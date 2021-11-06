Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Пяст
45' Желтая карточкаЗреляк Адам
24
Хэйтли
Том
20
Чиж
Шимон
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Малек ФилипЗащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
45'
История личных встреч
Пяст
Варта Познань
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.36
|Вида Кристофер
|3
|0.21
|Соколовски Патрик
|3
|0.21
|Кадзиор Дамиан
|2 (1)
|0.14
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.14
|Храпек Михал
|2
|0.14
|Стоилькович Никола
|1
|0.07
|Червински Якуб
|1
|0.07
|Michael Ameyaw
|1
|0.07
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коррин Милан
|2
|0.14
|Гжесик Ян
|2
|0.14
|Зреляк Адам
|1
|0.07
|Кузимски Матеуш
|1
|0.07
|Иванов Роберт
|1
|0.07
|Чижички Матеуш
|1
|0.07
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|4
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Тралка Лукаш
|2
|1
|Зреляк Адам
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Кьельб Якуб
|1
|1
|Родригез Марио
|1
|0
|Кузимски Матеуш
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
5
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
2
22%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
3
15%
4
44%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
2
10%
5
31%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
4
20%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1
Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Пяст - Легия 0:1
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0
Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|12
|7
|4
|1
|24 - 16
|25
|4.
|Погонь Щецин
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|0:0
|14
|5
|4
|5
|21 - 19
|19
|8.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|9.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|10.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|11.
|Висла Плоцк
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|12.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Легия
|11
|3
|0
|8
|11 - 19
|9
|17.
|Варта Познань
|0:0
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|1
|4
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|3.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|Пяст
|0:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|9.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|18.
|Варта Познань
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Погонь Щецин
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Пяст
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заглембе Любин
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|13.
|Варта Познань
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|14.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0