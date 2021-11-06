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Приветствую всех любителей футбола! В центральном поединке тура АПЛ нас ждет невероятно интригующий поединок, "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити". Матчи этих команд всегда проходят в упорной борьбе и принципиальности, так что будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!