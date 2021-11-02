Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Бёрнли
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
15 матчей
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Рис II
|4
|0.4
|Маунт Мэйсон
|3 (1)
|0.3
|Лукаку Ромелу
|3
|0.3
|Чилуэлл Бен
|3
|0.3
|Чалоба Трево
|2
|0.2
|Ковачич Матео
|1
|0.1
|Алонсо Маркос
|1
|0.1
|Вернер Тимо
|1
|0.1
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.1
|Силва Тьяго
|1
|0.1
|Рюдигер Антонио
|1
|0.1
|Канте Н'Голо
|1
|0.1
|Пулишич Кристиан
|1
|0.1
|Хаверц Кай
|1
|0.1
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.1
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|4
|0.4
|Вуд Крис
|2
|0.2
|Лоутон Мэттью
|1
|0.1
|Ми Бен
|1
|0.1
|Тарковски Джеймс
|1
|0.1
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Выдра Матей
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Джеймс Рис II
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Браунхилл Джош
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Родригес Джей
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
4
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
20%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
2
67%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
25
9
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
16%
3
33%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
33%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
8
32%
0
0%
76-90
Пропущено
4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
2
50%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0
Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2
Бёрнли
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 3
|25
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 6
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 10
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 11
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|11.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 14
|12
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|11 - 23
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Бёрнли
Исход игры
Челси
97.1% (33)
Ничья
2.9% (1)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.38% (11)
Меньше
65.63% (21)
Обе команды забьют
Да
21.88% (7)
Нет
78.13% (25)
Популярный счёт
2:0 Челси
61.8% (21)
3:0 Челси
11.8% (4)
3:1 Челси
11.8% (4)
2:1 Челси
8.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!