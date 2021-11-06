ОПАСНО! Хадсон-Одои с правого фланга прицельно прострелил на вернувшегося в игру Хаверца, но тот в касание с шести метров послал мяч над перекладиной.

Тимо Вернер вынужден всё ещё лишь с трибун наблюдать за этой встречей. Где-то неподалёку также должен быть и Ромелу Лукаку. Звёздные нападающие "синих" должны вернуться в игру после ноябрьских матчей национальных сборных.

Пытаются гости прибавить в темпе, и это позволило хотя бы на некоторое время перевести игру на чужую половину поля.

Томас Тухель пока что сидит в своём кресле, внимательно наблюдая за тем, как его команда снова принялась пасоваться поперёк поля в центральной зоне.

Вновь запели болельщики на трибунах "Стэмфорд Бридж", которые хоте ли бы видеть больше активных действий со стороны своих любимцев.

Правым флангом провели атаку гости, откуда следовала диагональная подача в центр штрафной площади, но высоковато мяч летел - не мог Вуд до него добраться.

Чилуэлл в ответной атаке тащил мяч вперёд по левому флангу, но под прессингом мощного защитника ошибся, выпустив игровой снаряд за лицевую линию.

Снова стараются "бордовые" начинать встречать соперников на чужой половине поля, причём подопечные Шона Дайча начали агрессивней делать это дело, чем было в первом тайме.

Прошла у лондонцев передача на правый край чужой штрафной площади, и Джеймс решил посильнее пробить по воротам, но мяч попал в защитника, от которого срикошетил на угловой.

ОПАСНО! отбились сперва гости после подачи углового, но пошла атака вторым темпом, и после навеса Джеймса головой опасно пробивал Силва - мяч прошёл рядом со штангой. Поуп в этом эпизоде лишь взглядом мяч провожал.

Много сегодня "синие" губят голевых моментов у чужих владений. Как бы не сработало знаменитое футбольное правило против команды Томаса Тухеля.

Обратился Хаверц за пределы поля за медицинской помощью. Сказываются ещё последствия повреждения, которое немец получил в первом тайме.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Челси" минимально переигрывает в родных стенах "Бёрнли" - 1:0.

45' Снова на своей половине поля пасуются подопечные Томаса Тухеля, просто дожидаясь свистка на перерыв.

45' 2 минуты компенсировано.

44' Снова какие-то претензии у Дайча к четвёртому арбитру. Так и до жёлтой карточки недалеко тренеру "Бёрнли". Баркли, тем временем, пробил с дальней дистанции, но мяч у него улетел высоко на трибуны.

43' Чилуэлл получил повреждение в своём же подкате. Прихрамывает он теперь, но до конца первого тайма, по крайней мере, должен доиграть.

42' Вернулись на поле оба пострадавших футболиста, оправившись от нокдауна. "Челси" продолжает сохранять мяч под своим контролем.

41' Джеймс и Тэйлор на фланге столкнулись головами, ведя борьбу за высоко летящий мяч. Обоим игрокам теперь надо оказать помощь.

40' На своей половине поля команда Томаса Тухеля принялась пасоваться. "Бернли" выходит в высокий прессинг, но без особой агрессии.

39' Отличное настроение у болельщиков "Челси". Уверены они, что из команда не упустит победу в последнем матче перед ноябрьской международной паузой.

38' "Бёрнли" попытался организовать контратаку выносом на правый фланг атаки, куда мчался Вуд, но Менди выскочил за пределы штрафной площади, первым поспев к мячу.

37' Угловой на правом фланге заработали "синие". Разыграли мяч накоротке они, после чего Джеймс подавал в район дальней штанги, но там всё под контролем обороняющихся парней.

36' Тут же лондонцы решили сбавить в атакующей агрессии, принявшись просто катать мяч поперёк поля в центральной зоне.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кай Хаверц!!!

Джеймс великолепно с правого фланга вырезал подачу на голову Хаверцу, который без помех расстрелял ворота соперника с шести метров, не оставив никаких шансов Поупу на спасение.

33' Получил повреждение Хаверц. В предыдущем эпизоде он по инерции вылетел за рекламные щиты прямо на трибуну. Болельщики лондонцев были вынуждены помогать своему игроку подняться.

32' Хаверц по левому флангу набрал высокую скорость, и простреливал вдоль ворот, но Поуп намертво мяч поймал. Хорош сегодня вратарь "Бёрнли", не допуская и признаков мандража.

31' После подачи углового с левого фланга Силва пробивал по воротам, но мяч попал в защитника гостей, от которого удобно отскочил на Поупа, которому теперь не пришлось нервничать.

30' ОПАСНО! Джеймс теперь простреливал вдоль ворот, и один из защитников едва не отличился автоголом, но Поуп, уже падая, сумел ногой отбить мяч на угловой.

29' Джеймс с правого фланга теперь простреливал вдоль линии штрафной площади, но получилось немного в противоход Канте и Хаверцу.

