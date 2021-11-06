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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
ЦСКА Москва
0'
3' Желтая карточка
Заика Кирилл
1:0
4' Гол
Юсупов Артур
12'
1:0. Артур Юсупов
12
Заболотный
Николай
34
Маргасов
Тимофей
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
42
Щенников
Георгий
2
Фернандес
Марио
19
Зайнутдинов
Бактиёр
98
Обляков
Иван
11
Эджуке
Чидера
9
Чалов
Фёдор
91
Заболотный
Антон
Сочи
3-4-2-1
ЦСКА Москва
4-4-2

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 5 0.36
Попов Ивелин 3 0.21
Юсупов Артур 3 0.21
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.21
Жоаозиньо Рамос 2 0.14
Барсов Максим 2 0.14
Терехов Сергей 1 0.07
Дуганджич Марко 1 0.07
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 4 0.29
Чалов Фёдор 3 0.21
Заболотный Антон 3 0.21
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.07
Бийол Яка 1 0.07
Бистрович Кристиян 1 0.07
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.07
Дивеев Игорь 1 0.07
Марадишвили Константин 1 0.07
Яковлев Владислав 1 0.07
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 4 0
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Терехов Сергей 3 0
Заика Кирилл 3 0
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Юсупов Артур 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 6 0
Заболотный Антон 2 1
Обляков Иван 3 0
Бохинен Эмиль 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
27%
3
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
3
38%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
4
20%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
6
30%
5
29%
29%
61-75
3
15%
4
24%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2
Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Сочи 1:0 Заявка 14 9 0 5 21 - 15 27
3. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 22 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
5. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 14 7 2 5 17 - 11 23
6. Крылья Советов Заявка 14 7 1 6 19 - 16 22
7. Краснодар Заявка 14 6 3 5 22 - 13 21
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Уфа Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
12. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
13. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
15. Химки Заявка 14 2 6 6 11 - 22 12
16. Урал Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Сочи 1:0 Заявка 6 5 0 1 12 - 4 15
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
7. Крылья Советов Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
8. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
11. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
12. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи 1:0 Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 8 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
15. Химки Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Касьерра!!! Заика из центра поля выполнил заброс на ход Касьерре к линии штрафной площади, Дивеев должен был перехватывать мяч, но центральный защитник ЦСКА сыграл отвратительно и просто отдал мяч форварду "Сочи", который уже из центра штрафной площади на исполнение пробил под правую штангу. 
  • Офсайд
    15'
    Эджуке выполнил передачу в центр штрафной площади на Фернандеса, Марио оказался в явном офсайде. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Касьерра в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Облякова. 
  • 13'
    Из глубины поля последовал неудачный заброс на ход Бурмистрову по правому флангу, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • 12'
    Фернандес при проходе к правому углу штрафной площади попытался отыграться с Заболотным, но ответный пас у Антона вышел немного неточным. 
  • 11'
    Совсем у ЦСКА не получается выйти со своей половины поля, а Эджуке регулярно оказывается под давлением Нобоа. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Против Цаллагова нарушили правила в центре поля. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 9'
    Эджуке попытался развить атаку по левому флангу, Нобоа успел накрыть Чидеру и перехватить мяч. 
  • 8'
    Терехов с левого фланга выполнил неудачную подачу к ближнему углу вратарской, получился подарок для Акинфеева, никого из партнёров по команде там не было. 
  • 7'
    Очень сильно "Сочи" проводит первые минуты матча, пока у ЦСКА мало что получается впереди. 
  • 6'
    Юсупов выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Касьерра зацепился за мяч и затем выполнил передачу немного назад к радиусу штрафной площади, Заика пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 5'
    Заболотный пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Маргасову. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Юсупов!!! Обляков поскользнулся на правом фланге на своей половине поля и в итоге подарил мяч Бурмистрову, который быстро доставил мяч на правый угол штрафной площади, Касьерра стянул на себя пару соперников и затем выполнил передачу на свободного Юсупова, который уже вколотил мяч в сетку, у Акинфеева не было шансов на спасение. 
  • Желтая карточка
    3'
    Полузащитник "Сочи" Кирилл Заика получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Заболотного. 
  • 2'
    Достаточно спокойно начинается наша игра, пока "Сочи" контролирует мяч в центре поля и не форсирует события. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за второе место в турнирной таблице. Ничья "Сочи" и ЦСКА особо не устроит, а поэтому обе команды должны сделать всё возможное, чтобы набрать три очка. 
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Где смотреть матч Сочи 1:0 ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Сочи 1:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Сочи
30.3% (47)
Ничья
45.2% (70)
ЦСКА Москва
24.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
84.17% (117)
Нет
15.83% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (58)
2:1 Сочи
20% (31)
1:2 ЦСКА Москва
9% (14)
1:0 Сочи
7.7% (12)
2:2 Ничья
5.8% (9)
0:1 ЦСКА Москва
5.2% (8)
2:3 ЦСКА Москва
1.3% (2)
0:2 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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