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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ньюкасл
0'
12' Желтая карточка
Ласcеллс Джамал
1:0
24' Пенальти
Троссар Леандро
60' Желтая карточка
Мёрфи Джейкоб
1:1
66' Гол
Хэйден Айзак
69' Желтая карточка
Шелви Джонджо
73' Желтая карточка
Уилсон Каллум
74' Желтая карточка
Лаллана Адам
84' Желтая карточка
Биссума Ив
84' Желтая карточка
Мопе Нил
90' Красная карточка
Санчес Роберт
90'+7
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
24
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
3
Кукурелья
Марк
8
Биссума
Ив
2
Лемпти
Тарик
12
Мвепу
Энок
14
Лаллана
Адам
20
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
26
Дарлоу
Карл
23
Мёрфи
Джейкоб
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
14
Хэйден
Айзак
8
Шелви
Джонджо
10
Сен-Максимен
Аллан
9
Уилсон
Каллум
Брайтон
4-1-4-1
Ньюкасл
5-4-1

Ход матча

12'
 
Ласcеллс Джамал
24'
Троссар Леандро
1:0
46'
Макаллистер Алексис
Мвепу Энок
 
60'
 
Мёрфи Джейкоб
65'
Мопе Нил
Марч Соломон
 
66'
1:1
Хэйден Айзак
(Кларк Киран)
69'
 
Шелви Джонджо
73'
 
Уилсон Каллум
74'
 
Жоэлинтон
Альмирон Мигель
74'
Лаллана Адам
 
75'
Уэбстер Адам
Лемпти Тарик
 
84'
Биссума Ив
 
84'
Мопе Нил
 
90'
Санчес Роберт
 
90'
 
Гейл Дуайт
Крафт Эмиль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Брайтон
Ньюкасл

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
2:0
К
2:0
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.36
Троссар Леандро 3 (1) 0.27
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.18
Уэлбек Данни 1 0.09
Даффи Шейн 1 0.09
Мвепу Энок 1 0.09
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 4 0.36
Сен-Максимен Аллан 2 0.18
Манкильо Хави 1 0.09
Мёрфи Джейкоб 1 0.09
Хендрик Джефф 1 0.09
Хэйден Айзак 1 0.09
Лонгстафф Шон 1 0.09
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаллана Адам 4 0
Даффи Шейн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Санчес Роберт 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Биссума Ив 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 3 1
Ритчи Мэтт 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Кларк Киран 2 0
Манкильо Хави 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

4
14
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
1
7%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Пропущено

