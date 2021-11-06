Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Kehrwegstadion
33' Желтая карточкаАмат Хорди
33' Желтая карточкаНуху Айзек
0:1
35' ПенальтиВоссен Йелле
1:1
40' ГолНуху Айзек
28
Эрис
Жонатан
32
Бек
Андреас
39
Каембе
Эдо
26
Колс
Йенс
29
Нуху
Айзек
15
Бойя
Франк
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекНападающий
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
33'
33'
35'
0:1
40'
1:1
История личных встреч
Эйпен
Зульте-Варегем
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.29
|Каембе Эдо
|4
|0.29
|Агбаду Эммануэль
|4
|0.29
|Нгой Жульен
|2
|0.14
|Эрис Жонатан
|2
|0.14
|Петерс Стеф
|1
|0.07
|Бек Андреас
|1
|0.07
|Ламбер Борис
|1
|0.07
|Н'Дри Конан
|1
|0.07
|Колс Йенс
|1
|0.07
|Эмбало Карлос
|1
|0.07
|Нуху Айзек
|1
|0.07
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|10 (2)
|0.71
|Гано Зиньо
|7
|0.5
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.14
|Кутеса Дерек
|2
|0.14
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.07
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Превляк Смаил
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Петерс Стеф
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Колс Йенс
|2
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Фадера Алию
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Юбер Давид
|2
|0
|Гано Зиньо
|2
|0
|Бойя Франк
|0
|1
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
3
38%
4
36%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
3
30%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
6
43%
4
36%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
1
10%
6
29%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
5
50%
4
19%
76-90
Забито
22
22
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
9
41%
8
36%
76-90
Пропущено
21
31
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
10%
4
13%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
4
19%
4
13%
31-45
4
19%
8
26%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
7
33%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0
Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|29 - 13
|28
|2.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|13
|7
|2
|4
|25 - 23
|23
|5.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Андерлехт
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Эйпен
|1:1
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|10.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|11.
|Гент
|13
|5
|2
|6
|21 - 15
|17
|12.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|14.
|Синт-Трейден
|13
|4
|3
|6
|14 - 20
|15
|15.
|Зульте-Варегем
|1:1
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|1
|2
|10
|12 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|8.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|9.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|13.
|Эйпен
|1:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|1:1
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|1:1
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|6.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|7.
|Синт-Трейден
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2