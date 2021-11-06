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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Бёрнли
0'
1:0
33' Гол
Хаверц Кай
57'
16
Менди
Эдуар
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
21
Чилуэлл
Бен
18
Баркли
Росс
20
Хадсон-Одои
Каллум
29
Хаверц
Кай
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
20
Корне
Максвелл
9
Вуд
Крис
Челси
3-4-2-1
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

33'
Хаверц Кай
(Джеймс Рис II)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

История личных встреч

Челси
Бёрнли

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

15 матчей

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Рис II 4 0.36
Маунт Мэйсон 3 (1) 0.27
Лукаку Ромелу 3 0.27
Чилуэлл Бен 3 0.27
Чалоба Трево 2 0.18
Хаверц Кай 2 0.18
Ковачич Матео 1 0.09
Алонсо Маркос 1 0.09
Вернер Тимо 1 0.09
Жоржиньо II 1 (1) 0.09
Силва Тьяго 1 0.09
Рюдигер Антонио 1 0.09
Канте Н'Голо 1 0.09
Пулишич Кристиан 1 0.09
Хадсон-Одои Каллум 1 0.09
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 4 0.36
Вуд Крис 2 0.18
Лоутон Мэттью 1 0.09
Ми Бен 1 0.09
Тарковски Джеймс 1 0.09
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Выдра Матей 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Джеймс Рис II 0 1
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Менди Эдуар 1 0
Томас Тухель 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 3 0
Тарковски Джеймс 3 0
Браунхилл Джош 3 0
Барнс Эшли 2 0
Родригес Джей 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Лоутон Мэттью 1 0
Ми Бен 1 0
Корне Максвелл 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
20%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
2
67%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

25
9
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
16%
3
33%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
33%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
8
32%
0
0%
76-90

