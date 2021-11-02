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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 15 побед

38 матчей

50%
10.5%
39.5%
19 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
28.9%
39.5%
12 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
3:2
С
2:3
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.4
Роналду Криштиану 4 0.4
Гринвуд Мэйсон 4 0.4
Лингард Джесси 2 0.2
Рэшфорд Маркус 2 0.2
Кавани Эдинсон 1 0.1
Марсьяль Антони 1 0.1
Фред Сантос 1 0.1
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоден Фил 3 0.3
Жезус Габриэль 2 0.2
Марез Рияд 2 0.2
Силва Бернарду 2 0.2
Торрес Ферран 2 0.2
Де Брёйне Кевин 2 0.2
Гюндоган Илкай 2 0.2
Грилиш Джек 1 0.1
Стерлинг Рахим 1 0.1
Родри Эрнандес 1 0.1
Лапорт Эмерик 1 0.1
Канселу Жоау 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Фернандеш Бруну 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 3 1
Родри Эрнандес 2 0
Канселу Жоау 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

20
19
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
4
21%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
5
26%
61-75
6
30%
4
21%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4
Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 1 4 11 - 10 16
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Манчестер Юнайтед 17.1% (6)
    X 20% (7)
    Манчестер Сити 62.9% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Манчестер Сити
    5.45
    4.42
    1.76
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    17.1% (6)
    Ничья
    20% (7)
    Манчестер Сити
    62.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (27)
    Меньше
    18.18% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    93.94% (31)
    Нет
    6.06% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    51.4% (18)
    1:1 Ничья
    14.3% (5)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    11.4% (4)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
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    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
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