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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
0:1
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
45' Желтая карточка
Зреляк Адам
71' Желтая карточка
Тралка Лукаш
0:1
79' Гол
Зреляк Адам
90' Желтая карточка
Кончковски Мартин
90'+7
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
24
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
77
Пырка
Аркадиуш
6
Храпек
Михал
92
Кадзиор
Дамиан
9
Alberto
Toril
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
15
Копчински
Михал
7
Родригез
Марио
20
Чиж
Шимон
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
Пяст
4-2-3-1
Варта Познань
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Варта Познань

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
0:0
FL
3:0
FL
1:3
FL
1:0
FL
4:0
ВД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.36
Вида Кристофер 3 0.21
Соколовски Патрик 3 0.21
Кадзиор Дамиан 2 (1) 0.14
Пырка Аркадиуш 2 0.14
Храпек Михал 2 0.14
Стоилькович Никола 1 0.07
Червински Якуб 1 0.07
Michael Ameyaw 1 0.07
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Катранис Александрос 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррин Милан 2 0.14
Гжесик Ян 2 0.14
Зреляк Адам 2 0.14
Кузимски Матеуш 1 0.07
Иванов Роберт 1 0.07
Чижички Матеуш 1 0.07
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 4 0
Соколовски Патрик 2 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Червински Якуб 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 3 1
Купчак Матеуш 4 0
Иванов Роберт 4 0
Зреляк Адам 3 0
Папо Джейсон 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Кьельб Якуб 1 1
Родригез Марио 1 0
Кузимски Матеуш 1 0
Гжесик Ян 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
5
38%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
2
15%
3
43%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
4
20%
1
10%
61-75
3
15%
5
50%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
2
10%
5
31%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
5
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1
Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Пяст - Легия 0:1
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0
Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Висла Краков - Варта Познань 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Лехия Гданьск 13 7 5 1 23 - 10 26
3. Ракув 12 7 4 1 24 - 16 25
4. Погонь Щецин 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
7. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
8. Ягеллония 14 4 6 4 18 - 21 18
9. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
10. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
11. Висла Плоцк 14 5 2 7 22 - 22 17
12. Заглембе Любин 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Висла Краков 13 4 2 7 14 - 23 14
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 14 2 5 7 9 - 17 11
17. Легия 11 3 0 8 11 - 19 9
18. Гурник Ленчна 13 1 4 8 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
3. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
5. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
6. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 5 2 0 3 6 - 7 6
17. Гурник Ленчна 7 1 3 3 6 - 15 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Погонь Щецин 7 2 3 2 6 - 6 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Заглембе Любин 6 2 1 3 5 - 11 7
9. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
10. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
12. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Зреляк Адам получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пяст 0:1 Варта Познань онлайн


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