Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Стэмфорд Бридж
1:0
33' ГолХаверц Кай
16
Менди
Эдуар
21
Чилуэлл
Бен
18
Баркли
Росс
29
Хаверц
Кай
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
33'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
История личных встреч
Челси
Бёрнли
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
15 матчей
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Рис II
|4
|0.36
|Маунт Мэйсон
|3 (1)
|0.27
|Лукаку Ромелу
|3
|0.27
|Чилуэлл Бен
|3
|0.27
|Чалоба Трево
|2
|0.18
|Хаверц Кай
|2
|0.18
|Ковачич Матео
|1
|0.09
|Алонсо Маркос
|1
|0.09
|Вернер Тимо
|1
|0.09
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.09
|Силва Тьяго
|1
|0.09
|Рюдигер Антонио
|1
|0.09
|Канте Н'Голо
|1
|0.09
|Пулишич Кристиан
|1
|0.09
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.09
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|4
|0.36
|Вуд Крис
|2
|0.18
|Лоутон Мэттью
|1
|0.09
|Ми Бен
|1
|0.09
|Тарковски Джеймс
|1
|0.09
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Выдра Матей
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Джеймс Рис II
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Браунхилл Джош
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Родригес Джей
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
4
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
20%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
2
67%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
25
9
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
16%
3
33%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
33%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
8
32%
0
0%
76-90
Пропущено
4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
2
50%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0
Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2
Бёрнли
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 3
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 10
|17
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|11.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 14
|13
|14.
|Брентфорд
|0:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 14
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|19.
|Норвич
|2:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 25
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 2
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|8.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|7 - 4
|8
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|2:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|0:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Норвич
|2:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 15
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси 1:0 Бёрнли
Исход игры
Челси
96.7% (145)
Ничья
2% (3)
Бёрнли
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.23% (50)
Меньше
63.77% (88)
Обе команды забьют
Да
21.74% (30)
Нет
78.26% (108)
Популярный счёт
2:0 Челси
52% (78)
3:1 Челси
12.7% (19)
3:0 Челси
12.7% (19)
2:1 Челси
5.3% (8)
1:0 Челси
5.3% (8)
4:0 Челси
1.3% (2)
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