Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Самара Арена
История личных встреч
Крылья Советов
Химки
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|5
|0.38
|Сергеев Иван
|4 (1)
|0.31
|Глушенков Максим
|2
|0.15
|Зиньковский Антон
|1
|0.08
|Ежов Роман
|1
|0.08
|Чернов Никита
|1
|0.08
|Бегич Сильвие
|1
|0.08
|Горшков Юрий
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|6 (3)
|0.46
|Кухарчук Илья
|3
|0.23
|Адеми Кемаль
|1
|0.08
|Долгов Александр
|1
|0.08
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|4
|1
|Пруцев Данил
|3
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Чернов Никита
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|4
|0
|Камышев Илья
|2
|1
|Дагерстол Филип
|3
|0
|Глушаков Денис
|2
|0
|Кухарчук Илья
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Карпов Максим
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
25%
1
17%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
13%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
6
40%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
7%
4
36%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0
Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3
Химки
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Химки - Урал 0:0 Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|19 - 12
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|20 - 15
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 12
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Химки
Исход игры
Крылья Советов
93.9% (31)
Ничья
3% (1)
Химки
3% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (18)
Меньше
45.45% (15)
Обе команды забьют
Да
57.58% (19)
Нет
42.42% (14)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
51.5% (17)
1:0 Крылья Советов
33.3% (11)
2:0 Крылья Советов
9.1% (3)
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