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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
0:1
Второй тайм: 73'
Балтика
0'
14' Желтая карточка
Миронов Алексей
20' Желтая карточка
Малых Андрей
22' Желтая карточка
Сиваков Михаил
0:1
23' Пенальти
Попов Артём
32' Желтая карточка
Кашчелан Младен
45' Желтая карточка
Гойкович Ренато
45' Желтая карточка
Бреев Сергей
73'
Оренбург
Балтика

История личных встреч

Оренбург
Балтика

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
1:2
ФПД
2:2
ФПД
0:1
ФПД
0:1
ФПД
2:0
ФПД
2:1
ФПД
1:0
ФПД
2:2
ФПД
2:0
ФПД
2:0
ПД
2:1
ФПД
0:0
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.43
Миронов Алексей 4 (1) 0.19
Титков Николай 3 (2) 0.14
Сиваков Михаил 2 0.1
Ковалёв Юрий 2 0.1
Корян Аршак 2 0.1
Прудников Николай 2 0.1
Бреев Сергей 1 0.05
Малых Андрей 1 0.05
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.05
Гойкович Ренато 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Сычевой Владимир 1 0.05
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаев Ян 6 0.29
Лазарев Владислав 4 0.19
Альшин Ильнур 3 0.14
Клёнкин Данил 3 0.14
Гелоян Ишхан 2 0.1
Мещанинов Артём 2 0.1
Попов Артём 2 (1) 0.1
Остоич Иван 1 0.05
Макарчук Артём 1 0.05
Маркович Мирослав 1 (1) 0.05

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 8 1
Сиваков Михаил 6 1
Миронов Алексей 7 0
Эктов Александр 5 1
Гойкович Ренато 5 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Титков Николай 4 0
Бреев Сергей 3 0
Аюпов Тимур 3 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Дьялло Абдулай 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Корян Аршак 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 12 0
Остоич Иван 7 1
Казаев Ян 5 1
Альшин Ильнур 6 0
Гелоян Ишхан 4 1
Мещанинов Артём 5 0
Макарчук Артём 2 1
Джамилов Султан 3 0
Карпович Сергей 3 0
Клёнкин Данил 2 0
Кузьмин Максим 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Шамкин Даниил 2 0
Лазарев Владислав 2 0
Денисов Виталий 1 0
Шахов Виталий 1 0
Сергеев Дмитрий 1 0
Маркович Мирослав 1 0
Попов Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
15 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
5
23%
1
8%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
3
14%
5
38%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
6
50%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

