Россия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Арсенал (Тула)
1' Желтая карточкаФищенко Руслан
16' Желтая карточкаКамболов Руслан
18' Вторая желтая карточкаФищенко Руслан
36' Желтая карточкаТкачёв Сергей
45' Желтая карточкаРадакович Урош
44
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
24
Мрзляк
Филип
17
Урунов
Остон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Божович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Урунов ОстонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
Ход матча
16'
18'
36'
45'
История личных встреч
Арсенал Тула
Уфа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2
|0.14
|Чаушич Горан
|2
|0.14
|Хлусевич Даниил
|2
|0.14
|Луценко Евгений
|2
|0.14
|Давиташвили Зурико
|2
|0.14
|Степанов Данил
|1
|0.07
|Ткачёв Сергей
|1
|0.07
|Кангва Кингс
|1
|0.07
|Кангва Эванс
|1
|0.07
|Новосельцев Иван
|1
|0.07
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|11 (2)
|0.79
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.14
|Камилов Владислав
|1
|0.07
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марков Евгений
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Коченков Антон
|2
|0
|Кангва Кингс
|2
|0
|Чаушич Горан
|2
|0
|Радакович Урош
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Камболов Руслан
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|3
|2
|Мрзляк Филип
|5
|0
|Камилов Владислав
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Алиев Азер
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Пропущено
26
18
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
19%
3
17%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
8
31%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3
Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1
Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|19 - 12
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|20 - 15
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 12
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|11.
|Уфа
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|13.
|Ростов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|14.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|10.
|Уфа
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Уфа
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Уфа
Исход игры
Арсенал Тула
63.2% (96)
Ничья
29.6% (45)
Уфа
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
42.03% (58)
Меньше
57.97% (80)
Обе команды забьют
Да
71.74% (99)
Нет
28.26% (39)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
35.5% (54)
1:1 Ничья
27% (41)
1:0 Арсенал Тула
19.7% (30)
2:0 Арсенал Тула
3.9% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Уфа
2% (3)
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