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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Краснодар

История личных встреч

Динамо Москва
Краснодар

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 6 (4) 0.46
Тюкавин Константин 4 0.31
Шиманьски Себастиан 3 0.23
Грулёв Вячеслав 3 0.23
Захарян Арсен 2 0.15
Моро Никола 1 0.08
Ордец Иван 1 0.08
Макаров Денис 1 0.08
Скопинцев Дмитрий 0 0
Варела Гильермо 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 (1) 0.38
Кабелла Реми 3 0.23
Сперцян Эдуард 3 0.23
Крыховяк Гжегож 3 (2) 0.23
Де Вильена Тонни 2 0.15
Ильин Владимир 2 0.15
Ионов Алексей 1 0.08
Газинский Юрий 1 0.08
Спайич Урош 1 0.08
Черников Александр 1 0.08
Классон Виктор 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Скопинцев Дмитрий 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Макаров Денис 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 6 1
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Рамирес Кристиан 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Спайич Урош 1 1
Классон Виктор 2 0
Де Вильена Тонни 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Петров Сергей 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Забито

21
23
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
14%
3
13%
1-15
4
19%
5
22%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
7
33%
1
4%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
1
5%
5
22%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
4
36%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
7
44%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краснодар - Крылья Советов 0:1 ПФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1
Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи Заявка 13 8 0 5 20 - 15 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Уфа Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Химки Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
16. Урал Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
14. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Динамо Москва 50% (17)
    X 47.1% (16)
    Краснодар 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.97
    3.66
    3.02
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Динамо Москва - Краснодар онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Краснодар

    Исход игры
    Динамо Москва
    50% (17)
    Ничья
    47.1% (16)
    Краснодар
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (16)
    Меньше
    52.94% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    85.29% (29)
    Нет
    14.71% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (13)
    2:1 Динамо Москва
    35.3% (12)
    2:0 Динамо Москва
    8.8% (3)
    2:2 Ничья
    8.8% (3)
    1:0 Динамо Москва
    5.9% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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