31
24
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
5
16%
2
8%
1-15
8
26%
2
8%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
4
13%
6
25%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
6
19%
8
33%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
3
23%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0
Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2 Балтика - Оренбург 1:1
Балтика
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4
Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ПФК Кубань 0:0 Енисей - Балтика 1:0 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Балтика - Краснодар-2 2:1 Саранск - Балтика 1:2 КАМАЗ - Балтика 0:1 Ротор - Балтика 1:1 Балтика - Нефтехимик 0:0 Акрон - Балтика 0:0 Балтика - Оренбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 20 11 8 1 40 - 19 41
2. Оренбург 0:1 Заявка 21 13 2 6 31 - 14 41
3. Факел Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
4. СКА-Хабаровск Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
5. Нефтехимик Заявка 21 11 3 7 37 - 20 36
6. Алания Заявка 20 10 6 4 40 - 23 36
7. Балтика 1:0 Заявка 21 8 9 4 27 - 17 33
8. Акрон 2:0 Заявка 21 9 5 7 24 - 21 32
9. Велес Москва 1:0 Заявка 21 9 3 9 24 - 25 30
10. КАМАЗ Заявка 20 7 6 7 21 - 21 27
11. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 21 - 36 26
12. Томь Заявка 21 7 5 9 27 - 35 26
13. Енисей Заявка 21 7 4 10 28 - 35 25
14. Ротор Заявка 21 4 12 5 22 - 23 24
15. Краснодар-2 1:0 Заявка 21 6 5 10 19 - 28 23
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 20 5 8 7 17 - 20 23
17. ПФК Кубань 0:1 Заявка 21 6 2 13 18 - 30 20
18. Металлург Липецк 0:2 Заявка 21 5 3 13 17 - 46 18
19. Волгарь Заявка 21 5 3 13 12 - 25 18
20. Текстильщик 0:1 Заявка 21 4 6 11 19 - 31 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:1 Заявка 13 10 0 3 22 - 8 30
2. Факел Заявка 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Акрон 2:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
4. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
5. Алания Заявка 8 7 0 1 21 - 7 21
6. СКА-Хабаровск Заявка 10 7 0 3 15 - 9 21
7. КАМАЗ Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Нефтехимик Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
9. Велес Москва 1:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
10. Томь Заявка 10 5 3 2 14 - 12 18
11. Енисей Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
12. Балтика 1:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 7 15
13. Краснодар-2 1:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
15. Спартак-2 Заявка 11 4 2 5 11 - 13 14
16. Текстильщик 0:1 Заявка 11 4 2 5 17 - 16 14
17. Металлург Липецк 0:2 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
18. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
19. ПФК Кубань 0:1 Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
20. Волгарь Заявка 10 2 1 7 3 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Балтика 1:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
3. Нефтехимик Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
4. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
5. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор Заявка 11 3 5 3 15 - 14 14
8. Велес Москва 1:0 Заявка 10 4 0 6 8 - 9 12
9. Спартак-2 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
10. Оренбург 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 6 11
11. ПФК Кубань 0:1 Заявка 11 3 2 6 12 - 13 11
12. Волгарь Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
13. Енисей Заявка 12 3 1 8 15 - 23 10
14. Акрон 2:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16. Краснодар-2 1:0 Заявка 12 2 2 8 7 - 19 8
17. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
18. КАМАЗ Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
19. Металлург Липецк 0:2 Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик 0:1 Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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  • Второй тайм
  • 75'
    Миронов после розыгрыша свободного удара выполнял диагональную подачу в район линии вратарской площади, где Бориско не очень убедительно играть на выходе кулаком, но защитники "Балтики" после этого всё же разрядили обстановку.
  • Замена
    74'
    Первая замена в составе "Балтики": вместо Максима Кузьмина на поле вышел Максим Тишкин.
  • Желтая карточка
    73'
    А вот "горчичник" предъявлен кому-то из запасных игроков или тренеров "Оренбурга" за переизбыток выплёскиваемых эмоций.
  • Фол, нарушение
    72'
    Сычевой жёстко сфолил на левом краю чужой штрафной площади против Остоича. Арбитр не стал наказывать здесь нарушителя предупреждением.
  • 71'
    Марцел Личка подозвал к себе Титкова, отдав ему какие-то персональные указания. Пытается перестроить тактику тренер "Оренбурга" ближе к концу матча.
  • Замена
    70'
    Двойная замена в составе "Оренбурга": вместо Аршака Коряна и Николя Прудникова на поле вышли Артём Шаболин и Юрий Ковалёв.
  • 69'
    В ответной атаке Прудников пробивал из-за пределов штрафной площади, но у него мяч улетел на пару-тройку метров выше перекладины.
  • Опасный момент
    68'
    ОПАСНО! После прострела Макарчука с левого фланга Казаев аккуратно выкатил мяч под удар Клёнкину, который пробивал с 15-ти метров - мяч прошёл рядом с правой "девяткой".
  • Травма, повреждение
    67'
    Мещанинов получил какое-то повреждение в одном из игровых единоборств, и арбитру пришлось приглашать на поле медицинскую бригаду.
  • Угловой
    66'
