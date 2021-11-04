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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Оренбург
 
Позже
Балтика

История личных встреч

Оренбург
Балтика

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
1:2
ФПД
2:2
ФПД
0:1
ФПД
0:1
ФПД
2:0
ФПД
2:1
ФПД
1:0
ФПД
2:2
ФПД
2:0
ФПД
2:0
ПД
2:1
ФПД
0:0
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.45
Миронов Алексей 4 (1) 0.2
Титков Николай 3 (2) 0.15
Сиваков Михаил 2 0.1
Ковалёв Юрий 2 0.1
Корян Аршак 2 0.1
Прудников Николай 2 0.1
Бреев Сергей 1 0.05
Малых Андрей 1 0.05
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.05
Гойкович Ренато 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Сычевой Владимир 1 0.05
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаев Ян 6 0.3
Лазарев Владислав 4 0.2
Альшин Ильнур 3 0.15
Клёнкин Данил 3 0.15
Гелоян Ишхан 2 0.1
Мещанинов Артём 2 0.1
Попов Артём 1 0.05
Остоич Иван 1 0.05
Макарчук Артём 1 0.05
Маркович Мирослав 1 (1) 0.05

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 7 1
Сиваков Михаил 5 1
Эктов Александр 5 1
Миронов Алексей 6 0
Гойкович Ренато 4 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Титков Николай 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Бреев Сергей 2 0
Ковалёв Юрий 2 0
Дьялло Абдулай 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Корян Аршак 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 11 0
Остоич Иван 7 1
Казаев Ян 5 1
Альшин Ильнур 6 0
Гелоян Ишхан 4 1
Мещанинов Артём 5 0
Макарчук Артём 2 1
Джамилов Султан 3 0
Карпович Сергей 3 0
Клёнкин Данил 2 0
Кузьмин Максим 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Шамкин Даниил 2 0
Лазарев Владислав 2 0
Денисов Виталий 1 0
Шахов Виталий 1 0
Сергеев Дмитрий 1 0
Маркович Мирослав 1 0
Попов Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
15 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
5
23%
1
8%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
3
14%
5
38%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
6
50%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

31
24
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
5
16%
2
8%
1-15
8
26%
2
8%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
4
13%
6
25%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
6
19%
8
33%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
3
23%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0
Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2 Балтика - Оренбург 1:1
Балтика
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Балтика - Томь 4:0 Балтика - Химки 0:0 Балтика - Велес Москва 1:0 Металлург Липецк - Балтика 0:4
Балтика - Волгарь 0:2 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Балтика 3:2 Балтика - Алания 1:1 Спартак-2 - Балтика 1:2 Балтика - ПФК Кубань 0:0 Енисей - Балтика 1:0 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Балтика - Краснодар-2 2:1 Саранск - Балтика 1:2 КАМАЗ - Балтика 0:1 Ротор - Балтика 1:1 Балтика - Нефтехимик 0:0 Акрон - Балтика 0:0 Балтика - Оренбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 20 11 8 1 40 - 19 41
2. Оренбург Заявка 20 13 2 5 31 - 13 41
3. Факел Заявка 20 12 3 5 35 - 17 39
4. Нефтехимик Заявка 20 11 3 6 37 - 19 36
5. Алания Заявка 20 10 6 4 40 - 23 36
6. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 4 6 23 - 18 34
7. Балтика Заявка 20 7 9 4 26 - 17 30
8. Акрон Заявка 20 8 5 7 22 - 21 29
9. Велес Москва Заявка 20 8 3 9 23 - 25 27
10. КАМАЗ Заявка 20 7 6 7 21 - 21 27
11. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 20 - 34 26
12. Томь Заявка 20 7 4 9 25 - 33 25
13. Ротор Заявка 20 4 12 4 21 - 20 24
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 20 5 8 7 17 - 20 23
15. Енисей Заявка 20 6 4 10 26 - 34 22
16. ПФК Кубань Заявка 20 6 2 12 18 - 29 20
17. Краснодар-2 Заявка 20 5 5 10 18 - 28 20
18. Металлург Липецк Заявка 20 5 3 12 17 - 44 18
19. Текстильщик Заявка 20 4 6 10 19 - 30 18
20. Волгарь Заявка 20 4 3 13 11 - 25 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 12 10 0 2 22 - 7 30
2. Факел Заявка 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
4. Алания Заявка 8 7 0 1 21 - 7 21
5. Акрон Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
6. КАМАЗ Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Нефтехимик Заявка 10 6 1 3 24 - 9 19
8. СКА-Хабаровск Заявка 9 6 0 3 12 - 8 18
9. Томь Заявка 9 5 2 2 12 - 10 17
10. Балтика Заявка 10 3 6 1 11 - 7 15
11. Велес Москва Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Краснодар-2 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
14. Спартак-2 Заявка 11 4 2 5 11 - 13 14
15. Текстильщик Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
16. Енисей Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
17. Металлург Липецк Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
18. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
19. ПФК Кубань Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
20. Волгарь Заявка 10 2 1 7 3 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Нефтехимик Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 10 4 3 3 15 - 10 15
6. Ротор Заявка 10 3 5 2 14 - 11 14
7. Факел Заявка 9 4 1 4 15 - 10 13
8. Велес Москва Заявка 10 4 0 6 8 - 9 12
9. Спартак-2 Заявка 9 4 0 5 9 - 21 12
10. Оренбург Заявка 8 3 2 3 9 - 6 11
11. ПФК Кубань Заявка 10 3 2 5 12 - 12 11
12. Енисей Заявка 12 3 1 8 15 - 23 10
13. Акрон Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
15. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
16. Волгарь Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
17. КАМАЗ Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
18. Металлург Липецк Заявка 9 2 0 7 8 - 28 6
19. Краснодар-2 Заявка 11 1 2 8 6 - 19 5
20. Текстильщик Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Оренбург 73.5% (25)
    X 8.8% (3)
    Балтика 17.6% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Балтика
    1.87
    3.53
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оренбург - Балтика онлайн


    Прогнозы на матч Оренбург - Балтика

    Исход игры
    Оренбург
    73.5% (25)
    Ничья
    8.8% (3)
    Балтика
    17.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.42% (14)
    Меньше
    57.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    48.48% (16)
    Нет
    51.52% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    26.5% (9)
    1:0 Оренбург
    23.5% (8)
    2:0 Оренбург
    20.6% (7)
    1:2 Балтика
    11.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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