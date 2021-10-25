Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: ВТБ Арена
История личных встреч
Динамо Москва
Краснодар
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|6 (4)
|0.46
|Тюкавин Константин
|4
|0.31
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.23
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.23
|Захарян Арсен
|2
|0.15
|Моро Никола
|1
|0.08
|Ордец Иван
|1
|0.08
|Макаров Денис
|1
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Варела Гильермо
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|5 (1)
|0.38
|Кабелла Реми
|3
|0.23
|Сперцян Эдуард
|3
|0.23
|Крыховяк Гжегож
|3 (2)
|0.23
|Де Вильена Тонни
|2
|0.15
|Ильин Владимир
|2
|0.15
|Ионов Алексей
|1
|0.08
|Газинский Юрий
|1
|0.08
|Спайич Урош
|1
|0.08
|Черников Александр
|1
|0.08
|Классон Виктор
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|4
|0
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Захарян Арсен
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Варела Гильермо
|3
|0
|Скопинцев Дмитрий
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|6
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Рамирес Кристиан
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|Спайич Урош
|1
|1
|Классон Виктор
|2
|0
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
5
50%
1
20%
76-90
Забито
21
23
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
14%
3
13%
1-15
4
19%
5
22%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
7
33%
1
4%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
1
5%
5
22%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
4
36%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
7
44%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краснодар - Крылья Советов 0:1 ПФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1
Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|19 - 12
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|20 - 15
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 12
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Краснодар
Исход игры
Динамо Москва
50% (17)
Ничья
47.1% (16)
Краснодар
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (16)
Меньше
52.94% (18)
Обе команды забьют
Да
85.29% (29)
Нет
14.71% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (13)
2:1 Динамо Москва
35.3% (12)
2:0 Динамо Москва
8.8% (3)
2:2 Ничья
8.8% (3)
1:0 Динамо Москва
5.9% (2)
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