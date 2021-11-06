Марцел Личка подозвал к себе Титкова, отдав ему какие-то персональные указания. Пытается перестроить тактику тренер "Оренбурга" ближе к концу матча.

Сычевой жёстко сфолил на левом краю чужой штрафной площади против Остоича. Арбитр не стал наказывать здесь нарушителя предупреждением.

А вот "горчичник" предъявлен кому-то из запасных игроков или тренеров "Оренбурга" за переизбыток выплёскиваемых эмоций.

Первая замена в составе "Балтики": вместо Максима Кузьмина на поле вышел Максим Тишкин.

Миронов после розыгрыша свободного удара выполнял диагональную подачу в район линии вратарской площади, где Бориско не очень убедительно играть на выходе кулаком, но защитники "Балтики" после этого всё же разрядили обстановку.

Титков пасовал на правый край штрафной площади гостей на забегание Сычевого, но Бориско выскочил из ворот, сумев забрать мяч в ногах соперника.

Угловой с правого фланга подали хозяева поля, но легко выиграли борьбу в воздухе в своих владениях игроки «Балтики».

Ещё один угловой с правого фланга Миронов подал у «Оренбурга». На этот раз невысокая подача в центр следовала, но снова отбиваются защищающиеся.

Активно стараются работать со старта второго тайма оренбуржцы. Видно, как они хотят поскорее сравнять счёт.

Но "Балтика", по-прежнему, старается встречать своих соперников достаточно высоко, упорно не желая прижиматься к своим воротам.

На правый край штрафной площади гостей рвался Прудников, но упал в борьбе с Мещаниновым. Свисток судьи молчит - пенальти не будет.

Казаев в контратаке среагировал на отскок в чужой штрафной площади, и пробивал по воротам с 14-ти метров - Гошев с трудом парировал мяч на угловой.

А вот подача углового у "Балтики" также не получилась опасной, и теперь гостям снова приходится возвращаться на свою половину поля.

Стараются калининградцы при первой возможности бегать в контратаки, из-за чего "Оренбург" не может сконцентрироваться исключительно на атакующей игре.

После хорошего старта тайма у "Оренбурга" снова начала разваливаться комбинационная игра - очень высокий процент у хозяев брака при передачах, особенно при обостряющих.

Миронов снова попытался пробить по воротам гостей с дальней дистанции, но не подработал он для себя предварительно мяч, из-за чего снаряд улетел намного выше цели.

Миронов теперь отработал в отборе на своей половине поля, после чего против него балтийцы на всякий случай сфолили, чтобы исключить всякую возможность быстрой контратаки.

Активно разминаются за кромкой поля запасные футболисты. Марцел Личка, по идее, должен уже совсем скоро задействовать какие-то кадровые перестановки.

Гелоян заработал штрафной удар для "Балтики" метрах в 30-ти от ворот соперника, левее центральной оси. Можно попытаться отсюда пробить.

Попытались хитро разыграть всё же стандартное положение калининградцы, но Кашчелан выполнил слишком сильный заброс на левый край штрафной площади, и мяч ушёл за лицевую линию.

Большинство подборов начали в середине поля выигрывать балтийцы. Мяч всё меньше держится под контролем команды Марцела Лички.

Забрал мяч Гошев после заброса из глубины поля. После этого вратарю пришлось просто посильнее выбивать мяч вперёд, так как все ближайшие партнёры по команде перекрыты.

Сычевой сумел протащить мяч на левый край штрафной площади гостей, откуда пробивал по воротам, но мяч задел ногу защитника и пошёл немного мимо ворот.

Угловой на левом фланге разыграли оренбуржцы, после чего со средней дистанции пробивал Корян, но мяч у него улетел высоко в небеса.

Мещанинов получил какое-то повреждение в одном из игровых единоборств, и арбитру пришлось приглашать на поле медицинскую бригаду.

ОПАСНО! После прострела Макарчука с левого фланга Казаев аккуратно выкатил мяч под удар Клёнкину, который пробивал с 15-ти метров - мяч прошёл рядом с правой "девяткой".

В ответной атаке Прудников пробивал из-за пределов штрафной площади, но у него мяч улетел на пару-тройку метров выше перекладины.

Двойная замена в составе "Оренбурга": вместо Аршака Коряна и Николя Прудникова на поле вышли Артём Шаболин и Юрий Ковалёв.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Балтика" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...

45' После игрового стыка в середине поля разнервничался Гойкович, и его пыл арбитру пришлось остуживать жёлтой карточкой. Бреев также получил "горчичник".

44' Казаев с левого фланга входи в штрафную площадь хозяев поля, но Бреев сумел ловко выбить мяч из-под ног соперника.

43' Миронов на чужой половине поля фолом остановил потенциальную контратаку "Балтики". К неудовольствию калининградцев, судья не решился удалить с поля Алексея.

42' Подустали к концу первого тайма обе команды. Оренбуржцы сейчас просто катают мяч поперёк поля на своей половине.

41' Передача в полукружие штрафной площади следовала на Гелояна, но того опередил Гошев, да ещё и офсайд зафиксировали у нападающего "Балтики".

40' Редкую в последние минуты контратаку провели гости, сумев заработать угловой на левом фланге. Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, но там у Казаева не получился удар.

39' Сычевой пробивал из-за пределов штрафной площади, но удар был блокирован. После этого Корян пасовал вперёд на того же Сычевого, который забегал на правый край штрафной площади, но калининградские защитники отбили мяч в аут.

