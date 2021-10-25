Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Арсенал (Тула)
История личных встреч
Арсенал Тула
Уфа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2
|0.15
|Чаушич Горан
|2
|0.15
|Хлусевич Даниил
|2
|0.15
|Луценко Евгений
|2
|0.15
|Давиташвили Зурико
|2
|0.15
|Степанов Данил
|1
|0.08
|Ткачёв Сергей
|1
|0.08
|Кангва Кингс
|1
|0.08
|Кангва Эванс
|1
|0.08
|Новосельцев Иван
|1
|0.08
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|11 (2)
|0.85
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.15
|Камилов Владислав
|1
|0.08
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марков Евгений
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Коченков Антон
|2
|0
|Кангва Кингс
|2
|0
|Чаушич Горан
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрзляк Филип
|5
|0
|Камилов Владислав
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Фищенко Руслан
|2
|1
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Алиев Азер
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
30%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
5
33%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Пропущено
26
18
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
19%
3
17%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
8
31%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3
Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1
Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|19 - 12
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|20 - 15
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 12
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Уфа
Исход игры
Арсенал Тула
64.7% (22)
Ничья
35.3% (12)
Уфа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
82.35% (28)
Нет
17.65% (6)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
47.1% (16)
1:1 Ничья
32.4% (11)
1:0 Арсенал Тула
14.7% (5)
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