Кстати говоря, в перерыве в нашей встрече не было замен. В прежнем сочетании игроков вышли на газон оппоненты.

Рауль Хименес сейчас заработал угловой удар для своей команды за счет активности на левом краю. Простреливал он сферу в центр, и ногой сыграл за лицевую вратарь.

Следом еще один угловой подали футболисты "волков", но спокойно оборона соперника отразила угрозу на ворота. Мяч остается под контролем "вулвз".

5 минут во втором тайме отыграли соперники. Нам показывают запасных "Кристал Пэлас". Отправили они разминаться к кромке поля сейчас.

Фол в центре поля произошел. Макартур нарушил правила против оппонента, после чего рефери остановил игру, позволив пострадавшему футболисту придти в себя.

Стартовала вторая половина встречи! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Первый тайм

— Все, прозвучал свисток на перерыв. После 45 мину встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов в нашей игре.

44' В прошлом туре "Пэлас" удалось обыграть "Манчестер Сити" на выезде, а в этом матче "орлы" пока не могут забить даже гола в рамку "волков". Парадокс.

43' Заха в подкате срубил оппонента слишком грубо. В этой ситуации без карточки обходится дело для нарушителя, хотя все на грани было.

42' Делает все, чтобы забить гол в ворота соперника "Кристал Пэлас", но активности впереди команде хозяев явно недостает.

41' Корнер, к слову, разыграли неудачно "стекольщики". Хорошо в первом тайме смотрится "Кристал Пэлас", но пока забить хотя бы гол хозяевам не удается.

40' Заха слева оказался с мячом. Выполнял он прострел с бровки, но попал в ногу защитнику, что привело к назначению углового удара.

38' Теперь и Заха в атаке нарушает правила, сбивая оппонента на газон. В первом тайме немало остановок у нас в связи с нарушениями.

37' Хименес, пытаясь добраться до снаряда, нарушает правила против соперника. Может так и на желтую наиграть футболист гостей.

36' Рауль Хименес после навеса с левого края пробивает головой по рамке противника, но направляет мяч точно по позиции вратаря.

35' Гехи перед своими воротам нарушает правила. В руках рефери снова желтая карточка появляется. И снова заслуженная.

33' Куйяте издали нанес удар по воротам соперника, но сфера толком не легла на ногу игроку, улетев в сторону трибун.

32' Невеш снова нарушает правила в атаке. На сей раз получает он замечание от главного арбитра встречи. В следующий рефери карточку покажет.

31' Навесная подача от углового флага оставляла желать лучшего. Сразу три игрока "Пэлас" шли к мячу. Гехи разрядил обстановку в итоге.

30' В обороне сейчас Уорд отрабатывает. В подкате футболисты "Кристал Пэлас" выбивает сферу за лицевую линию. Подадут угловой гости.

28' Да, Са себя чувствует вполне нормально. Уже несколько раз он выбегал из ворот, выбивая сферу за пределы газона, выполняя роль так называемого последнего защитника.

27' Моутинью выполнял перевод к воротам соперника - мяч снова достался голкиперу "Вулверхэмптона", прочитавшему эпизод от начала и до конца.

26' Хи-Чан под прессингом атакующей группы теряет сферу, упуская снаряд за пределы футбольного газон. Очевидно, что "волки" пока играют вторым номером.

25' Атаковали через правый фланг сейчас гости. Последовала подача в штрафную "орлов", Гуаита на выходе забирает сферу в свои перчатки.

23' Невеш нарушает правила против соперников в центре поля. Слишком много нарушений позволяют себе соперники. И только 1 "горчичник" к этой минуте рефери показал.

22' Уже несколько подустали футболисты обеих команда, ведь динамичным получился первый тайм, вернее, его первая половина. Но опасных моментов мы пока не видели.

21' Моутинью уже имеет карточку желтого цвета, но совсем не мешает это ему снова нарушить правила. Заха на газоне, корчится он от боли и встречу пока продолжить не может

19' Практически середина первого тайма идет. Дальний удар Заха нанес по воротам Са - мяч уходит значительно выше мишени

18' Бентеке боролся за мяч, и умудрился сфолить против соперника, получив от рефери устное замечание. За первый раз игрока простили.

17' Никак не удается в атаку сбегать футболистам "волков". Соперники хорошо играет в отборе и мало что позволяет своему оппоненту.

16' Все нормально с голкипером "волков", вернулся он на футбольное поле, хотя удар по голове игроку прилетел нешуточный.

15' Жозе Са досталось в стычке с соперником. Травму получает вратарь "волков". Медицинский штаб гостей уже на поле.

14' Практически 15 минут отыграли соперники. Куйяте нарушает правила против соперника. Обходится в этой ситуации без карточки желтого цвета.

12' Хименес не добрался до снаряда сейчас. Слишком сильным пас на него получился от партнеров. В итоге сферу за боковую линию упустил игрок.

11' Сильный удар по воротам соперника Заха нанес. Выстрел получился слишком сильным и крайне неточным.

10' Фолят против Бентеке сейчас соперники. Получает в свой пассив в итоге карточку желтого цвета Моутинью.

8' Бентеке снова пробивает по воротам. После навеса он бьет головой куда-то в сторону ворот, но мяч улетает намного выше цели.

7' Угловой удар сейчас подал у ворот соперника "Кристал Пэлас". Не удалось ничего опасного со стандарта придумать "орлам".

6' Бентеке попытался впереди продавить своих соперников, но наступил на ногу одному из оппонентов, на что тут же среагировал арбитр.

5' Хи-Чан в атаке нарушил правила тем временем. Арбитр дал свисток, зафиксировав нарушение правила со стороны игрока "волков".

3' Присматриваются соперники друг к другу. С фланга на фланг пока что сферу перекатывает коллектив "орлов", который ищет впереди какие-то лазейки в обороне соперника.

2' Футболисты хозяев предстали на поле в красно-синих цветах, в то время, как игрок гостевой команды вышли на газон во всем белом.