11
24
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
27%
1
4%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
1
9%
7
29%
29%
61-75
1
9%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0
Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 11 8 2 1 27 - 4 26
2. Манчестер Сити Заявка 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 4 0 29 - 8 22
4. Вест Хэм Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Арсенал Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
7. Брайтон 1:1 Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
8. Вулверхэмптон Заявка 11 5 1 5 11 - 12 16
9. Кристал Пэлас Заявка 11 3 6 2 15 - 14 15
10. Тоттенхэм Заявка 10 5 0 5 9 - 16 15
11. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
12. Лестер Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
13. Саутгемптон Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
14. Брентфорд Заявка 11 3 3 5 13 - 14 12
15. Лидс Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Уотфорд Заявка 10 3 1 6 12 - 18 10
17. Астон Вилла Заявка 11 3 1 7 14 - 20 10
18. Бёрнли Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
19. Норвич Заявка 11 1 2 8 5 - 26 5
20. Ньюкасл 1:1 Заявка 11 0 5 6 12 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
2. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
3. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 12 - 2 10
4. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 4 - 7 9
7. Ливерпуль Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
8. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Брайтон 1:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
10. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
13. Лестер Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
14. Вулверхэмптон Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
17. Уотфорд Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
18. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
19. Ньюкасл 1:1 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3. Вест Хэм Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон 1:1 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Арсенал Заявка 5 2 1 2 3 - 7 7
10. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
13. Эвертон Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
16. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл 1:1 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 90'
    Удар Троссара с восемнадцати метров заблокировал Шелви.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Ньюкасла": вместо Эмиля Крафта на поле вышел Дуайт Гейл.
  • 90'
    Данк займёт место голкипера. Одел он свитер и перчатки. Замен у хозяев уже не осталось.
  • Красная карточка
    90'
    После просмотра повтора Кут показал красную карточку Санчесу.
  • Видеоповтор
    90'
    Санчес выскочил за пределы штрафной площади и ударил по ноге Уилсона. Кут фола не зафиксировал, но пошёл смотреть повтор.
  • 90'
    Удар Биссума с двадцати двух метров заблокировал Крафт.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавил Кут во втором тайме.
  • 90'
    "Брайтон" контролирует мяч в центре поля.
  • 89'
    Шелви справа навесил в центр штрафной площади. Санчес на выходе проскочил мимо мяча, но отскок от соперника сыграл в пользу голкипера "Брайтона".
  • 88'
    Навес Кукаурельи слева в штрафную площадь получился в руки Дарлоу, сыгравшему на выходе.
  • 87'
    Мёрфи справа с двадцати семи метров пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    86'
    Мопе получил жёлтую карточку за отмашку против Мёрфи в центре поля.
  • Желтая карточка
    85'
    Биссума у центрального круга прихватил руками Хэйдена и получил жёлтую карточку.
  • 84'
    Биссума в центре поля в подкате выбил мяч у Мёрфи.
  • 82'
    Прострел Жоэлинтона справа к воротам заблокировал Куккурельи. Мяч после рикошета полетел в руки Санчесу.
  • 81'
    Вельтман справа навесил к дальней штанге, куда сместился Дарлоу и забрал мяч в руки.
  • 80'
    Прострел Вельтмана справа в штрафную площадь прервал Кларк.
  • Фол, нарушение
    78'
    Уилсон на фланге сыграл рукой.
  • Фол, нарушение
    77'
    Уэбстер на чужой половине поля толкнул в спину Уилсона.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Брайтона": вместо Тарика Лемпти на поле вышел Адам Уэбстер.
  • Желтая карточка
    75'
    Лаллана на чужой половине поля ударил по ногам Сен-Максимена и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Ньюкасла": вместо Мигеля Альмирона на поле вышел Жоэлинтон.
  • Желтая карточка
    73'
    Уилсон в центре поля врезал по ногам Макаллистеру и получил жёлтую карточку.
  • 72'
    У Альмирона не получился заброс налево на Сен-Максимена.
  • Травма, повреждение
    70'
    Крафт в верховой борьбе перед своими воротами получил травму. Медики вызваны на поле.
  • Желтая карточка
    69'
    Шелви у центрального круга сбил Троссара и получил жёлтую карточку.
  • 68'
    Вельтман слишком сильно сделал передачу вперёд по правому флангу на Лемпти.
  • Описание гола
    66'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ХЭЙДЕН!!! Ритчи слева навесил к дальней штанге, где Кларк сделал скидку в центр на Хэйдена. Айзак оказался расторопнее соперников и сравнял счёт в матче.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Брайтона": вместо Соломона Марча на поле вышел Нил Мопе.
  • 65'
    "Ньюкаслу" удалось подержать мяч на чужой половине поля. Гости  всё активнее стараются действовать впереди.
  • 64'
    Вельтман на фланге выбил мяч у Сен-Максимена.
  • Травма, повреждение
    62'
    Кукурелье медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    61'
    Мёрфи на фланге грубо сыграл против Кукурельи и получил жёлтую карточку.
  • 60'
    "Ньюкасл" всё чаще начинает прессинговать соперника на чужой половине поля.
  • Угловой
    59'
    Шелви от углового флага навесил к дальней штанге, где Санчес забрал мяч в руки.
  • Опасный момент
    58'
    Троссар слева откатил мяч в центр на Лаллану. Адам с линии штрафной площади низом пробил в сантиметрах от левой штанги.
  • 57'
    Лемпти справа с острого угла не смог переиграть Дарлоу.
  • 56'
    Ритчи слева с двадцати двух метров пробил в ближний угол. Санчес прыгнул к штанге и мяч поймал.
  • Угловой
    55'
    Шелви от углового флага навесил на Ласселса, которому в верховой борьбе не удалось нанести удар головой.
  • Травма, повреждение
    54'

    Хэйден получил неприятный удар мячом от Кукурельи. Куит дал немного времени, чтобы Айзак привёл себя в порядок.

