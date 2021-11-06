Украина: Премьер-лига 2021-2022
4:3
Конец матча
Стадион: Черноморец
1:0
30' ГолВанат Владислав
2:0
38' ГолАвагимян Артур
40' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
42' Желтая карточкаСич Алексей
53' Желтая карточкаКучерук Владислав
3:0
57' ГолЦитаишвили Георгий
64' Желтая карточкаВанат Владислав
3:1
67' ГолМартынюк Ярослав
3:2
71' ГолФедорчук Валерий
3:3
79' ГолФедорчук Валерий
83' Желтая карточкаМысык Марьян
4:3
83' ГолТлумак Юрий
22
Скорко
Данил
27
Кузык
Денис
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Долгов ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko Sapuha
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
Ход матча
30'
1:0
38'
40'
42'
57'
64'
67'
3:1
71'
3:2
79'
3:3
83'
83'
История личных встреч
Черноморец Од
Рух Львов
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|4
|0.29
|Ванат Владислав
|3
|0.21
|Михайленко Николай
|2
|0.14
|Смирный Евгений
|2
|0.14
|Бугай Владислав
|2
|0.14
|Путря Илья
|1 (1)
|0.07
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.07
|Тлумак Юрий
|1
|0.07
|Исаенко Евгений
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3
|0.23
|Климчук Юрий
|3
|0.23
|Федорчук Валерий
|2
|0.15
|Де Паула Таллес
|1
|0.08
|Альваренга Фабрисио
|1
|0.08
|Кузык Орест
|1
|0.08
|Мартынюк Ярослав
|1
|0.08
|Карасюк Роман
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Белый Максим
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Путря Илья
|4
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Кравченко Сергей
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Дубко Валерий
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Кучерук Владислав
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|4
|0
|Белый Максим
|4
|0
|Мартынюк Ярослав
|4
|0
|Сич Алексей
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Мысык Марьян
|3
|0
|Кузык Орест
|1
|1
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Панькив Юрий
|1
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
5
38%
2
17%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
21%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
5
28%
2
17%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Пропущено
27
19
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
5
19%
6
32%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
5
26%
61-75
8
30%
30%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2
Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 7
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|4.
|Заря
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 16
|26
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 14
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|7 - 18
|11
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|13.
|Львов
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|14.
|Ингулец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|9.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на матч Черноморец Од 4:3 Рух Львов
Исход игры
Черноморец Од
41.5% (56)
Ничья
45.2% (61)
Рух Львов
13.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
23.7% (32)
Меньше
76.3% (103)
Обе команды забьют
Да
62.96% (85)
Нет
37.04% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (53)
1:0 Черноморец Од
20.7% (28)
2:1 Черноморец Од
16.3% (22)
1:2 Рух Львов
5.9% (8)
0:1 Рух Львов
5.9% (8)
0:0 Ничья
5.2% (7)
2:0 Черноморец Од
3.7% (5)
0:2 Рух Львов
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!