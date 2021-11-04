Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
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История личных встреч
Алания
Торпедо Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|6
|0.3
|Гурциев Батраз
|6
|0.3
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.3
|Кобесов Давид
|4
|0.2
|Хабалов Алан
|3
|0.15
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.15
|Багаев Алан
|2
|0.1
|Татаев Алексей II
|2
|0.1
|Засеев Азамат
|1
|0.05
|Магомедов Бутта
|1
|0.05
|Хубулов Владимир
|1
|0.05
|Бутаев Аллон
|1
|0.05
|Шавлохов Давид
|1
|0.05
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.05
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|11
|0.55
|Султонов Мухаммад
|8
|0.4
|Лебеденко Игорь
|6
|0.3
|Померко Алексей
|3
|0.15
|Темников Иван
|2
|0.1
|Шумских Алексей
|2
|0.1
|Енин Иван
|2
|0.1
|Евдокимов Андрей
|2
|0.1
|Рязанцев Александр
|1
|0.05
|Самсонов Артём Владимирович
|1
|0.05
|Адаев Владислав
|1
|0.05
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.05
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|8
|1
|Багаев Алан
|7
|0
|Кочиев Хетаг
|5
|1
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Хубулов Владимир
|4
|1
|Магомедов Бутта
|5
|0
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Хабалов Алан
|3
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Хугаев Алан
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|7
|1
|Померко Алексей
|6
|1
|Шумских Алексей
|6
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|0
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Кожемякин Олег
|1
|1
|Калмыков Амур
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
20%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
4
20%
4
31%
61-75
8
40%
1
8%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
18
27
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
17%
3
11%
1-15
5
28%
4
15%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
3
17%
6
22%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
7
41%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
6
35%
3
27%
76-90
Забито
38
40
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
7
18%
4
10%
1-15
7
18%
7
18%
16-30
3
8%
6
15%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
5
13%
10
25%
61-75
11
29%
7
18%
76-90
Пропущено
25
19
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
8
32%
4
21%
1-15
4
16%
4
21%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
28%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3
Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5
Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|11
|8
|1
|40 - 19
|41
|2.
|Оренбург
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|31 - 13
|41
|3.
|Факел
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|35 - 17
|39
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|37 - 19
|36
|5.
|Алания
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|40 - 23
|36
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|23 - 18
|34
|7.
|Балтика
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|26 - 17
|30
|8.
|Акрон
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|22 - 21
|29
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|23 - 25
|27
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|21 - 21
|27
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|20 - 34
|26
|12.
|Томь
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 33
|25
|13.
|Ротор
|Заявка
|20
|4
|12
|4
|21 - 20
|24
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|17 - 20
|23
|15.
|Енисей
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|26 - 34
|22
|16.
|ПФК Кубань
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|18 - 29
|20
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 28
|20
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|17 - 44
|18
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 30
|18
|20.
|Волгарь
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|11 - 25
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|22 - 7
|30
|2.
|Факел
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 7
|26
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|4.
|Алания
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 7
|21
|5.
|Акрон
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 8
|20
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 9
|19
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 8
|18
|9.
|Томь
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|17
|10.
|Балтика
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 7
|15
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|16.
|Енисей
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|18.
|Ротор
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|7 - 9
|10
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|6 - 17
|9
|20.
|Волгарь
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|3 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Алания
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|19 - 16
|15
|5.
|Балтика
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|6.
|Ротор
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|7.
|Факел
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 10
|13
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 9
|12
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|9 - 21
|12
|10.
|Оренбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|11.
|ПФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 12
|11
|12.
|Енисей
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 23
|10
|13.
|Акрон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|15.
|Томь
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|16.
|Волгарь
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 28
|6
|19.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|6 - 19
|5
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
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Прогнозы на матч Алания - Торпедо Москва
Исход игры
Алания
43.8% (14)
Ничья
37.5% (12)
Торпедо Москва
18.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (17)
Меньше
46.88% (15)
Обе команды забьют
Да
81.25% (26)
Нет
18.75% (6)
Популярный счёт
2:1 Алания
28.1% (9)
1:1 Ничья
28.1% (9)
1:2 Торпедо Москва
18.8% (6)
1:0 Алания
12.5% (4)
2:2 Ничья
6.3% (2)
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