  • 52'
    Троссар слева с двадцати метров пробил немного правее ворот.
  • 51'
    "Брайтон" и после перерыва старается подолгу держать мяч у центрального круга.
  • Травма, повреждение
    50'
    Ритчи играл на подборе и при ударе с лёта попал в Лемпти.
  • 49'
    Троссар справа навесил к дальней штанге, где у Кукурельи не получился удар головой.
  • Опасный момент
    48'
    Лаллана справа вывел к воротам Троссаара, чей удар в ближний угол Дарлоу парировал.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Брайтона" произошла замена: вместо Энока Мвепу на поле вышел Алексис Макаллистер.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Брайтон энд Хоуве!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Брайтон" - "Ньюкасл" - 1:0.
  • 45'
    Санчес с Кукурельей сыграли несогласованно. Марк в непростой ситуации смог заработать аут.
  • 45'
    Лемпти справа навесил к дальней штанге, где Марч плечом пробил правее ворот.
  • 45'
    Мёрфи на чужой половине поля попытался перехватить вынос Санчеса от ворот, но от его ноги мяч улетел за боковую линию поля
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Кут в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Шелви в центре поля нарушил правила.
  • 44'
    Хозяевам по левому флангу не удалось продвинуться вперёд.
  • Угловой
    42'
    Ритчи от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка к дальней где Сен-Максимен с разворота бил из офсайда.
  • 41'
    Кукурелья не позволил Мёрфи справа прострелить к воротам.
  • Фол, нарушение
    40'
    Уилсон в чужой штрафной площади толкнул в спину Вельтмана.
  • 38'
    Кларк на фланге в подкате выбил мяч у Лемпти.
  • Офсайд
    37'
    Кукурелья на левом фланге забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    36'
    Хэйден в центре поля ударил сзади по ногам Троссара.
  • 34'
    Кукурелья сыграл неаккуратно в центре поля. Лаллане в подкате пришлось выбивать мяч у Уилсона на Санчеса.
  • 33'
    "Брайтон" контролирует мяч на чужой половине поля.
  • 32'
    Лемпти справа прострелил на Троссара, который не смог подстроиться под мяч.
  • 30'
    Навес Лемпти справа в центр штрафной площади нейтрализовал Крафт.
  • Угловой
    29'
    Ритчи от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Лемпти.
  • 28'
    Кукурелья слева из пределов штрафной площади не попал в ближний угол ворот.
  • 27'
    Вельтман справа прострелил к воротам, а Лемпти в прыжке немного не дотянулся ногой до мяча.
  • 26'
    "Брайтон" продолжает контролировать мяч и неспешно переходит на чужую половину поля.
  • Пенальти
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ТРОССАР!!! Троссар с одиннадцатиметровой отметки пробил по центру ворот, а Дарлоу прыгнул к штанге.
  • Пенальти!
    23'
    После просмотра повтора Кут назначил пенальти.
  • 22'
    Кут отправился смотреть повтор. Все ждут решения арбитра.
  • Видеоповтор
    21'
    Кларк в штрафной площади зацепил ногу Троссара. Кут пенальти не поставил, но ждёт подсказки от ВАР.
  • Угловой
    20'
    Марч от углового флага навесил на Даффи, который в воздухе не добрался головой до мяча.
  • 18'
    Кукурелья по левому флангу сделал неточную передачу вперёд на Троссара.
  • 17'
    Навес Крафта справа к воротам прервал Данк.
  • Фол, нарушение
    16'
    Мвепу у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Кларка.
  • Травма, повреждение
    14'
    Троссару медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    13'
    Ласселс за фол в центральном круге против Троссара получил жёлтую карточку.
  • 12'
    Троссар справа навесил к воротам. Дарлоу на выходе забрал мяч в руки.
  • 11'
    Кукурелья слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • Угловой
    10'
    Троссар от углового флага навесил на Даффи, который головой пробило в Дарлоу.
  • 9'
    Кларк не позволил Лемпти справа прострелить к воротам.
  • 8'
    Мёрфи справа прорвался вперёд, вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге. Партнёры не успели за Джейкобом и замыкать прострел оказалось некому.
  • 6'
    Лемпти справа навесил на Троссара, который головой несильно пробил в левый угол. Дарлоу в прыжке забрал мяч в руки.
  • 5'
    Альмирон на фланге выбил мяч у Кукурельи, но упустил его за боковую линию поля.
  • 4'
    Марчу слева соперники не позволил удачно навесить в штрафную площадь.
  • 3'
    Хозяева начали встречу с неспешного катания мяча около центрального круга.
  • 2'
    "Брайтон" играет в полосатых сине-белых футболках и синих трусах, "Ньюкасл" - в тёмно-серых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фалмере"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брайтон 1:1 Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Ньюкасл

Исход игры
Брайтон
67.1% (94)
Ничья
18.6% (26)
Ньюкасл
14.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
58.09% (79)
Нет
41.91% (57)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
27.9% (39)
1:0 Брайтон
26.4% (37)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Брайтон
10.7% (15)
1:2 Ньюкасл
9.3% (13)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Ньюкасл
2.1% (3)
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