Пропущено

4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
2
50%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0
Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2
Бёрнли
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 11 9 1 1 27 - 3 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 10 17
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 14 13
14. Брентфорд 0:2 Заявка 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли 0:1 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
19. Норвич 2:0 Заявка 11 1 2 8 5 - 25 5
20. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 6 5 0 1 17 - 2 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 6 1 5 0 7 - 4 8
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд 0:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич 2:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд 0:2 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Норвич 2:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 15 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Бёрнли 0:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 58'
    Вновь запели болельщики на трибунах "Стэмфорд Бридж", которые хоте ли бы видеть больше активных действий со стороны своих любимцев.
  • 57'
    Томас Тухель пока что сидит в своём кресле, внимательно наблюдая за тем, как его команда снова принялась пасоваться поперёк поля в центральной зоне.
  • 56'
    Пытаются гости прибавить в темпе, и это позволило хотя бы на некоторое время перевести игру на чужую половину поля.
  • 55'
    Тимо Вернер вынужден всё ещё лишь с трибун наблюдать за этой встречей. Где-то неподалёку также должен быть и Ромелу Лукаку. Звёздные нападающие "синих" должны вернуться в игру после ноябрьских матчей национальных сборных.
  • Опасный момент
    54'
    ОПАСНО! Хадсон-Одои с правого фланга прицельно прострелил на вернувшегося в игру Хаверца, но тот в касание с шести метров послал мяч над перекладиной.
  • Травма, повреждение
    53'
    Обратился Хаверц за пределы поля за медицинской помощью. Сказываются ещё последствия повреждения, которое немец получил в первом тайме.
  • 52'
    Много сегодня "синие" губят голевых моментов у чужих владений. Как бы не сработало знаменитое футбольное правило против команды Томаса Тухеля.
  • Опасный момент
    51'
    ОПАСНО! отбились сперва гости после подачи углового, но пошла атака вторым темпом, и после навеса Джеймса головой опасно пробивал Силва - мяч прошёл рядом со штангой. Поуп в этом эпизоде лишь взглядом мяч провожал.
  • Угловой
    50'
    Прошла у лондонцев передача на правый край чужой штрафной площади, и Джеймс решил посильнее пробить по воротам, но мяч попал в защитника, от которого срикошетил на угловой.
  • 49'
    Снова стараются "бордовые" начинать встречать соперников на чужой половине поля, причём подопечные Шона Дайча начали агрессивней делать это дело, чем было в первом тайме.
  • 48'
    Чилуэлл в ответной атаке тащил мяч вперёд по левому флангу, но под прессингом мощного защитника ошибся, выпустив игровой снаряд за лицевую линию.
  • 47'
    Правым флангом провели атаку гости, откуда следовала диагональная подача в центр штрафной площади, но высоковато мяч летел - не мог Вуд до него добраться.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Челси" минимально переигрывает в родных стенах "Бёрнли" - 1:0.
  • 45'
    Снова на своей половине поля пасуются подопечные Томаса Тухеля, просто дожидаясь свистка на перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Судья
    44'
    Снова какие-то претензии у Дайча к четвёртому арбитру. Так и до жёлтой карточки недалеко тренеру "Бёрнли". Баркли, тем временем, пробил с дальней дистанции, но мяч у него улетел высоко на трибуны.
  • Травма, повреждение
    43'
    Чилуэлл получил повреждение в своём же подкате. Прихрамывает он теперь, но до конца первого тайма, по крайней мере, должен доиграть.
  • 42'
    Вернулись на поле оба пострадавших футболиста, оправившись от нокдауна. "Челси" продолжает сохранять мяч под своим контролем.
  • Травма, повреждение
    41'
    Джеймс и Тэйлор на фланге столкнулись головами, ведя борьбу за высоко летящий мяч. Обоим игрокам теперь надо оказать помощь.
  • 40'
    На своей половине поля команда Томаса Тухеля принялась пасоваться. "Бернли" выходит в высокий прессинг, но без особой агрессии.
  • 39'
    Отличное настроение у болельщиков "Челси". Уверены они, что из команда не упустит победу в последнем матче перед ноябрьской международной паузой.
  • 38'
    "Бёрнли" попытался организовать контратаку выносом на правый фланг атаки, куда мчался Вуд, но Менди выскочил за пределы штрафной площади, первым поспев к мячу.
  • Угловой
    37'
    Угловой на правом фланге заработали "синие". Разыграли мяч накоротке они, после чего Джеймс подавал в район дальней штанги, но там всё под контролем обороняющихся парней.
  • 36'
    Тут же лондонцы решили сбавить в атакующей агрессии, принявшись просто катать мяч поперёк поля в центральной зоне.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кай Хаверц!!!
    Джеймс великолепно с правого фланга вырезал подачу на голову Хаверцу, который без помех расстрелял ворота соперника с шести метров, не оставив никаких шансов Поупу на спасение.
  • Травма, повреждение
    33'
    Получил повреждение Хаверц. В предыдущем эпизоде он по инерции вылетел за рекламные щиты прямо на трибуну. Болельщики лондонцев были вынуждены помогать своему игроку подняться.
  • Опасный момент
    32'
    Хаверц по левому флангу набрал высокую скорость, и простреливал вдоль ворот, но Поуп намертво мяч поймал. Хорош сегодня вратарь "Бёрнли", не допуская и признаков мандража.
  • 31'
    После подачи углового с левого фланга Силва пробивал по воротам, но мяч попал в защитника гостей, от которого удобно отскочил на Поупа, которому теперь не пришлось нервничать.
