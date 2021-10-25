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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

История личных встреч

Сочи
ЦСКА Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 5 0.38
Попов Ивелин 3 0.23
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.23
Юсупов Артур 2 0.15
Жоаозиньо Рамос 2 0.15
Барсов Максим 2 0.15
Терехов Сергей 1 0.08
Дуганджич Марко 1 0.08
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 4 0.31
Чалов Фёдор 3 0.23
Заболотный Антон 3 0.23
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.08
Бийол Яка 1 0.08
Бистрович Кристиян 1 0.08
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.08
Дивеев Игорь 1 0.08
Марадишвили Константин 1 0.08
Яковлев Владислав 1 0.08
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 4 0
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Терехов Сергей 3 0
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Заика Кирилл 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Юсупов Артур 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 6 0
Заболотный Антон 2 1
Обляков Иван 3 0
Бохинен Эмиль 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
27%
3
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
3
38%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
4
20%
3
18%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
6
30%
5
29%
29%
61-75
3
15%
4
24%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2
Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 9 2 2 34 - 16 29
2. Локомотив Москва Заявка 13 6 6 1 19 - 12 24
3. Сочи Заявка 13 8 0 5 20 - 15 24
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 16 23
5. ЦСКА Москва Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
6. Краснодар Заявка 13 6 3 4 22 - 12 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 1 6 16 - 16 19
8. Рубин Заявка 13 5 4 4 17 - 14 19
9. Спартак Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
10. Ахмат Заявка 13 5 0 8 12 - 19 15
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 2 7 14 - 21 14
12. Ростов Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
13. Уфа Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Химки Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
16. Урал Заявка 13 2 4 7 5 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 6 0 1 21 - 8 18
2. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
3. Локомотив Москва Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
6. Спартак Москва Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
7. Краснодар Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
8. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Арсенал Тула Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
10. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Ахмат Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
13. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 7 2 5 0 8 - 6 11
5. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
6. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
11. Ахмат Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Рубин Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Урал Заявка 6 1 1 4 1 - 8 4
14. Уфа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Сочи 15.2% (5)
    X 54.5% (18)
    ЦСКА Москва 30.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.64
    3.52
    3.16
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сочи - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Сочи - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Сочи
    15.2% (5)
    Ничья
    54.5% (18)
    ЦСКА Москва
    30.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (30)
    Нет
    9.09% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (15)
    1:2 ЦСКА Москва
    21.2% (7)
    2:1 Сочи
    12.1% (4)
    2:2 Ничья
    9.1% (3)
    0:1 ЦСКА Москва
    6.1% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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