    Угловой на левом фланге разыграли оренбуржцы, после чего со средней дистанции пробивал Корян, но мяч у него улетел высоко в небеса.
  • Опасный момент
    65'
    Сычевой сумел протащить мяч на левый край штрафной площади гостей, откуда пробивал по воротам, но мяч задел ногу защитника и пошёл немного мимо ворот.
  • 64'
    Забрал мяч Гошев после заброса из глубины поля. После этого вратарю пришлось просто посильнее выбивать мяч вперёд, так как все ближайшие партнёры по команде перекрыты.
  • 63'
    Большинство подборов начали в середине поля выигрывать балтийцы. Мяч всё меньше держится под контролем команды Марцела Лички.
  • 61'
    Попытались хитро разыграть всё же стандартное положение калининградцы, но Кашчелан выполнил слишком сильный заброс на левый край штрафной площади, и мяч ушёл за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    60'
    Гелоян заработал штрафной удар для "Балтики" метрах в 30-ти от ворот соперника, левее центральной оси. Можно попытаться отсюда пробить.
  • 59'
    Активно разминаются за кромкой поля запасные футболисты. Марцел Личка, по идее, должен уже совсем скоро задействовать какие-то кадровые перестановки.
  • Фол, нарушение
    58'
    Миронов теперь отработал в отборе на своей половине поля, после чего против него балтийцы на всякий случай сфолили, чтобы исключить всякую возможность быстрой контратаки.
  • 57'
    Миронов снова попытался пробить по воротам гостей с дальней дистанции, но не подработал он для себя предварительно мяч, из-за чего снаряд улетел намного выше цели.
  • 56'
    После хорошего старта тайма у "Оренбурга" снова начала разваливаться комбинационная игра - очень высокий процент у хозяев брака при передачах, особенно при обостряющих.
  • 55'
    Стараются калининградцы при первой возможности бегать в контратаки, из-за чего "Оренбург" не может сконцентрироваться исключительно на атакующей игре.
  • Угловой
    54'
    А вот подача углового у "Балтики" также не получилась опасной, и теперь гостям снова приходится возвращаться на свою половину поля.
  • Опасный момент
    53'
    Казаев в контратаке среагировал на отскок в чужой штрафной площади, и пробивал по воротам с 14-ти метров - Гошев с трудом парировал мяч на угловой.
  • Судья
    52'
    На правый край штрафной площади гостей рвался Прудников, но упал в борьбе с Мещаниновым. Свисток судьи молчит - пенальти не будет.
  • 51'
    Но "Балтика", по-прежнему, старается встречать своих соперников достаточно высоко, упорно не желая прижиматься к своим воротам.
  • 50'
    Активно стараются работать со старта второго тайма оренбуржцы. Видно, как они хотят поскорее сравнять счёт.
  • Угловой
    49'
    Ещё один угловой с правого фланга Миронов подал у «Оренбурга». На этот раз невысокая подача в центр следовала, но снова отбиваются защищающиеся.
  • Угловой
    48'
    Угловой с правого фланга подали хозяева поля, но легко выиграли борьбу в воздухе в своих владениях игроки «Балтики».
  • 47'
    Титков пасовал на правый край штрафной площади гостей на забегание Сычевого, но Бориско выскочил из ворот, сумев забрать мяч в ногах соперника.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Балтика" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • Желтая карточка
    45'
    После игрового стыка в середине поля разнервничался Гойкович, и его пыл арбитру пришлось остуживать жёлтой карточкой. Бреев также получил "горчичник".
  • 44'
    Казаев с левого фланга входи в штрафную площадь хозяев поля, но Бреев сумел ловко выбить мяч из-под ног соперника.
  • Фол, нарушение
    43'
    Миронов на чужой половине поля фолом остановил потенциальную контратаку "Балтики". К неудовольствию калининградцев, судья не решился удалить с поля Алексея.
  • 42'
    Подустали к концу первого тайма обе команды. Оренбуржцы сейчас просто катают мяч поперёк поля на своей половине.
  • Офсайд
    41'
    Передача в полукружие штрафной площади следовала на Гелояна, но того опередил Гошев, да ещё и офсайд зафиксировали у нападающего "Балтики".
  • Угловой
    40'
    Редкую в последние минуты контратаку провели гости, сумев заработать угловой на левом фланге. Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, но там у Казаева не получился удар.
  • 39'
    Сычевой пробивал из-за пределов штрафной площади, но удар был блокирован. После этого Корян пасовал вперёд на того же Сычевого, который забегал на правый край штрафной площади, но калининградские защитники отбили мяч в аут.
  • Угловой
    38'
    Угловой с правого фланга теперь подали оренбуржцы, но обошлось без опасности у ворот Бориско - защитники "Балтики" выбили мяч к центральному кругу.
  • 37'
    Сиваков со стандарта пробивал под "стенкой", но мяч отбил Попов, который за ней лёг. Всё-таки не зря порой такой приём использует обороняющаяся команда.
  • Фол, нарушение
    36'
    Титков заработал штрафной удар метрах в 24 от чужих ворот, немного левее центральной оси. Очень хорошая точка для прямого удара с правой ноги.
  • 35'
    Пытаются сейчас взвинтить темп оренбуржцы, переведя игру на чужую половину поля. Но балтийцы стараются не вжиматься в свои владения в позиционной защите.
  • 34'
    Миронов пробивал с подбора по воротам гостей метров с 20-ти, но мяч попал в Прудникова, от которого удобно срикошетил на Бориско.
  • 33'
    Корян с правого фланга простреливал вдоль ворот, но защитникам "Балтики" удалось отбить мяч за пределы штрафной площади.
  • Желтая карточка
    32'