38' Угловой с правого фланга теперь подали оренбуржцы, но обошлось без опасности у ворот Бориско - защитники "Балтики" выбили мяч к центральному кругу.

37' Сиваков со стандарта пробивал под "стенкой", но мяч отбил Попов, который за ней лёг. Всё-таки не зря порой такой приём использует обороняющаяся команда.

36' Титков заработал штрафной удар метрах в 24 от чужих ворот, немного левее центральной оси. Очень хорошая точка для прямого удара с правой ноги.

35' Пытаются сейчас взвинтить темп оренбуржцы, переведя игру на чужую половину поля. Но балтийцы стараются не вжиматься в свои владения в позиционной защите.

34' Миронов пробивал с подбора по воротам гостей метров с 20-ти, но мяч попал в Прудникова, от которого удобно срикошетил на Бориско.

33' Корян с правого фланга простреливал вдоль ворот, но защитникам "Балтики" удалось отбить мяч за пределы штрафной площади.

32' Кашчелан в глубине поля в подкате не сумел добраться до мяча, срезав Титкова, за что получил жёлтую карточку. Капитан "Балтики" теперь будет вынужден пропустить матч следующего тура.

31' Кузьмин получил повреждение. Попал ему мяч в пах, и даже потребовалась медицинская помощь Максиму.

30' Малых подключился к атаке хозяев по правому флангу, но мяч был отбит после его прострельной передачи. Бреев после этого пробивал издали, но очень неточно получилось.

29' Приуныли немногочисленные болельщики "Оренбурга" на стадионе "Газовик". Рискует их любимая команда снова отпустить в отрыв в турнирной таблице "Торпедо".

28' "Балтика" продолжает владеть мячом. У "Оренбурга" в эти минуты совершенно ничего не получается в плане созидания.

27' Нервничают оренбуржцы, и Бреев вполне мог получать жёлтую карточку за грубую игру, но судья здесь всё же решил ограничиться устным внушением.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Артём Попов!!!

Практически по центру пробил Попов, в то время как Гошев завалился в правый от себя угол.

24' После удара со штрафного удара мяч попал в руку Сивакову. Мяч шёл в створ ворот, поэтому пенальти не вызывает сомнений. Жёлтая карточка предъявлена Сивакову.

23' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ОРЕНБУРГА"!

22' Макарчук заработал штрафной удар в метре от линии штрафной площади соперника, левее центральной оси. Может быть опасно!

21' Попов с левого фланга со стандарта выполнял подачу с закруткой на ворота, но Гошев снова сыграл на выходе, на этот раз кулаками отбив мяч далеко в поле.

20' Малых теперь получил жёлтую карточку, отмахнувшись от соперника на правом фланге обороны. Жёстко сегодня локтями работают оренбуржцы.

19' С правого фланга от балтийцев следовала подача в чужую штрафную площадку, в район дальней штанги, но там Гошев надёжно забрал мяч на выходе.

18' Равную игру мы наблюдает в последние минуты. Обе команды стараются отвечать атакой на атаку, но особой остроты у ворот мы, по-прежнему, не видим.

17' Подключившийся в атаку хозяев Сиваков с дальней дистанции попытался угрожать воротам Бориско, но удал на себя принял один из защитников калининградцев.

16' Клёнкин красиво падал рядом с линией штрафной площади "Оренбурга". С общего плана казалось, что Бреев фолил, однако судья показывает, что встречу надо продолжать.

15' Миронов в середине поля в борьбе за высоко летящий мяч локтем двинул в голову Попова, за что получил первую жёлтую карточку в этой встрече.

14' У "Балтики" также заброс прошёл к линии чужой штрафной площади, но тут же прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".

13' Прудников принял мяч неподалёку от чужой штрафной площади, после чего пытался за счёт дриблинга выйти на ударную позицию, но ничего не получилось - мяч потерян.

12' Эктов со своей половины поля забросил мяч к чужой штрафной площади, но никто из его партнёров по команде не пошли на этот пас.

10' В ответной атаке команды Марцела Лички с дальней дистанции пробивал Миронов, но мяч после его выстрела улетел высоко на трибуны.

9' С правого фланга у "Балтики" теперь прошла острая прострельная передача в центр штрафной площади оренбуржцев, но одному из защитников удалось вынести мяч подальше.

8' Заброс теперь в центр штрафной площади гостей на Сычевого следовал, но того Карпович сумел опередить, здорово головой сбросив мяч на Бориско.

7' Через центр теперь пытались контратаку организовать гости, но выскочивший за пределы штрафной площади Гошев сумел опередить соперника.

6' Сычевой забрасывал мяч из глубины на левый край штрафной площади, куда бежал Прудников, но нападающему до мяча не позволили добраться защитники "Балтики".

5' Правым флангом контратаку разогнали балтийцы, но она закончилась провальной подачей мяча - снаряд улетел за ворота.

4' Титков падал на левом краю штрафной площади гостей, но арбитр был рядом с эпизодом, и уверенно показал, что фола в этом эпизоде не было.

3' Первый фол зафиксирован в районе центрального круга со стороны оренбуржцев. Не торопятся свободный удар разыгрывать гости, которые не намерены ввязываться в быстрый открытый футбол.

2' Правым флангом хозяева провели свою первую атаку, но прострелить или подать мяч в свою штрафную площадку калининградцы не позволили.