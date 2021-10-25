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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Уфа

История личных встреч

Арсенал Тула
Уфа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ФПД
3:4
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.15
Чаушич Горан 2 0.15
Хлусевич Даниил 2 0.15
Луценко Евгений 2 0.15
Давиташвили Зурико 2 0.15
Степанов Данил 1 0.08
Ткачёв Сергей 1 0.08
Кангва Кингс 1 0.08
Кангва Эванс 1 0.08
Новосельцев Иван 1 0.08
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 11 (2) 0.85
Иванов Олег 2 (2) 0.15
Камилов Владислав 1 0.08
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Кангва Кингс 2 0
Чаушич Горан 2 0
Костадинов Георги 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Радакович Урош 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 5 0
Камилов Владислав 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Фищенко Руслан 2 1
Агаларов Гамид 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Никитин Алексей 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Алиев Азер 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
19%
3
17%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
8
31%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3
Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1
Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи Заявка 13 8 0 5 20 - 15 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Уфа Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Химки Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
16. Урал Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
14. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Арсенал Тула 64.7% (22)
    X 35.3% (12)
    Уфа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Уфа
    2.75
    3.33
    3.12
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Уфа онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Уфа

    Исход игры
    Арсенал Тула
    64.7% (22)
    Ничья
    35.3% (12)
    Уфа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (28)
    Нет
    17.65% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    47.1% (16)
    1:1 Ничья
    32.4% (11)
    1:0 Арсенал Тула
    14.7% (5)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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