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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Ворскла
0'
18' Желтая карточка
Тамм Йоонас
31' Желтая карточка
Пуцлин Давид
33' Желтая карточка
Забарный Илья
0:1
34' Гол
Рангел
39' Желтая карточка
Рангел
45' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
46' Желтая карточка
 55'
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
24
Тымчик
Александр
25
Забарный
Илья
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
9
Рамирес
Эрик
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
13
Яворский
Сергей
16
Тамм
Йоонас
5
Якубу
Наджиб
8
Тилль
Оливье
28
Пуцлин
Давид
17
Чеснаков
Владимир
73
Рангел
11
Степанюк
Руслан
50
Кане
Ибрахим
Динамо Киев
Ворскла

История личных встреч

Динамо Киев
Ворскла

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

33 матча

72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
Р
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 9 (4) 0.64
Гармаш Денис 6 0.43
Буяльский Виталий 6 0.43
Шапаренко Николай 2 0.14
Де Пена Карлос 2 0.14
Сидорчук Сергей 2 0.14
Тымчик Александр 1 0.07
Рамирес Эрик 1 0.07
Кедзёра Томаш 1 0.07
Попов Денис II 1 0.07
Сирота Александр 1 0.07
Миколенко Виталий 0 0
Караваев Александр 0 0
Шкурин Илья 0 0
Андриевский Александр 0 0
Вербич Беньямин 0 0
Шепелев Владимир 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 5 (1) 0.36
Степанюк Руслан 5 0.36
Рангел 4 0.29
Кане Ибрахим 2 0.14
Скляр Александр 1 0.07
Чеснаков Владимир 1 0.07
Пуцлин Давид 1 0.07
Пердута Игорь 0 0
Пешич Иван 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 6 0
Сидорчук Сергей 4 0
Буяльский Виталий 3 0
Забарный Илья 3 0
Гармаш Денис 2 0
Андриевский Александр 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Шабанов Артём 1 0
Бущан Георгий 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Тымчик Александр 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Супряга Владислав 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилль Оливье 3 1
Тамм Йоонас 3 0
Скляр Александр 3 0
Пердута Игорь 3 0
Степанюк Руслан 3 0
Пуцлин Давид 3 0
Рангел 2 0
Яворский Сергей 2 0
Пешич Иван 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Челядин Артём 2 0
Бондаренко Валерий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Кане Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
4
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
4
21%
1
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
2
50%
31-45
2
11%
1
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
1
8%
4
29%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
4
40%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Забито

32
18
20 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
5
16%
5
28%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
10
31%
6
33%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
3
9%
3
17%
61-75
4
13%
2
11%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
4
57%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0
Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1
Ворскла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2
Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:1 Заявка 14 11 2 1 34 - 6 35
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 10 2 1 35 - 7 32
3. Ворскла 1:0 Заявка 14 8 4 2 22 - 10 28
4. Заря Заявка 13 8 2 3 30 - 16 26
5. Днепр-1 Заявка 13 8 1 4 20 - 14 25
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
8. Верес Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
11. Колос Ковалёвка Заявка 12 3 2 7 7 - 18 11
12. Львов Заявка 13 2 4 7 9 - 20 10
13. Ингулец Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
14. Черноморец Од Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:1 Заявка 8 6 1 1 20 - 1 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла 1:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Ингулец Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:1 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
4. Заря Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла 1:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Верес Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
8. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
9. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
12. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
14. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Второй тайм
  • 46'
    Рамирес Эрик уходит с поля. Гармаш Денис выходит вместо него
  • Желтая карточка
    46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Сидорчук Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Рангел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Рангел бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Илья Забарный получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Пуцлин Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 141
Динамо Киев 98.6% (139)
X 0.7% (1)
Ворскла 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Ворскла
2.70
5.70
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Киев 0:1 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Динамо Киев 0:1 Ворскла

Исход игры
Динамо Киев
98.6% (139)
Ничья
0.7% (1)
Ворскла
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (55)
Меньше
59.85% (82)
Обе команды забьют
Да
35.77% (49)
Нет
64.23% (88)
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3:0 Динамо Киев
5% (7)
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