28' Снова обостряющая передача следовала на правый край штрафной площади на Джеймса, но того успел опередить Тэйлор, который просто вынес мяч в аут, ничего не выдумывая.

27' Стараются пошире свои атаки строит игроки "Челси", но "Бёрнли" продолжает хорошо двигаться, успевая накрывать вингеров команды соперника.

26' "Бернли" очень старается не зажиматься на своей половине поля, начиная встречать соперников ещё на чужой половине, хотя это и не создаёт серьёзных проблем "синим".

25' Угловой, тем временем, с правого фланга снова подали хозяева поля, и Рюдигер опять пробивал головой, но снова у немца мяч улетел выше ворот.

24' Шон Дайч также имеет какие-то претензии, которые высказывает четвёртому арбитру встречи. Это неплохо, как по мне, ведь неплохо бы добавить градуса этому матчу.

23' Баркли в середине поля нарушил правила. Спорное решение арбитра, ведь Росс первым коснулся мяча. Томас Тухель резко завёлся в своей технической зоне.

22' В контратаке левым флангом сумели угловой на левом фланге заработали гости. Подача последовала на ближнюю штангу, но там выше всех удалось выпрыгнуть Чилуэллу.

21' Корне получил мяч на линии чужой штрафной площади, правее центральной оси, откуда пытался в стиле пляжного футбола пробить через себя, но мяч у него полетел по дуге под перекладину, и Менди легко забрал сферу.

20' Томас Тухель вышел к кромке поля. Пока что он старается излучать спокойствие и уверенность, но упущенные голевые моменты, конечно, тревожат тренера.

19' Заброс на левый край штрафной площади следовал на Хадсона-Одои, но тот под прессингом опекуна не сумел качественно обработать сложный мяч, выпустив снаряд за лицевую линию.

18' Баркли с левого фланга на дриблинге ворвался в штрафную площадку, после чего с носка пытался отдать пас под удар на Канте, но передача всё же не дошла до адресата - оппоненты внимательны.

17' Свой пятый угловой уже в этом матче с правого фланга подали лондонцы, но сейчас Баркли выполнил неудачную низкую подачу, и ближайший соперник легко разрядил обстановку далёким выносом.

16' Канте протащил мяч в атаку по правому флангу, и выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но защитникам "Бёрнли" удалось отбиться в аут.

15' Явно зреет гол в ворота гостей. "Челси", конечно, хотелось бы пораньше решить первую проблему в этой встрече, после чего уже можно будет действовать спокойней.

14' ОПАСНО! Джеймс с правого края штрафной площади скатил мяч назад и в центр на Баркли, который в касание пробивал с 20-ти метров - мяч пролетел в сантиметрах от левой "девятки".

13' 6:0 - такова статистика по ударам по воротам уже. В створ ворот "синие" попали дважды, но оба раза Поупу удалось спасти свою команду.

12' Корне в контратаке протащил мяч на правый фланг атаки гостей, но прострельную передачу ему выполнить не позволили. После этого "бордовые" аккуратно нарушили правила, чтобы успеть вернуться назад всем.

11' С правого фланга подача углового последовала в центр штрафной площади, откуда Рюдигер пробивал головой без прыжка, но мяч полетел метра на четыре выше ворот.

10' Два угловых кряду подали "пенсионеры" с левого фланга. После второй подачи Жоржиньо пробивал головой, но Поуп продемонстрировал отличную реакцию, совершив сэйв.

9' Чилуэлл теперь протащил мяч в атаку по левому флангу, сместился в штрафную площадку, после чего от лицевой линии простреливал вдоль ворот, но ближайшему защитнику "Бёрнли" удалось отбить мяч на угловой.

8' ОПАСНО! После розыгрыша углового на правом фланге, последовала подача на ближнюю штангу, откуда Кристенсен головой подрезал мяч в дальний угол, но снаряд прошёл всё-таки чуть-чуть мимо цели.

7' Передача на Джеймса прошла на правый край штрафной площади, который попытался пробить со всей силы, но под выстрел бросился защитник, и мяч срикошетил на угловой.

6' Реагируют "бордовые" тут же на голевой момент у собственных ворот, всем составом оттягиваясь на свою треть поля, и матч начинает обретать ожидаемую картинку.

5' ОПАСНО! В первой же контратаке лондонцы едва не забили. Хадсон-Одои ворвался на правый край штрафной площади, и мощно пробивал низом, но Поуп успел сложиться и парировал мяч. Каллум тут же добивал с острого угла, но не попал в створ ворот.

4' С правого фланга гости выполнили диагональная подачу в штрафную площадку, но слишком низкой она получилась, и "синие" отбились.

3' "Челси" в открытый футбол ввязываться не собирается, поэтому просто пасуется на своей половине поля, ожидая, когда соперники набегаются.

2' Сумбурно проходят стартовые секунды встречи. "Бёрнли" старается играть в высоком прессинге пока что.