    Кашчелан в глубине поля в подкате не сумел добраться до мяча, срезав Титкова, за что получил жёлтую карточку. Капитан "Балтики" теперь будет вынужден пропустить матч следующего тура.
  • Травма, повреждение
    31'
    Кузьмин получил повреждение. Попал ему мяч в пах, и даже потребовалась медицинская помощь Максиму.
  • 30'
    Малых подключился к атаке хозяев по правому флангу, но мяч был отбит после его прострельной передачи. Бреев после этого пробивал издали, но очень неточно получилось.
  • 29'
    Приуныли немногочисленные болельщики "Оренбурга" на стадионе "Газовик". Рискует их любимая команда снова отпустить в отрыв в турнирной таблице "Торпедо".
  • 28'
    "Балтика" продолжает владеть мячом. У "Оренбурга" в эти минуты совершенно ничего не получается в плане созидания.
  • Фол, нарушение
    27'
    Нервничают оренбуржцы, и Бреев вполне мог получать жёлтую карточку за грубую игру, но судья здесь всё же решил ограничиться устным внушением.
  • Пенальти
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Артём Попов!!!
    Практически по центру пробил Попов, в то время как Гошев завалился в правый от себя угол.
  • Желтая карточка
    24'
    После удара со штрафного удара мяч попал в руку Сивакову. Мяч шёл в створ ворот, поэтому пенальти не вызывает сомнений. Жёлтая карточка предъявлена Сивакову.
  • Пенальти!
    23'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ОРЕНБУРГА"!
  • Фол, нарушение
    22'
    Макарчук заработал штрафной удар в метре от линии штрафной площади соперника, левее центральной оси. Может быть опасно!
  • 21'
    Попов с левого фланга со стандарта выполнял подачу с закруткой на ворота, но Гошев снова сыграл на выходе, на этот раз кулаками отбив мяч далеко в поле.
  • Желтая карточка
    20'
    Малых теперь получил жёлтую карточку, отмахнувшись от соперника на правом фланге обороны. Жёстко сегодня локтями работают оренбуржцы.
  • 19'
    С правого фланга от балтийцев следовала подача в чужую штрафную площадку, в район дальней штанги, но там Гошев надёжно забрал мяч на выходе.
  • 18'
    Равную игру мы наблюдает в последние минуты. Обе команды стараются отвечать атакой на атаку, но особой остроты у ворот мы, по-прежнему, не видим.
  • 17'
    Подключившийся в атаку хозяев Сиваков с дальней дистанции попытался угрожать воротам Бориско, но удал на себя принял один из защитников калининградцев.
  • Судья
    16'
    Клёнкин красиво падал рядом с линией штрафной площади "Оренбурга". С общего плана казалось, что Бреев фолил, однако судья показывает, что встречу надо продолжать.
  • Желтая карточка
    15'
    Миронов в середине поля в борьбе за высоко летящий мяч локтем двинул в голову Попова, за что получил первую жёлтую карточку в этой встрече.
  • Офсайд
    14'
    У "Балтики" также заброс прошёл к линии чужой штрафной площади, но тут же прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".
  • 13'
    Прудников принял мяч неподалёку от чужой штрафной площади, после чего пытался за  счёт дриблинга выйти на ударную позицию, но ничего не получилось - мяч потерян.
  • 12'
    Эктов со своей половины поля забросил мяч к чужой штрафной площади, но никто из его партнёров по команде не пошли на этот пас.
  • 10'
    В ответной атаке команды Марцела Лички с дальней дистанции пробивал Миронов, но мяч после его выстрела улетел высоко на трибуны.
  • 9'
    С правого фланга у "Балтики" теперь прошла острая прострельная передача в центр штрафной площади оренбуржцев, но одному из защитников удалось вынести мяч подальше.
  • 8'
    Заброс теперь в центр штрафной площади гостей на Сычевого следовал, но того Карпович сумел опередить, здорово головой сбросив мяч на Бориско.
  • 7'
    Через центр теперь пытались контратаку организовать гости, но выскочивший за пределы штрафной площади Гошев сумел опередить соперника.
  • 6'
    Сычевой забрасывал мяч из глубины на левый край штрафной площади, куда бежал Прудников, но нападающему до мяча не позволили добраться защитники "Балтики".
  • 5'
    Правым флангом контратаку разогнали балтийцы, но она закончилась провальной подачей мяча - снаряд улетел за ворота.
  • Судья
    4'
    Титков падал на левом краю штрафной площади гостей, но арбитр был рядом с эпизодом, и уверенно показал, что фола в этом эпизоде не было.
  • Фол, нарушение
    3'
    Первый фол зафиксирован в районе центрального круга со стороны оренбуржцев. Не торопятся свободный удар разыгрывать гости, которые не намерены ввязываться в быстрый открытый футбол.
  • 2'
    Правым флангом хозяева провели свою первую атаку, но прострелить или подать мяч в свою штрафную площадку калининградцы не позволили.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 21-го тура российской Футбольной национальной лиги, в котором "Оренбург" сыграет дома с калининградской "Балтикой".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 144
Оренбург 79.2% (114)
X 14.6% (21)
Балтика 6.3% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Балтика
2.12
3.55
4.16
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Где смотреть матч Оренбург 0:1 Балтика онлайн


Прогнозы на матч Оренбург 0:1 Балтика

Исход игры
Оренбург
79.2% (114)
Ничья
14.6% (21)
Балтика
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (57)
Меньше
58.39% (80)
Обе команды забьют
Да
51.82% (71)
Нет
48.18% (66)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
31.3% (45)
2:1 Оренбург
31.3% (45)
2:0 Оренбург
10.4% (15)
1:1 Ничья
10.4% (15)
1:2 Балтика
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:1 Оренбург
2.8% (4)
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