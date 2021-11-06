Санчес выскочил за пределы штрафной площади и ударил по ноге Уилсона. Кут фола не зафиксировал, но пошёл смотреть повтор.

Данк займёт место голкипера. Одел он свитер и перчатки. Замен у хозяев уже не осталось.

Замена в составе "Ньюкасла": вместо Эмиля Крафта на поле вышел Дуайт Гейл.

90' Удар Биссума с двадцати двух метров заблокировал Крафт.

90' 5 минут добавил Кут во втором тайме.

90' "Брайтон" контролирует мяч в центре поля.

89' Шелви справа навесил в центр штрафной площади. Санчес на выходе проскочил мимо мяча, но отскок от соперника сыграл в пользу голкипера "Брайтона".

88' Навес Кукаурельи слева в штрафную площадь получился в руки Дарлоу, сыгравшему на выходе.

87' Мёрфи справа с двадцати семи метров пробил выше ворот.

86' Мопе получил жёлтую карточку за отмашку против Мёрфи в центре поля.

85' Биссума у центрального круга прихватил руками Хэйдена и получил жёлтую карточку.

84' Биссума в центре поля в подкате выбил мяч у Мёрфи.

82' Прострел Жоэлинтона справа к воротам заблокировал Куккурельи. Мяч после рикошета полетел в руки Санчесу.

81' Вельтман справа навесил к дальней штанге, куда сместился Дарлоу и забрал мяч в руки.

80' Прострел Вельтмана справа в штрафную площадь прервал Кларк.

78' Уилсон на фланге сыграл рукой.

77' Уэбстер на чужой половине поля толкнул в спину Уилсона.

76' Замена в составе "Брайтона": вместо Тарика Лемпти на поле вышел Адам Уэбстер.

75' Лаллана на чужой половине поля ударил по ногам Сен-Максимена и получил жёлтую карточку.

74' Замена в составе "Ньюкасла": вместо Мигеля Альмирона на поле вышел Жоэлинтон.

73' Уилсон в центре поля врезал по ногам Макаллистеру и получил жёлтую карточку.

72' У Альмирона не получился заброс налево на Сен-Максимена.

70' Крафт в верховой борьбе перед своими воротами получил травму. Медики вызваны на поле.

69' Шелви у центрального круга сбил Троссара и получил жёлтую карточку.

68' Вельтман слишком сильно сделал передачу вперёд по правому флангу на Лемпти.

66' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ХЭЙДЕН!!! Ритчи слева навесил к дальней штанге, где Кларк сделал скидку в центр на Хэйдена. Айзак оказался расторопнее соперников и сравнял счёт в матче.

66' Замена в составе "Брайтона": вместо Соломона Марча на поле вышел Нил Мопе.

65' "Ньюкаслу" удалось подержать мяч на чужой половине поля. Гости всё активнее стараются действовать впереди.

64' Вельтман на фланге выбил мяч у Сен-Максимена.

62' Кукурелье медики оказывают помощь. Пауза в матче.

61' Мёрфи на фланге грубо сыграл против Кукурельи и получил жёлтую карточку.

60' "Ньюкасл" всё чаще начинает прессинговать соперника на чужой половине поля.

59' Шелви от углового флага навесил к дальней штанге, где Санчес забрал мяч в руки.

58' Троссар слева откатил мяч в центр на Лаллану. Адам с линии штрафной площади низом пробил в сантиметрах от левой штанги.

57' Лемпти справа с острого угла не смог переиграть Дарлоу.

56' Ритчи слева с двадцати двух метров пробил в ближний угол. Санчес прыгнул к штанге и мяч поймал.

55' Шелви от углового флага навесил на Ласселса, которому в верховой борьбе не удалось нанести удар головой.

54' Хэйден получил неприятный удар мячом от Кукурельи. Куит дал немного времени, чтобы Айзак привёл себя в порядок.

52' Троссар слева с двадцати метров пробил немного правее ворот.

51' "Брайтон" и после перерыва старается подолгу держать мяч у центрального круга.

50' Ритчи играл на подборе и при ударе с лёта попал в Лемпти.

49' Троссар справа навесил к дальней штанге, где у Кукурельи не получился удар головой.

48' Лаллана справа вывел к воротам Троссаара, чей удар в ближний угол Дарлоу парировал.

47' В перерыве в составе "Брайтона" произошла замена: вместо Энока Мвепу на поле вышел Алексис Макаллистер.