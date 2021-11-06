Фернандес при проходе к правому углу штрафной площади попытался отыграться с Заболотным, но ответный пас у Антона вышел немного неточным.

Из глубины поля последовал неудачный заброс на ход Бурмистрову по правому флангу, мяч в итоге ушёл в аут.

Касьерра в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Облякова.

Эджуке выполнил передачу в центр штрафной площади на Фернандеса, Марио оказался в явном офсайде.

Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Касьерра!!! Заика из центра поля выполнил заброс на ход Касьерре к линии штрафной площади, Дивеев должен был перехватывать мяч, но центральный защитник ЦСКА сыграл отвратительно и просто отдал мяч форварду "Сочи", который уже из центра штрафной площади на исполнение пробил под правую штангу.

11' Совсем у ЦСКА не получается выйти со своей половины поля, а Эджуке регулярно оказывается под давлением Нобоа.

10' Против Цаллагова нарушили правила в центре поля. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' Эджуке попытался развить атаку по левому флангу, Нобоа успел накрыть Чидеру и перехватить мяч.

8' Терехов с левого фланга выполнил неудачную подачу к ближнему углу вратарской, получился подарок для Акинфеева, никого из партнёров по команде там не было.

7' Очень сильно "Сочи" проводит первые минуты матча, пока у ЦСКА мало что получается впереди.

6' Юсупов выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Касьерра зацепился за мяч и затем выполнил передачу немного назад к радиусу штрафной площади, Заика пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

5' Заболотный пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Маргасову.

4' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Юсупов!!! Обляков поскользнулся на правом фланге на своей половине поля и в итоге подарил мяч Бурмистрову, который быстро доставил мяч на правый угол штрафной площади, Касьерра стянул на себя пару соперников и затем выполнил передачу на свободного Юсупова, который уже вколотил мяч в сетку, у Акинфеева не было шансов на спасение.

3' Полузащитник "Сочи" Кирилл Заика получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Заболотного.

2' Достаточно спокойно начинается наша игра, пока "Сочи" контролирует мяч в центре поля и не форсирует события.