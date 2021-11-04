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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
 
Позже
Торпедо Москва

История личных встреч

Алания
Торпедо Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ФПД
3:1
ФПД
1:1
ФПД
2:0
ФПД
0:3
ФПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ФПД
1:3
ФПД
0:0
ФПД
1:2
ФПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 6 0.3
Гурциев Батраз 6 0.3
Гиоргобиани Николай 6 0.3
Кобесов Давид 4 0.2
Хабалов Алан 3 0.15
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.15
Багаев Алан 2 0.1
Татаев Алексей II 2 0.1
Засеев Азамат 1 0.05
Магомедов Бутта 1 0.05
Хубулов Владимир 1 0.05
Бутаев Аллон 1 0.05
Шавлохов Давид 1 0.05
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.05
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 11 0.55
Султонов Мухаммад 8 0.4
Лебеденко Игорь 6 0.3
Померко Алексей 3 0.15
Темников Иван 2 0.1
Шумских Алексей 2 0.1
Енин Иван 2 0.1
Евдокимов Андрей 2 0.1
Рязанцев Александр 1 0.05
Самсонов Артём Владимирович 1 0.05
Адаев Владислав 1 0.05
Маркин Михаил 1 (1) 0.05

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 8 1
Багаев Алан 7 0
Кочиев Хетаг 5 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Хубулов Владимир 4 1
Магомедов Бутта 5 0
Татаев Алексей II 2 1
Хабалов Алан 3 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Хугаев Алан 3 0
Кобесов Давид 3 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Машуков Ислам 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 7 1
Померко Алексей 6 1
Шумских Алексей 6 0
Енин Иван 5 0
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Нетфуллин Равиль 3 0
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Кожемякин Олег 1 1
Калмыков Амур 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
4
20%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
4
20%
4
31%
61-75
8
40%
1
8%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

18
27
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
17%
3
11%
1-15
5
28%
4
15%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
3
17%
6
22%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
7
41%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
6
35%
3
27%
76-90

Забито

38
40
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
2 Не забивали 2
7
18%
4
10%
1-15
7
18%
7
18%
16-30
3
8%
6
15%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
5
13%
10
25%
61-75
11
29%
7
18%
76-90

Пропущено

25
19
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
8
32%
4
21%
1-15
4
16%
4
21%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
28%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3
Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5
Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 20 11 8 1 40 - 19 41
2. Оренбург Заявка 20 13 2 5 31 - 13 41
3. Факел Заявка 20 12 3 5 35 - 17 39
4. Нефтехимик Заявка 20 11 3 6 37 - 19 36
5. Алания Заявка 20 10 6 4 40 - 23 36
6. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 4 6 23 - 18 34
7. Балтика Заявка 20 7 9 4 26 - 17 30
8. Акрон Заявка 20 8 5 7 22 - 21 29
9. Велес Москва Заявка 20 8 3 9 23 - 25 27
10. КАМАЗ Заявка 20 7 6 7 21 - 21 27
11. Спартак-2 Заявка 20 8 2 10 20 - 34 26
12. Томь Заявка 20 7 4 9 25 - 33 25
13. Ротор Заявка 20 4 12 4 21 - 20 24
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 20 5 8 7 17 - 20 23
15. Енисей Заявка 20 6 4 10 26 - 34 22
16. ПФК Кубань Заявка 20 6 2 12 18 - 29 20
17. Краснодар-2 Заявка 20 5 5 10 18 - 28 20
18. Металлург Липецк Заявка 20 5 3 12 17 - 44 18
19. Текстильщик Заявка 20 4 6 10 19 - 30 18
20. Волгарь Заявка 20 4 3 13 11 - 25 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 12 10 0 2 22 - 7 30
2. Факел Заявка 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
4. Алания Заявка 8 7 0 1 21 - 7 21
5. Акрон Заявка 10 6 2 2 13 - 8 20
6. КАМАЗ Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Нефтехимик Заявка 10 6 1 3 24 - 9 19
8. СКА-Хабаровск Заявка 9 6 0 3 12 - 8 18
9. Томь Заявка 9 5 2 2 12 - 10 17
10. Балтика Заявка 10 3 6 1 11 - 7 15
11. Велес Москва Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Краснодар-2 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
14. Спартак-2 Заявка 11 4 2 5 11 - 13 14
15. Текстильщик Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
16. Енисей Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
17. Металлург Липецк Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
18. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
19. ПФК Кубань Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
20. Волгарь Заявка 10 2 1 7 3 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Нефтехимик Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 10 4 3 3 15 - 10 15
6. Ротор Заявка 10 3 5 2 14 - 11 14
7. Факел Заявка 9 4 1 4 15 - 10 13
8. Велес Москва Заявка 10 4 0 6 8 - 9 12
9. Спартак-2 Заявка 9 4 0 5 9 - 21 12
10. Оренбург Заявка 8 3 2 3 9 - 6 11
11. ПФК Кубань Заявка 10 3 2 5 12 - 12 11
12. Енисей Заявка 12 3 1 8 15 - 23 10
13. Акрон Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
15. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
16. Волгарь Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
17. КАМАЗ Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
18. Металлург Липецк Заявка 9 2 0 7 8 - 28 6
19. Краснодар-2 Заявка 11 1 2 8 6 - 19 5
20. Текстильщик Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Алания 43.8% (14)
    X 37.5% (12)
    Торпедо Москва 18.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.20
    3.62
    3.44
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Торпедо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Алания - Торпедо Москва

    Исход игры
    Алания
    43.8% (14)
    Ничья
    37.5% (12)
    Торпедо Москва
    18.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (17)
    Меньше
    46.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (26)
    Нет
    18.75% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    28.1% (9)
    1:1 Ничья
    28.1% (9)
    1:2 Торпедо Москва
    18.8% (6)
    1:0 Алания
    12.5% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (2)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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