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Джеймс теперь простреливал вдоль ворот, и один из защитников едва не отличился автоголом, но Поуп, уже падая, сумел ногой отбить мяч на угловой.
  • 29'
    Джеймс с правого фланга теперь простреливал вдоль линии штрафной площади, но получилось немного в противоход Канте и Хаверцу.
  • 28'
    Снова обостряющая передача следовала на правый край штрафной площади на Джеймса, но того успел опередить Тэйлор, который просто вынес мяч в аут, ничего не выдумывая.
  • 27'
    Стараются пошире свои атаки строит игроки "Челси", но "Бёрнли" продолжает хорошо двигаться, успевая накрывать вингеров команды соперника.
  • 26'
    "Бернли" очень старается не зажиматься на своей половине поля, начиная встречать соперников ещё на чужой половине, хотя это и не создаёт серьёзных проблем "синим".
  • Угловой
    25'
    Угловой, тем временем, с правого фланга снова подали хозяева поля, и Рюдигер опять пробивал головой, но снова у немца мяч улетел выше ворот.
  • Судья
    24'
    Шон Дайч также имеет какие-то претензии, которые высказывает четвёртому арбитру встречи. Это неплохо, как по мне, ведь неплохо бы добавить градуса этому матчу.
  • Фол, нарушение
    23'
    Баркли в середине поля нарушил правила. Спорное решение арбитра, ведь Росс первым коснулся мяча. Томас Тухель резко завёлся в своей технической зоне.
  • Угловой
    22'
    В контратаке левым флангом сумели угловой на левом фланге заработали гости. Подача последовала на ближнюю штангу, но там выше всех удалось выпрыгнуть Чилуэллу.
  • 21'
    Корне получил мяч на линии чужой штрафной площади, правее центральной оси, откуда пытался в стиле пляжного футбола пробить через себя, но мяч у него полетел по дуге под перекладину, и Менди легко забрал сферу.
  • 20'
    Томас Тухель вышел к кромке поля. Пока что он старается излучать спокойствие и уверенность, но упущенные голевые моменты, конечно, тревожат тренера.
  • 19'
    Заброс на левый край штрафной площади следовал на Хадсона-Одои, но тот под прессингом опекуна не сумел качественно обработать сложный мяч, выпустив снаряд за лицевую линию.
  • 18'
    Баркли с левого фланга на дриблинге ворвался в штрафную площадку, после чего с носка пытался отдать пас под удар на Канте, но передача всё же не дошла до адресата - оппоненты внимательны.
  • Угловой
    17'
    Свой пятый угловой уже в этом матче с правого фланга подали лондонцы, но сейчас Баркли выполнил неудачную низкую подачу, и ближайший соперник легко разрядил обстановку далёким выносом.
  • 16'
    Канте протащил мяч в атаку по правому флангу, и выполнял прострельную передачу в штрафную площадку, но защитникам "Бёрнли" удалось отбиться в аут.
  • 15'
    Явно зреет гол в ворота гостей. "Челси", конечно, хотелось бы пораньше решить первую проблему в этой встрече, после чего уже можно будет действовать спокойней.
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! Джеймс с правого края штрафной площади скатил мяч назад и в центр на Баркли, который в касание пробивал с 20-ти метров - мяч пролетел в сантиметрах от левой "девятки".
  • 13'
    6:0 - такова статистика по ударам по воротам уже. В створ ворот "синие" попали дважды, но оба раза Поупу удалось спасти свою команду.
  • Фол, нарушение
    12'
    Корне в контратаке протащил мяч на правый фланг атаки гостей, но прострельную передачу ему выполнить не позволили. После этого "бордовые" аккуратно нарушили правила, чтобы успеть вернуться назад всем.
  • Угловой
    11'
    С правого фланга подача углового последовала в центр штрафной площади, откуда Рюдигер пробивал головой без прыжка, но мяч полетел метра на четыре выше ворот.
  • Опасный момент
    10'
    Два угловых кряду подали "пенсионеры" с левого фланга. После второй подачи Жоржиньо пробивал головой, но Поуп продемонстрировал отличную реакцию, совершив сэйв.
  • Угловой
    9'
    Чилуэлл теперь протащил мяч в атаку по левому флангу, сместился в штрафную площадку, после чего от лицевой линии простреливал вдоль ворот, но ближайшему защитнику "Бёрнли" удалось отбить мяч на угловой.
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! После розыгрыша углового на правом фланге, последовала подача на ближнюю штангу, откуда Кристенсен головой подрезал мяч в дальний угол, но снаряд прошёл всё-таки чуть-чуть мимо цели.
  • Угловой
    7'
    Передача на Джеймса прошла на правый край штрафной площади, который попытался пробить со всей силы, но под выстрел бросился защитник, и мяч срикошетил на угловой.
  • 6'
    Реагируют "бордовые" тут же на голевой момент у собственных ворот, всем составом оттягиваясь на свою треть поля, и матч начинает обретать ожидаемую картинку.
  • Опасный момент
    5'
    ОПАСНО! В первой же контратаке лондонцы едва не забили. Хадсон-Одои ворвался на правый край штрафной площади, и мощно пробивал низом, но Поуп успел сложиться и парировал мяч. Каллум тут же добивал с острого угла, но не попал в створ ворот.
  • 4'
    С правого фланга гости выполнили диагональная подачу в штрафную площадку, но слишком низкой она получилась, и "синие" отбились.
  • 3'
    "Челси" в открытый футбол ввязываться не собирается, поэтому просто пасуется на своей половине поля, ожидая, когда соперники набегаются.
  • 2'
    Сумбурно проходят стартовые секунды встречи. "Бёрнли" старается играть в высоком прессинге пока что.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 1:0 Бёрнли онлайн


Прогнозы на матч Челси 1:0 Бёрнли

Исход игры
Челси
96.7% (145)
Ничья
2% (3)
Бёрнли
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.23% (50)
Меньше
63.77% (88)
Обе команды забьют
Да
21.74% (30)
Нет
78.26% (108)
Популярный счёт
2:0 Челси
52% (78)
3:1 Челси
12.7% (19)
3:0 Челси
12.7% (19)
2:1 Челси
5.3% (8)
1:0 Челси
5.3% (8)
4:0 Челси
1.3% (2)
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