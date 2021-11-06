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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
0:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Уфа
0'
1' Желтая карточка
Фищенко Руслан
16' Желтая карточка
Камболов Руслан
18' Вторая желтая карточка
Фищенко Руслан
36' Желтая карточка
Ткачёв Сергей
45' Желтая карточка
Радакович Урош
73'
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
99
Новосельцев
Иван
4
Радакович
Урош
3
Сокол
Артём
2
Камболов
Руслан
82
Хлусевич
Даниил
11
Ткачёв
Сергей
44
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
48
Луценко
Евгений
31
Беленов
Александр
15
Ботака-Иобома
Эрвинг
44
Журавлёв
Юрий
4
Никитин
Алексей
23
Касинтура
Эгаш
24
Мрзляк
Филип
6
Фищенко
Руслан
5
Йокич
Боян
57
Кротов
Вячеслав
17
Урунов
Остон
9
Агаларов
Гамид
Арсенал Тула
4-1-4-1
Уфа
3-4-2-1

История личных встреч

Арсенал Тула
Уфа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ФПД
3:4
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.14
Чаушич Горан 2 0.14
Хлусевич Даниил 2 0.14
Луценко Евгений 2 0.14
Давиташвили Зурико 2 0.14
Степанов Данил 1 0.07
Ткачёв Сергей 1 0.07
Кангва Кингс 1 0.07
Кангва Эванс 1 0.07
Новосельцев Иван 1 0.07
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 11 (2) 0.79
Иванов Олег 2 (2) 0.14
Камилов Владислав 1 0.07
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Кангва Кингс 2 0
Чаушич Горан 2 0
Радакович Урош 2 0
Костадинов Георги 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Камболов Руслан 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 3 2
Мрзляк Филип 5 0
Камилов Владислав 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Агаларов Гамид 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Никитин Алексей 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Алиев Азер 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
19%
3
17%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
8
31%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3
Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1
Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи Заявка 13 8 0 5 20 - 15 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Уфа 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
12. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
13. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
14. Арсенал Тула 0:0 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
16. Урал Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
10. Уфа 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Второй тайм
  • Замена
    78'
    В составе "Арсенала" произошла замена. Вместо Эванса Кангва на поле вышел Зурико Давиташвили. 
  • 77'
    Йокич со стандарта с левой половины поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Ботака-Иобома в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 76'
    Ткачёв не смог разогнать атаку по правому флангу, Никитин удачно сыграл в подкате вновь, мяч в итоге ушёл в аут от полузащитника "Арсенала". 
  • 75'
    Бьорнстрем прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Никитин удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 74'
    Смольников попытался теперь уже сам пройти вперёд по правому флангу, Йокич грамотно накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • 73'
    Ботака-Иобома по-прежнему пока остаётся на поле, но у "Арсенала" не получается нагружать его зону. 
  • 72'
    Гулиев выполнил заброс на ход Смольникову по правому флангу, Игорь в борьбе с Никитиным не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Замена
    71'
    В составе "Уфы" произошла замена. Вместо Вячеслава Кротова на поле вышел Владислав Камилов. 
  • Травма, повреждение
    70'
    Ботака-Иобома вновь оказался на газоне, всё же не позволяет боль в колене играть дальше Эрвингу. 
  • 69'
    Никитин пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в полузащитника "Арсенала". 
  • 68'
    Йокич со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 67'
    Поднялся Ботака-Иобома после паузы, фланговый защитник "Уфы" показал, что он готов продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    66'
    Ткачёв выполнил заброс на ход Смольникову на правый угол штрафной площади, Игорь зацепился за мяч и затем выполнил прострел к правой штанге, Кингс Кангва в борьбе с Ботака-Иобомой не смог завершить момент ударом по воротам. После этого защитник "Уфы" коленом влетел в штангу. 
  • Угловой
    65'
    Угловой у ворот "Уфы". Ткачёв разыграл корнер с Кингсом Кангва, затем Кангва выполнил подачу с правого фланга к левому углу вратарской, Йокич головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 64'
    Ткачёв выполнил передачу на ход Смольникову на правый угол штрафной площади, Игорь набежал на мяч и выполнил прострел в центр штрафной, Журавлёв за счёт грамотной позиции перехватил мяч. 
  • 63'
    Бьорнстрем с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Уфы" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 62'
    Эванс Кангва получил мяч на левом углу штрафной площади, атакующий полузащитник "Арсенала" быстро развернулся и пробил на исполнение в ближний угол ворот, Беленов без особого труда поймал мяч. 
  • Угловой
    61'
    Кингс Кангва выполнил подачу на ближний угол вратарской, Агаларов головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 60'
    Эванс Кангва вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Никитин не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 59'
    Мрзляк с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для партнёров по команде, Коченков перехватил его при игре на выходе. 
