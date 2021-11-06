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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
4:3
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
1:0
30' Гол
Ванат Владислав
2:0
38' Гол
Авагимян Артур
40' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
42' Желтая карточка
Сич Алексей
53' Желтая карточка
Кучерук Владислав
3:0
57' Гол
Цитаишвили Георгий
64' Желтая карточка
Ванат Владислав
3:1
67' Гол
Мартынюк Ярослав
3:2
71' Гол
Федорчук Валерий
3:3
79' Гол
Федорчук Валерий
83' Желтая карточка
Мысык Марьян
4:3
83' Гол
Тлумак Юрий
90'+3
31
Кучерук
Владислав
22
Скорко
Данил
2
Биловар
Кристиан
37
Дубко
Валерий
27
Кузык
Денис
19
Исаенко
Евгений
8
Вачиберадзе
Бека
91
Михайленко
Николай
7
Цитаишвили
Георгий
74
Ванат
Владислав
10
Авагимян
Артур
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
25
Белый
Максим
15
Мартынюк
Ярослав
17
Мысык
Марьян
91
Карасюк
Роман
26
Альваренга
Фабрисио
5
Федорчук
Валерий
30
Де
Паула
Таллес
73
Лях
Ростислав
45
Борячук
Андрей
Черноморец Од
Рух Львов

История личных встреч

Черноморец Од
Рух Львов

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
2:2
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 4 0.29
Ванат Владислав 3 0.21
Михайленко Николай 2 0.14
Смирный Евгений 2 0.14
Бугай Владислав 2 0.14
Путря Илья 1 (1) 0.07
Цитаишвили Георгий 1 0.07
Тлумак Юрий 1 0.07
Исаенко Евгений 0 0
Вантух Роман 0 0
Кузык Денис 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 0.23
Климчук Юрий 3 0.23
Федорчук Валерий 2 0.15
Де Паула Таллес 1 0.08
Альваренга Фабрисио 1 0.08
Кузык Орест 1 0.08
Мартынюк Ярослав 1 0.08
Карасюк Роман 0 0
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Белый Максим 0 0
Ореховский Павел 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белошевский Богдан 1 2
Путря Илья 4 0
Смирный Евгений 4 0
Ванат Владислав 4 0
Брагару Максим 3 0
Кравченко Сергей 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Авагимян Артур 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Дубко Валерий 2 0
Михайленко Николай 2 0
Вантух Роман 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Кучерук Владислав 1 0
Скорко Данил 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Федорчук Валерий 4 0
Белый Максим 4 0
Мартынюк Ярослав 4 0
Сич Алексей 4 0
Карасюк Роман 3 0
Мысык Марьян 3 0
Кузык Орест 1 1
Стаменкович Милош 2 0
Борячук Андрей 2 0
Кондраков Даниил 2 0
Рунич Василий 2 0
Дидик Роман 2 0
Карабин Ярослав 0 1
Панькив Юрий 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Климчук Юрий 1 0
Притула Остап 1 0
Гагун Роман 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
5
38%
2
17%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
21%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
5
28%
2
17%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

27
19
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
5
19%
6
32%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
5
26%
61-75
8
30%
30%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2
Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 11 2 1 35 - 7 35
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 10 2 1 35 - 7 32
3. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
4. Заря Заявка 13 8 2 3 30 - 16 26
5. Днепр-1 Заявка 13 8 1 4 20 - 14 25
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
8. Верес Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
11. Колос Ковалёвка Заявка 12 3 2 7 7 - 18 11
12. Черноморец Од Заявка 14 2 5 7 16 - 29 11
13. Львов Заявка 13 2 4 7 9 - 20 10
14. Ингулец Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Черноморец Од Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Ингулец Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
4. Заря Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Верес Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
8. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
9. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
12. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы 135
Черноморец Од 41.5% (56)
X 45.2% (61)
Рух Львов 13.3% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Черноморец Од 4:3 Рух Львов онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 4:3 Рух Львов

Исход игры
Черноморец Од
41.5% (56)
Ничья
45.2% (61)
Рух Львов
13.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
23.7% (32)
Меньше
76.3% (103)
Обе команды забьют
Да
62.96% (85)
Нет
37.04% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (53)
1:0 Черноморец Од
20.7% (28)
2:1 Черноморец Од
16.3% (22)
1:2 Рух Львов
5.9% (8)
0:1 Рух Львов
5.9% (8)
0:0 Ничья
5.2% (7)
2:0 Черноморец Од
3.7% (5)
0:2 Рух Львов
1.5% (2)
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