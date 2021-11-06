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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
1:0
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
16' Желтая карточка
Дадок Роберт
1:0
25' Гол
Абрамович Давид
74' Желтая карточка
Damian Jakubik
90'+6
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
13
Мауридес
Жуниор
19
Ангельски
Кароль
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
10
Подольски
Лукас
9
Хименес
Хесус
Радомьяк Радом
4-4-2
Гурник Забже
3-4-1-2

История личных встреч

Радомьяк Радом
Гурник Забже

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:0
ТМС
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (3) 0.36
Мауридес Жуниор 3 0.21
Леандро 2 0.14
Машаду Луиш 2 0.14
Радецки Матеуш 1 0.07
Рондон Марио 1 0.07
Богуш Артур 1 0.07
Абрамович Давид 1 0.07
Dominik Sokol 1 0.07
Tiago Matos 1 0.07
Meik Karwot 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Damian Jakubik 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 6 (1) 0.46
Кубица Кшиштоф 3 0.23
Новак Бартош 2 0.15
Кравчик Пётр 2 0.15
Яницки Рафал 1 0.08
Янжа Эрик 0 0
Манне Аласана 0 0
Подольски Лукас 0 0
Дадок Роберт 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Jakubik 5 0
Michal Kaput 5 0
Нашименту Филипе 3 1
Машаду Луиш 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Meik Karwot 2 0
Леандро 2 0
Бранко Рафаэл 2 0
Рондон Марио 1 0
Богуш Артур 1 0
Абрамович Давид 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 4 0
Янжа Эрик 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Дадок Роберт 2 0
Манне Аласана 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Баинович Филип 1 0
Adrian Dziedzic 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
23%
1
6%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1
Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1
Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Лехия Гданьск 13 7 5 1 23 - 10 26
3. Ракув 12 7 4 1 24 - 16 25
4. Погонь Щецин 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
7. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
8. Ягеллония 14 4 6 4 18 - 21 18
9. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
10. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
11. Висла Плоцк 14 5 2 7 22 - 22 17
12. Заглембе Любин 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Висла Краков 13 4 2 7 14 - 23 14
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 14 2 5 7 9 - 17 11
17. Легия 11 3 0 8 11 - 19 9
18. Гурник Ленчна 13 1 4 8 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
3. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
5. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
6. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 5 2 0 3 6 - 7 6
17. Гурник Ленчна 7 1 3 3 6 - 15 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Погонь Щецин 7 2 3 2 6 - 6 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Заглембе Любин 6 2 1 3 5 - 11 7
9. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
10. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
12. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Абрамович Давид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Дадок Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже онлайн


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