  • 58'
    Журавлёв из аута довольно сильно забросил мяч в штрафную площадь "Арсенала", никто из партнёров по команде не ожидал, что мяч полетит в центр штрафной, в итоге получился подарок для Коченкова. 
  • 57'
    Поднялся Урунов после паузы, Остон показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    56'
    Урунов получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Уфы", пауза в игре. 
  • 55'
    Урунов попытался что-то интересное придумать на левом фланге, но в окружении трёх соперников Остон потерял мяч. 
  • 54'
    Ткачёв пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 53'
    Йокич со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Ботака-Иобома, чтобы пробить по воротам. 
  • Желтая карточка
    52'
    Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Радакович на левой половине поля нарушил правила против Агаларова. "Уфа" заработала относительно неплохой стандарт. 
  • Угловой
    50'
    Кингс Кангва с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Журавлёв головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, подбор был за Уруновым. 
  • 49'
    Бьорнстрем уже неплохо поработал на левом фланге и заработал угловой для своей команды. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Миодраг Божович. Вместо Даниила Хлусевича на поле вышел Аксель Борнстрем. 
  • Замена
    47'
    В составе "Арсенала" после перерыва произошла замена. Вместо Руслана Камболова на поле вышел Аяз Гулиев. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как пойдёт игра у "Арсенала" дальше, в любом случае мы будем ждать забитых голов в первую очередь, пока же команды играют слишком осторожно, а ничья особо никого не устроит. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле пока никак не может открыть счёт в противостоянии с "Уфой". Команда Миодрага Божовича уже с середины тайма играет в большинстве, но пока серьёзного перевеса это не дало хозяевам поля. Будем ждать от "Арсенала" более активной игры впереди после перерыва, а иначе так можно будет доиграться и вовсе оказаться в роли догоняющей стороны. 
  • Желтая карточка
    45'
    Защитник "Арсенала" Урош Радакович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Агаларова в борьбе за верховой мяч. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Сокол после рывка вперёд по левому флангу выполнил прострел в штрафную площадь, Касинтура накрыл соперника и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Беленов под давлением Луценко выбил мяч точно в форварда "Арсенала", но отскок был удачным для "Уфы", мяч улетел на левый угол поля, где уже Евгений нарушил правила против Ботака-Иобомы. 
  • 42'
    Урунов попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, но в самый важный момент у Остона поехала нога, мяч в итоге полузащитник "Уфы" потерял. 
  • Угловой
    41'
    Кингс Кангва с углового выполнил подачу в центр вратарской, Беленов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    40'
    А теперь уже угловой у ворот "Уфы". Ткачёв выполнил подачу в центр штрафной площади, Новосельцев головой опасно пробил в левый угол ворот, Беленов не стал рисковать и рукой смахнул мяч на повторный корнер. 
  • Угловой
    39'
    Кротов с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за него. 
  • 38'
    "Уфа" провела неплохую контратаку. Мрзляк разогнал атаку своей команды из глубины поля, далее уже Касинтура удачно отыгрался с Кротовым и с правого угла штрафной площади Эгаш пробил по воротам под давлением Сокола, мяч задел ногу Артёма и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Кингс Кангва в центре поля нарушил правила против Касинутры. "Уфа" быстро разграла стандарт, но оборона "Арсенала" вновь не дала Агаларову себя проявить. 
  • Желтая карточка
    36'
    Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачёв получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Журавлёва. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Агаларов нарушил правила на половине поля "Арсенала" против Камболова. Тульская команда не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 34'
    Луценко прошёл вперёд по правой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Кингс Кангва зацепился за мяч, но затем его удар по воротам был блокирован. 
  • 33'
    Радакович пока достаточно плотно опекает Агаларова, за счёт этого у форварда "Уфы" мало шансов себя проявить. 
  • 32'
    Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Арсенала", Агаларов в борьбе с Радаковичем не смог зацепиться за мяч. 
  • 31'
    Хлусевич выполнил слишком сильную передачу к правому углу вратарской на ход Смольникову, в очередной раз будет удар от ворот. 
  • Опасный момент
    30'
    Камболов в центре поля перехватил мяч, затем Ткачёв выполнил заброс на ход Луценко по центру к линии штрафной площади, Евгений стянул на себя Никитина и Журавлёва, далее последовала передача на правый угол штрафной площади, Хлусевич после подработки сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 29'
    Камболов из центра поля выполнил сильный заброс на ход Луценко в центр штрафной площади, мяч в итоге достался Беленову. 
  • 28'
    Урунов вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, Смольников грамотно поставил корпус Остону и дал Коченкову перехватить мяч при игре на выходе. 
  • 27'
    Кротов вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, но затем в очередной раз в подкате здорово сыграл Новосельцев, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от атакующего полузащитника "Уфы". 
  • 26'
    Эванс Кангва с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Луценко в борьбе с Журавлёвым не смог головой пробить по воротам. 
