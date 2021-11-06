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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
2:1
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
0:1
6' Пенальти
Стажиньски Филип
40' Желтая карточка
Зубровски Якуб
74' Желтая карточка
Хладун Доминик
83' Желтая карточка
Oliwier Slawinski
83' Желтая карточка
Малоча Марио
1:1
84' Гол
Терраццино Марко
2:1
90' Гол
Терраццино Марко
90'+6
12
Куцяк
Душан
17
Жуковски
Матеуш
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
79
Kacper
Sezonienko
9
Зволински
Лукаш
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
74
Крук
Камиль
2
Пантич
Александар
77
Бартолевски
Матеуш
8
Пореба
Лукаш
14
Зубровски
Якуб
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
11
Заиц
Томаш
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Заглембе Любин

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
4:4
К
3:2
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
2:1
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
ЭГА
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 6 0.43
Пайшау Флавиу 4 (1) 0.29
Гаёс Мацей 3 0.21
Кубицки Ярослав 2 0.14
Жуковски Матеуш 2 0.14
Терраццино Марко 2 0.14
Конрадо 1 0.07
Дурмуш Илкай 1 0.07
Kacper Sezonienko 1 0.07
Маковский Томаш 1 0.07
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 3 0.23
Даниэл Эрик 2 0.15
Стажиньски Филип 2 (1) 0.15
Заиц Томаш 2 0.15
Пореба Лукаш 1 0.08
Башкиров Евгений 1 0.08
Живец Саша 1 0.08
Бартолевски Матеуш 1 0.08
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 5 0
Малоча Марио 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Конрадо 3 0
Налепа Михал 3 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартолевски Матеуш 4 0
Пореба Лукаш 4 0
Солер Ян 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Пантич Александар 1 1
Балич Саша 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Заиц Томаш 2 0
Крук Камиль 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Вуйцицки Якуб 1 0
Стажиньски Филип 1 0
Хладун Доминик 1 0
Зубровски Якуб 1 0
Шиш Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
25%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
13%
1
7%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
6
26%
3
21%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
4
19%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
3
23%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2
Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:0 14 9 4 1 28 - 7 31
2. Лехия Гданьск 14 8 5 1 25 - 11 29
3. Ракув 12 7 4 1 24 - 16 25
4. Погонь Щецин 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
7. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
8. Ягеллония 14 4 6 4 18 - 21 18
9. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
10. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
11. Висла Плоцк 14 5 2 7 22 - 22 17
12. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
13. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Висла Краков 13 4 2 7 14 - 23 14
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 14 2 5 7 9 - 17 11
17. Легия 11 3 0 8 11 - 19 9
18. Гурник Ленчна 0:1 14 1 4 9 10 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:0 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
4. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
5. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 5 2 0 3 6 - 7 6
17. Гурник Ленчна 0:1 8 1 3 4 6 - 16 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лех 1:0 7 4 2 1 10 - 5 14
3. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Погонь Щецин 7 2 3 2 6 - 6 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
9. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
10. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
12. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Гурник Ленчна 0:1 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Зубровски Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Стажиньски Филип из команды Заглембе Любин забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лехия Гданьск 2:1 Заглембе Любин онлайн


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