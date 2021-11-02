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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон

История личных встреч

Кристал Пэлас
Вулверхэмптон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
Ч
3:1
Ч
1:2
К
3:1
К
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 3 0.3
Заха Уилфрид 3 (2) 0.3
Эдуар Одсонн 3 0.3
Бентеке Кристиан 2 0.2
Олисе Майкл 1 0.1
Шлупп Джеффри 1 0.1
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.4
Хименес Рауль 2 0.2
Коди Конор 1 0.1
Саисс Ромен 1 0.1
Невеш Рубен 1 0.1
Килман Макс 1 0.1
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Галлахер Конор 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Бентеке Кристиан 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Айю Джордан 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саисс Ромен 3 0
Невеш Рубен 3 0
Марсал Фернандо 2 0
Хименес Рауль 2 0
Килман Макс 2 0
Коди Конор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
4
67%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

13
10
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
4
31%
4
40%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
5
36%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 1 4 11 - 10 16
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Кристал Пэлас 53.1% (17)
    X 34.4% (11)
    Вулверхэмптон 12.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.73
    3.33
    3.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    53.1% (17)
    Ничья
    34.4% (11)
    Вулверхэмптон
    12.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (14)
    Меньше
    56.25% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (24)
    Нет
    25% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (10)
    2:1 Кристал Пэлас
    31.3% (10)
    2:0 Кристал Пэлас
    12.5% (4)
    1:0 Кристал Пэлас
    9.4% (3)
    1:2 Вулверхэмптон
    9.4% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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