  • 25'
    Игроки "Уфы" попытались провести контратаку, но Мрзляк из центра поля выполнил безадресную передачу на левый фланг, Йокич не успел поддержать атаку. 
  • 24'
    Эванс Кангва после длинного заброса вперёд не смог оторваться от Ботака-Иобомы, мяч в итоге был перехвачен защитником "Уфы". 
  • Фол, нарушение
    23'
    Журавлёв на правом фланге нарушил правила против Хлусевича. "Арсенал" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Эванс Кангва попытался обострить ситуацию на левом фланге, но оторваться от Касинтуры и выполнить подачу в штрафную площадь ему не удалось. 
  • Жёлтая и сразу красная
    21'
    Удаление в составе "Уфы"! Кирилл Левников немного подумал и в итоге показал Руслану Фищенко вторую жёлтую карточку за грубую игру против Луценко. "Арсенал" получил отличный шанс выиграть столь важный матч. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Фищенко теперь уже в центре поля огрел по ногам Луценко. Полузащитнику "Уфы" нужно быть осторожнее, а иначе на поле в Туле он не задержится. 
  • 19'
    Кротов со стандарта выполнил слишком мягкую подачу на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Желтая карточка
    18'
    Полузащитник "Арсенала" Руслан Камболов получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч на своей половине поля против Фищенко. 
  • 17'
    Агаларов выполнил передачу на ход Касинтуре по правому флангу, а затем Гамид побежал открываться в центр штрафной площади, Эгаш в свою очередь выполнил прострел на своего форварда, но Новосельцев сыграл очень грамотно в подкате и перехватил мяч для своей команды. 
  • 16'
    Урунов попытался разогнать атаку по правому флангу, Эванс Кангва накрыл Остона и выбил мяч в аут. 
  • 15'
    Хлусевич с правого фланга выполнил неудачную подачу на левый угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 14'
    Кингс Кангва из глубины поля выполнил передачу на ход по левому флангу своему брату, мяч на этот раз полетел слишком сильно, в итоге он улетел в аут. 
  • Опасный момент
    13'
    Новосельцев потерял мяч под давлением у своей штрафной площади, Агаларов при перехвате сразу же протолкнул мяч на ход Кротову, Вячеслав с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Мрзляк в касание пробил по воротам, но всё тот же Новосельцев здорово сыграл в подкате и спас свою команду от больших неприятностей. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Кингс Кангва теперь уже перестарался в борьбе за мяч у левого угла штрафной площади "Уфы", правила были нарушены против Ботака-Иобомы. 
  • Опасный момент
    11'
    Луценко выполнил хорошую передачу на ход Хлусевичу по правому флангу, Даниил прошёл к правому углу штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной, Кингс Кангва головой пробил в левый угол ворот, Беленов в прыжке спас свою команду. 
  • 10'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Арсенала" на ход Агаларову, защитники тульского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Офсайд
    9'
    Ткачёв выполнил передачу к правому углу штрафной площади на хол Луценко, форвард "Арсенала" оказался в офсайде. 
  • 8'
    Поднялся Эванс Кангва после паузы, атакующий полузащитник "Арсенала" показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    7'
    Игроки "Арсенала" выбили мяч после перехвата, пока Эванс Кангва никак не может подняться с газона, вышли на поле врачи тульского клуба. 
  • Судья
    6'
    Эванс Кангва попытался пройти вперёд по левому флангу, но Ботака-Иобома достаточно жёстко встретил соперника и перехватил мяч, Кирилл Левников свистка не дал. 
  • 5'
    Спокойно начинается наша игра в целом, пока "Уфа" катает мяч в центре поля. 
  • 4'
    Урунов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Коченков был на месте. 
  • Желтая карточка
    3'
    Полузащитник "Уфы" Руслан Фищенко получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Хлусевича. 
  • 2'
    Полузащитник "Арсенала" Кингс Кангва получил специальный приз от РПЛ перед матчем за самый красивый гол октября. Напомним, что его гол стал победным для тульского клуба в противостоянии с "Зенитом". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Арсенал" на своём поле обязан набирать хоть какие-то очки, а иначе тульская команда не только окончательно осядет в зоне переходных матчей, но и рискует упасть в зону вылета. 
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Радакович Урош получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Ткачёв Сергей получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Фищенко Руслан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    16'
    Камболов Руслан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Фищенко Руслан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Тула 0:0 Уфа онлайн


Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Уфа

Исход игры
Арсенал Тула
63.2% (96)
Ничья
29.6% (45)
Уфа
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.03% (58)
Меньше
57.97% (80)
Обе команды забьют
Да
71.74% (99)
Нет
28.26% (39)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
35.5% (54)
1:1 Ничья
27% (41)
1:0 Арсенал Тула
19.7% (30)
2:0 Арсенал Тула
3.9% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Уфа
2% (3)
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