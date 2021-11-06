Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
18' Желтая карточкаТамм Йоонас
31' Желтая карточкаПуцлин Давид
33' Желтая карточкаЗабарный Илья
0:1
34' ГолРангел
39' Желтая карточкаРангел
45' Желтая карточкаСидорчук Сергей
0:2
74' ПенальтиТилль Оливье
76' Желтая карточкаШапаренко Николай
79' Желтая карточкаКравчук Даниил
80' Вторая желтая карточкаКравчук Даниил
81' Желтая карточкаВитиньо Витор
1:2
90' ГолВитиньо Витор
90' Желтая карточкаКушниренко Богдан
90' Желтая карточкаПердута Игорь
16
Тамм
Йоонас
28
Пуцлин
Давид
73
Рангел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Антюх ДенисПолузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
73 РангелПолузащитник
- Нападающий
-
50 Кане ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
18'
31'
33'
34'
0:1
39'
45'
74'
0:2
79'
80'
81'
90'
1:2
90'
История личных встреч
Динамо Киев
Ворскла
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
33 матча
72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|9 (4)
|0.64
|Гармаш Денис
|6
|0.43
|Буяльский Виталий
|6
|0.43
|Шапаренко Николай
|2
|0.14
|Де Пена Карлос
|2
|0.14
|Сидорчук Сергей
|2
|0.14
|Тымчик Александр
|1
|0.07
|Рамирес Эрик
|1
|0.07
|Кедзёра Томаш
|1
|0.07
|Попов Денис II
|1
|0.07
|Витиньо Витор V
|1
|0.07
|Сирота Александр
|1
|0.07
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Шкурин Илья
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
|Вербич Беньямин
|0
|0
|Шепелев Владимир
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилль Оливье
|6 (2)
|0.43
|Степанюк Руслан
|5
|0.36
|Рангел
|4
|0.29
|Кане Ибрахим
|2
|0.14
|Скляр Александр
|1
|0.07
|Чеснаков Владимир
|1
|0.07
|Пуцлин Давид
|1
|0.07
|Пердута Игорь
|0
|0
|Пешич Иван
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|7
|0
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилль Оливье
|3
|1
|Пердута Игорь
|4
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Скляр Александр
|3
|0
|Степанюк Руслан
|3
|0
|Пуцлин Давид
|3
|0
|Кравчук Даниил
|1
|1
|Рангел
|2
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Пешич Иван
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Кушниренко Богдан
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
6
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
4
20%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
35%
3
50%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
2
10%
1
17%
61-75
3
15%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
8%
4
29%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
4
40%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Забито
33
20
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
5
15%
5
25%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
10
30%
7
35%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
3
9%
4
20%
61-75
5
15%
2
10%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
4
44%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0
Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1
Ворскла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2
Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2 Минай - Ворскла 1:2 Ворскла - Десна 1:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 7
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|4.
|Заря
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 16
|26
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 14
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|7 - 18
|11
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|13.
|Львов
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|14.
|Ингулец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|9.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Динамо Киев 1:2 Ворскла
Исход игры
Динамо Киев
98.6% (139)
Ничья
0.7% (1)
Ворскла
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (55)
Меньше
59.85% (82)
Обе команды забьют
Да
35.77% (49)
Нет
64.23% (88)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
50.4% (71)
2:1 Динамо Киев
22% (31)
3:1 Динамо Киев
9.2% (13)
1:0 Динамо Киев
7.1% (10)
3:0 Динамо Киев
5% (7)
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