Англия: Премьер-лига 2021-2022
12' Желтая карточкаЛасcеллс Джамал
1:0
24' ПенальтиТроссар Леандро
60' Желтая карточкаМёрфи Джейкоб
1:1
66' ГолХэйден Айзак
69' Желтая карточкаШелви Джонджо
73' Желтая карточкаУилсон Каллум
74' Желтая карточкаЛаллана Адам
84' Желтая карточкаБиссума Ив
84' Желтая карточкаМопе Нил
90' Красная карточкаСанчес Роберт
24
Даффи
Шейн
12
Мвепу
Энок
14
Лаллана
Адам
20
Марч
Соломон
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Graeme Jones
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
24'
1:0
60'
65'
66'
1:1
69'
73'
74'
84'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
История личных встреч
Брайтон
Ньюкасл
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|4 (1)
|0.36
|Троссар Леандро
|3 (1)
|0.27
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.18
|Уэлбек Данни
|1
|0.09
|Даффи Шейн
|1
|0.09
|Мвепу Энок
|1
|0.09
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|4
|0.36
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.18
|Манкильо Хави
|1
|0.09
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.09
|Хендрик Джефф
|1
|0.09
|Хэйден Айзак
|1
|0.09
|Лонгстафф Шон
|1
|0.09
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаллана Адам
|4
|0
|Даффи Шейн
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Ритчи Мэтт
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кларк Киран
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
4
14
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
1
7%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Пропущено
11
24
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
27%
1
4%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
1
9%
7
29%
29%
61-75
1
9%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0
Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 4
|26
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|29 - 8
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|7.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|15 - 14
|15
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|9 - 16
|15
|11.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 17
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 26
|5
|20.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|12 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|2.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 2
|10
|4.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 7
|9
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|13.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|19.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|10.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Ньюкасл
Исход игры
Брайтон
67.1% (94)
Ничья
18.6% (26)
Ньюкасл
14.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
58.09% (79)
Нет
41.91% (57)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
27.9% (39)
1:0 Брайтон
26.4% (37)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Брайтон
10.7% (15)
1:2 Ньюкасл
9.3% (13)
2:2 Ничья
4.3% (6)
0:1 Ньюкасл
2.1% (3)
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