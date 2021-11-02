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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Бёрнли

История личных встреч

Челси
Бёрнли

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

15 матчей

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
КC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Рис II 4 0.4
Маунт Мэйсон 3 (1) 0.3
Лукаку Ромелу 3 0.3
Чилуэлл Бен 3 0.3
Чалоба Трево 2 0.2
Ковачич Матео 1 0.1
Алонсо Маркос 1 0.1
Вернер Тимо 1 0.1
Жоржиньо II 1 (1) 0.1
Силва Тьяго 1 0.1
Рюдигер Антонио 1 0.1
Канте Н'Голо 1 0.1
Пулишич Кристиан 1 0.1
Хаверц Кай 1 0.1
Хадсон-Одои Каллум 1 0.1
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 4 0.4
Вуд Крис 2 0.2
Лоутон Мэттью 1 0.1
Ми Бен 1 0.1
Тарковски Джеймс 1 0.1
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Выдра Матей 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Джеймс Рис II 0 1
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Менди Эдуар 1 0
Томас Тухель 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 3 0
Тарковски Джеймс 3 0
Браунхилл Джош 3 0
Барнс Эшли 2 0
Родригес Джей 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Лоутон Мэттью 1 0
Ми Бен 1 0
Корне Максвелл 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
20%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
2
67%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

25
9
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
16%
3
33%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
3
33%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
1
4%
1
11%
61-75
8
32%
0
0%
76-90

Пропущено

4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
2
50%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0
Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2
Бёрнли
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 10 8 1 1 26 - 3 25
2. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
3. Манчестер Сити Заявка 10 6 2 2 20 - 6 20
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 2 3 19 - 15 17
6. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
7. Вулверхэмптон Заявка 10 5 1 4 11 - 10 16
8. Брайтон Заявка 10 4 4 2 11 - 11 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
11. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Брентфорд Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 2 6 2 13 - 14 12
14. Саутгемптон Заявка 10 2 5 3 9 - 12 11
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 10 3 1 6 14 - 19 10
18. Бёрнли Заявка 10 1 4 5 10 - 16 7
19. Ньюкасл Заявка 10 0 4 6 11 - 23 4
20. Норвич Заявка 10 0 2 8 3 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
14. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
18. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Брайтон Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Челси 97.1% (33)
    X 2.9% (1)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Бёрнли
    1.29
    6.60
    13.99
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Бёрнли онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Бёрнли

    Исход игры
    Челси
    97.1% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.38% (11)
    Меньше
    65.63% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    21.88% (7)
    Нет
    78.13% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    61.8% (21)
    3:0 Челси
    11.8% (4)
    3:1 Челси
    11.8% (4)
    2:1 Челси
    8.8% (3)
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