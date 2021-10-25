Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Фишт
История личных встреч
Сочи
ЦСКА Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|5
|0.38
|Попов Ивелин
|3
|0.23
|Нобоа Кристиан
|3 (2)
|0.23
|Юсупов Артур
|2
|0.15
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.15
|Барсов Максим
|2
|0.15
|Терехов Сергей
|1
|0.08
|Дуганджич Марко
|1
|0.08
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджуке Чидера
|4
|0.31
|Чалов Фёдор
|3
|0.23
|Заболотный Антон
|3
|0.23
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.08
|Бийол Яка
|1
|0.08
|Бистрович Кристиян
|1
|0.08
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.08
|Дивеев Игорь
|1
|0.08
|Марадишвили Константин
|1
|0.08
|Яковлев Владислав
|1
|0.08
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|4
|0
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Терехов Сергей
|3
|0
|Попов Ивелин
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Заика Кирилл
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Касьерра Матео
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|6
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Обляков Иван
|3
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Дзагоев Алан
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
27%
3
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
3
38%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
4
20%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
6
30%
5
29%
29%
61-75
3
15%
4
24%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2
Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|34 - 16
|29
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|19 - 12
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|20 - 15
|24
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 16
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 10
|23
|6.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 12
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 16
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Ростов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 8
|18
|2.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 6
|11
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 8
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - ЦСКА Москва
Исход игры
Сочи
15.2% (5)
Ничья
54.5% (18)
ЦСКА Москва
30.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (15)
Меньше
54.55% (18)
Обе команды забьют
Да
90.91% (30)
Нет
9.09% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (15)
1:2 ЦСКА Москва
21.2% (7)
2:1 Сочи
12.1% (4)
2:2 Ничья
9.1% (3)
0:1 ЦСКА Москва
6.1% (2)
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