Смольников попытался теперь уже сам пройти вперёд по правому флангу, Йокич грамотно накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

Бьорнстрем прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Никитин удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Ткачёв не смог разогнать атаку по правому флангу, Никитин удачно сыграл в подкате вновь, мяч в итоге ушёл в аут от полузащитника "Арсенала".

Йокич со стандарта с левой половины поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Ботака-Иобома в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как пойдёт игра у "Арсенала" дальше, в любом случае мы будем ждать забитых голов в первую очередь, пока же команды играют слишком осторожно, а ничья особо никого не устроит.

В составе "Арсенала" после перерыва произошла замена. Вместо Руслана Камболова на поле вышел Аяз Гулиев.

Бьорнстрем уже неплохо поработал на левом фланге и заработал угловой для своей команды.

Кингс Кангва с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Журавлёв головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, подбор был за Уруновым.

Йокич со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, совсем немного не хватило Ботака-Иобома, чтобы пробить по воротам.

Ткачёв пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Урунов попытался что-то интересное придумать на левом фланге, но в окружении трёх соперников Остон потерял мяч.

Урунов получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Уфы", пауза в игре.

Поднялся Урунов после паузы, Остон показал, что он готов играть дальше.

Журавлёв из аута довольно сильно забросил мяч в штрафную площадь "Арсенала", никто из партнёров по команде не ожидал, что мяч полетит в центр штрафной, в итоге получился подарок для Коченкова.

Мрзляк с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для партнёров по команде, Коченков перехватил его при игре на выходе.

Эванс Кангва вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Никитин не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Эванс Кангва получил мяч на левом углу штрафной площади, атакующий полузащитник "Арсенала" быстро развернулся и пробил на исполнение в ближний угол ворот, Беленов без особого труда поймал мяч.

Бьорнстрем с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Уфы" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

Ткачёв выполнил передачу на ход Смольникову на правый угол штрафной площади, Игорь набежал на мяч и выполнил прострел в центр штрафной, Журавлёв за счёт грамотной позиции перехватил мяч.

Угловой у ворот "Уфы". Ткачёв разыграл корнер с Кингсом Кангва, затем Кангва выполнил подачу с правого фланга к левому углу вратарской, Йокич головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Ткачёв выполнил заброс на ход Смольникову на правый угол штрафной площади, Игорь зацепился за мяч и затем выполнил прострел к правой штанге, Кингс Кангва в борьбе с Ботака-Иобомой не смог завершить момент ударом по воротам. После этого защитник "Уфы" коленом влетел в штангу.

Поднялся Ботака-Иобома после паузы, фланговый защитник "Уфы" показал, что он готов продолжать игру.

Йокич со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Никитин пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в полузащитника "Арсенала".

Ботака-Иобома вновь оказался на газоне, всё же не позволяет боль в колене играть дальше Эрвингу.

Гулиев выполнил заброс на ход Смольникову по правому флангу, Игорь в борьбе с Никитиным не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Ботака-Иобома по-прежнему пока остаётся на поле, но у "Арсенала" не получается нагружать его зону.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле пока никак не может открыть счёт в противостоянии с "Уфой". Команда Миодрага Божовича уже с середины тайма играет в большинстве, но пока серьёзного перевеса это не дало хозяевам поля. Будем ждать от "Арсенала" более активной игры впереди после перерыва, а иначе так можно будет доиграться и вовсе оказаться в роли догоняющей стороны.

45' Защитник "Арсенала" Урош Радакович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Агаларова в борьбе за верховой мяч.

45' Две минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

44' Сокол после рывка вперёд по левому флангу выполнил прострел в штрафную площадь, Касинтура накрыл соперника и перехватил мяч.

43' Беленов под давлением Луценко выбил мяч точно в форварда "Арсенала", но отскок был удачным для "Уфы", мяч улетел на левый угол поля, где уже Евгений нарушил правила против Ботака-Иобомы.

42' Урунов попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, но в самый важный момент у Остона поехала нога, мяч в итоге полузащитник "Уфы" потерял.

41' Кингс Кангва с углового выполнил подачу в центр вратарской, Беленов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

40' А теперь уже угловой у ворот "Уфы". Ткачёв выполнил подачу в центр штрафной площади, Новосельцев головой опасно пробил в левый угол ворот, Беленов не стал рисковать и рукой смахнул мяч на повторный корнер.

39' Кротов с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за него.

38' "Уфа" провела неплохую контратаку. Мрзляк разогнал атаку своей команды из глубины поля, далее уже Касинтура удачно отыгрался с Кротовым и с правого угла штрафной площади Эгаш пробил по воротам под давлением Сокола, мяч задел ногу Артёма и ушёл на угловой.

37' Кингс Кангва в центре поля нарушил правила против Касинутры. "Уфа" быстро разграла стандарт, но оборона "Арсенала" вновь не дала Агаларову себя проявить.

36' Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачёв получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Журавлёва.

35' Агаларов нарушил правила на половине поля "Арсенала" против Камболова. Тульская команда не стала торопиться при розыгрыше мяча.

