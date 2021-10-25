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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Химки

История личных встреч

Крылья Советов
Химки

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:4
ФПД
2:0
ФПД
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 5 0.38
Сергеев Иван 4 (1) 0.31
Глушенков Максим 2 0.15
Зиньковский Антон 1 0.08
Ежов Роман 1 0.08
Чернов Никита 1 0.08
Бегич Сильвие 1 0.08
Горшков Юрий 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.46
Кухарчук Илья 3 0.23
Адеми Кемаль 1 0.08
Долгов Александр 1 0.08
Набиуллин Эльмир 0 0
Трошечкин Александр 0 0
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 4 1
Пруцев Данил 3 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Глушенков Максим 1 0
Витюгов Максим 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 4 0
Камышев Илья 2 1
Дагерстол Филип 3 0
Глушаков Денис 2 0
Кухарчук Илья 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Стойинович Душан 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Соколов Артём 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Карпов Максим 1 0
Филин Александр 1 0
Сабович Бесард 1 0
Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
25%
1
17%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
6
40%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
7%
4
36%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0
Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3
Химки
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи Заявка 13 8 0 5 20 - 15 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Уфа Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Химки Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
16. Урал Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
14. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Крылья Советов 93.9% (31)
    X 3% (1)
    Химки 3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Химки
    2.02
    3.73
    4.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Крылья Советов - Химки онлайн


    Прогнозы на матч Крылья Советов - Химки

    Исход игры
    Крылья Советов
    93.9% (31)
    Ничья
    3% (1)
    Химки
    3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (18)
    Меньше
    45.45% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    57.58% (19)
    Нет
    42.42% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    51.5% (17)
    1:0 Крылья Советов
    33.3% (11)
    2:0 Крылья Советов
    9.1% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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