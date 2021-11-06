Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Энерга Гданьск
0:1
6' ПенальтиСтажиньски Филип
40' Желтая карточкаЗубровски Якуб
74' Желтая карточкаХладун Доминик
83' Желтая карточкаOliwier Slawinski
83' Желтая карточкаМалоча Марио
1:1
84' ГолТерраццино Марко
2:1
90' ГолТерраццино Марко
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
99
Дурмуш
Илкай
74
Крук
Камиль
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Солер ЯнЗащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
6'
0:1
40'
74'
83'
84'
90'
История личных встреч
Лехия Гданьск
Заглембе Любин
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|6
|0.43
|Пайшау Флавиу
|4 (1)
|0.29
|Гаёс Мацей
|3
|0.21
|Кубицки Ярослав
|2
|0.14
|Жуковски Матеуш
|2
|0.14
|Терраццино Марко
|2
|0.14
|Конрадо
|1
|0.07
|Дурмуш Илкай
|1
|0.07
|Kacper Sezonienko
|1
|0.07
|Маковский Томаш
|1
|0.07
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.23
|Даниэл Эрик
|2
|0.15
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.15
|Заиц Томаш
|2
|0.15
|Пореба Лукаш
|1
|0.08
|Башкиров Евгений
|1
|0.08
|Живец Саша
|1
|0.08
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.08
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|Малоча Марио
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Конрадо
|3
|0
|Налепа Михал
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Пореба Лукаш
|4
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Пантич Александар
|1
|1
|Балич Саша
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Крук Камиль
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Зубровски Якуб
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
25%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
13%
1
7%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
6
26%
3
21%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
4
19%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
4
31%
3
14%
61-75
3
23%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2
Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Подбескидзе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:0
|14
|9
|4
|1
|28 - 7
|31
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|Ракув
|12
|7
|4
|1
|24 - 16
|25
|4.
|Погонь Щецин
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|9.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|10.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|11.
|Висла Плоцк
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|13.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Варта Познань
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|17.
|Легия
|11
|3
|0
|8
|11 - 19
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|0:1
|14
|1
|4
|9
|10 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:0
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|4.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|0:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лех
|1:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Погонь Щецин
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|9.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|12.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|14.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|0:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0