34' Луценко прошёл вперёд по правой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Кингс Кангва зацепился за мяч, но затем его удар по воротам был блокирован.

33' Радакович пока достаточно плотно опекает Агаларова, за счёт этого у форварда "Уфы" мало шансов себя проявить.

32' Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Арсенала", Агаларов в борьбе с Радаковичем не смог зацепиться за мяч.

31' Хлусевич выполнил слишком сильную передачу к правому углу вратарской на ход Смольникову, в очередной раз будет удар от ворот.

30' Камболов в центре поля перехватил мяч, затем Ткачёв выполнил заброс на ход Луценко по центру к линии штрафной площади, Евгений стянул на себя Никитина и Журавлёва, далее последовала передача на правый угол штрафной площади, Хлусевич после подработки сильно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

29' Камболов из центра поля выполнил сильный заброс на ход Луценко в центр штрафной площади, мяч в итоге достался Беленову.

28' Урунов вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, Смольников грамотно поставил корпус Остону и дал Коченкову перехватить мяч при игре на выходе.

27' Кротов вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, но затем в очередной раз в подкате здорово сыграл Новосельцев, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от атакующего полузащитника "Уфы".

26' Эванс Кангва с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Луценко в борьбе с Журавлёвым не смог головой пробить по воротам.

25' Игроки "Уфы" попытались провести контратаку, но Мрзляк из центра поля выполнил безадресную передачу на левый фланг, Йокич не успел поддержать атаку.

24' Эванс Кангва после длинного заброса вперёд не смог оторваться от Ботака-Иобомы, мяч в итоге был перехвачен защитником "Уфы".

23' Журавлёв на правом фланге нарушил правила против Хлусевича. "Арсенал" не стал спешить при розыгрыше мяча.

22' Эванс Кангва попытался обострить ситуацию на левом фланге, но оторваться от Касинтуры и выполнить подачу в штрафную площадь ему не удалось.

21' Удаление в составе "Уфы"! Кирилл Левников немного подумал и в итоге показал Руслану Фищенко вторую жёлтую карточку за грубую игру против Луценко. "Арсенал" получил отличный шанс выиграть столь важный матч.

20' Фищенко теперь уже в центре поля огрел по ногам Луценко. Полузащитнику "Уфы" нужно быть осторожнее, а иначе на поле в Туле он не задержится.

19' Кротов со стандарта выполнил слишком мягкую подачу на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

18' Полузащитник "Арсенала" Руслан Камболов получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч на своей половине поля против Фищенко.

17' Агаларов выполнил передачу на ход Касинтуре по правому флангу, а затем Гамид побежал открываться в центр штрафной площади, Эгаш в свою очередь выполнил прострел на своего форварда, но Новосельцев сыграл очень грамотно в подкате и перехватил мяч для своей команды.

16' Урунов попытался разогнать атаку по правому флангу, Эванс Кангва накрыл Остона и выбил мяч в аут.

15' Хлусевич с правого фланга выполнил неудачную подачу на левый угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля.

14' Кингс Кангва из глубины поля выполнил передачу на ход по левому флангу своему брату, мяч на этот раз полетел слишком сильно, в итоге он улетел в аут.

13' Новосельцев потерял мяч под давлением у своей штрафной площади, Агаларов при перехвате сразу же протолкнул мяч на ход Кротову, Вячеслав с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Мрзляк в касание пробил по воротам, но всё тот же Новосельцев здорово сыграл в подкате и спас свою команду от больших неприятностей.

12' Кингс Кангва теперь уже перестарался в борьбе за мяч у левого угла штрафной площади "Уфы", правила были нарушены против Ботака-Иобомы.

11' Луценко выполнил хорошую передачу на ход Хлусевичу по правому флангу, Даниил прошёл к правому углу штрафной площади и выполнил подачу в центр штрафной, Кингс Кангва головой пробил в левый угол ворот, Беленов в прыжке спас свою команду.

10' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Арсенала" на ход Агаларову, защитники тульского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч.

9' Ткачёв выполнил передачу к правому углу штрафной площади на хол Луценко, форвард "Арсенала" оказался в офсайде.

8' Поднялся Эванс Кангва после паузы, атакующий полузащитник "Арсенала" показал, что он готов играть дальше.

7' Игроки "Арсенала" выбили мяч после перехвата, пока Эванс Кангва никак не может подняться с газона, вышли на поле врачи тульского клуба.

6' Эванс Кангва попытался пройти вперёд по левому флангу, но Ботака-Иобома достаточно жёстко встретил соперника и перехватил мяч, Кирилл Левников свистка не дал.

5' Спокойно начинается наша игра в целом, пока "Уфа" катает мяч в центре поля.

4' Урунов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Коченков был на месте.

3' Полузащитник "Уфы" Руслан Фищенко получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Хлусевича.

2' Полузащитник "Арсенала" Кингс Кангва получил специальный приз от РПЛ перед матчем за самый красивый гол октября. Напомним, что его гол стал победным для тульского клуба в противостоянии с "Зенитом".