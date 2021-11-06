Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Broni Radom
16' Желтая карточкаДадок Роберт
1:0
25' ГолАбрамович Давид
74' Желтая карточкаDamian Jakubik
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
22 Tiago Matos
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
Ход матча
16'
25'
1:0
74'
82'
История личных встреч
Радомьяк Радом
Гурник Забже
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (3)
|0.36
|Мауридес Жуниор
|3
|0.21
|Леандро
|2
|0.14
|Машаду Луиш
|2
|0.14
|Радецки Матеуш
|1
|0.07
|Рондон Марио
|1
|0.07
|Богуш Артур
|1
|0.07
|Абрамович Давид
|1
|0.07
|Dominik Sokol
|1
|0.07
|Tiago Matos
|1
|0.07
|Meik Karwot
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.46
|Кубица Кшиштоф
|3
|0.23
|Новак Бартош
|2
|0.15
|Кравчик Пётр
|2
|0.15
|Яницки Рафал
|1
|0.08
|Янжа Эрик
|0
|0
|Манне Аласана
|0
|0
|Подольски Лукас
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Jakubik
|5
|0
|Michal Kaput
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Машаду Луиш
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Meik Karwot
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|4
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Манне Аласана
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
2
14%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
23%
1
6%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1
Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1
Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|12
|7
|4
|1
|24 - 16
|25
|4.
|Погонь Щецин
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|9.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|10.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|11.
|Висла Плоцк
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|12.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Варта Познань
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|17.
|Легия
|11
|3
|0
|8
|11 - 19
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|1
|4
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|3.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|6.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Погонь Щецин
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заглембе Любин
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|9.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|12.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|14.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0