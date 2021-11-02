Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Селхерст Парк
История личных встреч
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|3
|0.3
|Заха Уилфрид
|3 (2)
|0.3
|Эдуар Одсонн
|3
|0.3
|Бентеке Кристиан
|2
|0.2
|Олисе Майкл
|1
|0.1
|Шлупп Джеффри
|1
|0.1
|Айю Джордан
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|4
|0.4
|Хименес Рауль
|2
|0.2
|Коди Конор
|1
|0.1
|Саисс Ромен
|1
|0.1
|Невеш Рубен
|1
|0.1
|Килман Макс
|1
|0.1
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Галлахер Конор
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Заха Уилфрид
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саисс Ромен
|3
|0
|Невеш Рубен
|3
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Хименес Рауль
|2
|0
|Килман Макс
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
4
67%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
13
10
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
4
31%
4
40%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
5
36%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 3
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 6
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 10
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|11.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 14
|12
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Исход игры
Кристал Пэлас
53.1% (17)
Ничья
34.4% (11)
Вулверхэмптон
12.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (14)
Меньше
56.25% (18)
Обе команды забьют
Да
75% (24)
Нет
25% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (10)
2:1 Кристал Пэлас
31.3% (10)
2:0 Кристал Пэлас
12.5% (4)
1:0 Кристал Пэлас
9.4% (3)
1:2 Вулверхэмптон
9.4% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!