеке попытался впереди продавить своих соперников, но наступил на ногу одному из оппонентов, на что тут же среагировал арбитр.
  • 5'
    Хи-Чан в атаке нарушил правила тем временем. Арбитр дал свисток, зафиксировав нарушение правила со стороны игрока "волков".
  • 3'
    Присматриваются соперники друг к другу. С фланга на фланг пока что сферу перекатывает коллектив "орлов", который ищет впереди какие-то лазейки в обороне соперника.
  • 2'
    Футболисты хозяев предстали на поле в красно-синих цветах, в то время, как игрок гостевой команды вышли на газон во всем белом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на матче:

    Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
    Ассистент: Питер Джеймс Киркап (Англия);
    Ассистент: Марк Перри (Англия); Резервный: 
    Гэвин Уорд (Суррей, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках одного из матчей 11-го тура АПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптона». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Селхерст Парк».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    • Прогнозы 140
    Кристал Пэлас 33.6% (47)
    X 47.9% (67)
    Вулверхэмптон 18.6% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.82
    3.26
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:0 Вулверхэмптон онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Кристал Пэлас
33.6% (47)
Ничья
47.9% (67)
Вулверхэмптон
18.6% (26)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (57)
Меньше
58.7% (81)
Обе команды забьют
Да
84.78% (117)
Нет
15.22% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (60)
2:1 Кристал Пэлас
22.1% (31)
1:2 Вулверхэмптон
12.1% (17)
1:0 Кристал Пэлас
6.4% (9)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Вулверхэмптон
3.6% (5)
2:0 Кристал Пэлас
3.6% (5)
2:3 Вулверхэмптон
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 