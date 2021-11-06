Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
14' Желтая карточкаМиронов Алексей
20' Желтая карточкаМалых Андрей
22' Желтая карточкаСиваков Михаил
0:1
23' ПенальтиПопов Артём
32' Желтая карточкаКашчелан Младен
45' Желтая карточкаГойкович Ренато
45' Желтая карточкаБреев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Остоич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
Ход матча
14'
20'
22'
23'
0:1
32'
45'
45'
История личных встреч
Оренбург
Балтика
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|9 (3)
|0.43
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.19
|Титков Николай
|3 (2)
|0.14
|Сиваков Михаил
|2
|0.1
|Ковалёв Юрий
|2
|0.1
|Корян Аршак
|2
|0.1
|Прудников Николай
|2
|0.1
|Бреев Сергей
|1
|0.05
|Малых Андрей
|1
|0.05
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.05
|Гойкович Ренато
|1
|0.05
|Эктов Александр
|1
|0.05
|Капленко Кирилл
|1
|0.05
|Сычевой Владимир
|1
|0.05
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаев Ян
|6
|0.29
|Лазарев Владислав
|4
|0.19
|Альшин Ильнур
|3
|0.14
|Клёнкин Данил
|3
|0.14
|Гелоян Ишхан
|2
|0.1
|Мещанинов Артём
|2
|0.1
|Попов Артём
|2 (1)
|0.1
|Остоич Иван
|1
|0.05
|Макарчук Артём
|1
|0.05
|Маркович Мирослав
|1 (1)
|0.05
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|8
|1
|Сиваков Михаил
|6
|1
|Миронов Алексей
|7
|0
|Эктов Александр
|5
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Капленко Кирилл
|4
|0
|Титков Николай
|4
|0
|Бреев Сергей
|3
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Шаболин Артём
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Дьялло Абдулай
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|12
|0
|Остоич Иван
|7
|1
|Казаев Ян
|5
|1
|Альшин Ильнур
|6
|0
|Гелоян Ишхан
|4
|1
|Мещанинов Артём
|5
|0
|Макарчук Артём
|2
|1
|Джамилов Султан
|3
|0
|Карпович Сергей
|3
|0
|Клёнкин Данил
|2
|0
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|Шамкин Даниил
|2
|0
|Лазарев Владислав
|2
|0
|Денисов Виталий
|1
|0
|Шахов Виталий
|1
|0
|Сергеев Дмитрий
|1
|0
|Маркович Мирослав
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
13
15 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
5
23%
1
8%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
3
14%
5
38%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
6
50%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
31
24
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
5
16%
2
8%
1-15
8
26%
2
8%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
4
13%
6
25%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
6
19%
8
33%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
3
23%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0
Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2 Балтика - Оренбург 1:1
Балтика
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4
Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ПФК Кубань 0:0 Енисей - Балтика 1:0 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Балтика - Краснодар-2 2:1 Саранск - Балтика 1:2 КАМАЗ - Балтика 0:1 Ротор - Балтика 1:1 Балтика - Нефтехимик 0:0 Акрон - Балтика 0:0 Балтика - Оренбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|40 - 19
|41
|2.
|Оренбург
|0:1 Заявка
|21
|13
|2
|6
|31 - 14
|41
|3.
|Факел
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 20
|36
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|40 - 23
|36
|7.
|Балтика
|1:0 Заявка
|21
|8
|9
|4
|27 - 17
|33
|8.
|Акрон
|2:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|24 - 21
|32
|9.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 25
|30
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 21
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|21 - 36
|26
|12.
|Томь
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|27 - 35
|26
|13.
|Енисей
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 35
|25
|14.
|Ротор
|Заявка
|21
|4
|12
|5
|22 - 23
|24
|15.
|Краснодар-2
|1:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 28
|23
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|17 - 20
|23
|17.
|ПФК Кубань
|0:1 Заявка
|21
|6
|2
|13
|18 - 30
|20
|18.
|Металлург Липецк
|0:2 Заявка
|21
|5
|3
|13
|17 - 46
|18
|19.
|Волгарь
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|12 - 25
|18
|20.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 31
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|22 - 8
|30
|2.
|Факел
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 7
|26
|3.
|Акрон
|2:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 7
|21
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|15 - 9
|21
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 10
|19
|9.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Томь
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|18
|11.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|12.
|Балтика
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 7
|15
|13.
|Краснодар-2
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|16.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 16
|14
|17.
|Металлург Липецк
|0:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|18.
|Ротор
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|7 - 9
|10
|19.
|ПФК Кубань
|0:1 Заявка
|10
|3
|0
|7
|6 - 17
|9
|20.
|Волгарь
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Балтика
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|3.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|5.
|Алания
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|19 - 16
|15
|6.
|Факел
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|7.
|Ротор
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 9
|12
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 23
|12
|10.
|Оренбург
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|11.
|ПФК Кубань
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 13
|11
|12.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|13.
|Енисей
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 23
|10
|14.
|Акрон
|2:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Краснодар-2
|1:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 19
|8
|17.
|Томь
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|19.
|Металлург Липецк
|0:2 Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 30
|6
|20.
|Текстильщик
|0:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
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Прогнозы на матч Оренбург 0:1 Балтика
Исход игры
Оренбург
79.2% (114)
Ничья
14.6% (21)
Балтика
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (57)
Меньше
58.39% (80)
Обе команды забьют
Да
51.82% (71)
Нет
48.18% (66)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
31.3% (45)
2:1 Оренбург
31.3% (45)
2:0 Оренбург
10.4% (15)
1:1 Ничья
10.4% (15)
1:2 Балтика
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:1 Оренбург
2.8% (4)
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