  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
1:1
Перерыв

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
33' Желтая карточка
Амат Хорди
33' Желтая карточка
Нуху Айзек
0:1
35' Пенальти
Воссен Йелле
1:1
40' Гол
Нуху Айзек
33
Нуруден
Абдул
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
32
Бек
Андреас
8
Петерс
Стеф
39
Каембе
Эдо
26
Колс
Йенс
29
Нуху
Айзек
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
1
Боссут
Сэмми
24
Плетинкс
Эвауд
27
Де
Бок
Лоренс
14
Сиранни
Алессандро
15
Бойя
Франк
8
Кристенсен
Лассе
6
Юбер
Давид
16
Сиссако
Абдулайе
17
Жан-Люк
Домпе
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
Эйпен
3-5-2
Зульте-Варегем
3-5-2

История личных встреч

Эйпен
Зульте-Варегем

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
2:3
ПДА
4:0
ПДА
3:2
ПДА
0:5
ЛП
1:3
К
0:2
К
1:0
ЛП
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 4 (1) 0.29
Каембе Эдо 4 0.29
Агбаду Эммануэль 4 0.29
Нгой Жульен 2 0.14
Эрис Жонатан 2 0.14
Петерс Стеф 1 0.07
Бек Андреас 1 0.07
Ламбер Борис 1 0.07
Н'Дри Конан 1 0.07
Колс Йенс 1 0.07
Эмбало Карлос 1 0.07
Нуху Айзек 1 0.07
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 10 (2) 0.71
Гано Зиньо 7 0.5
Сиссако Абдулайе 2 0.14
Кутеса Дерек 2 0.14
Плетинкс Эвауд 1 0.07
Жан-Люк Домпе 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Dion De Neve 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 5 0
Нуху Айзек 5 0
Амат Хорди 3 1
Превляк Смаил 4 0
Бек Андреас 3 0
Петерс Стеф 3 0
Ламбер Борис 3 0
Колс Йенс 2 0
Деом Жером 2 0
Каембе Эдо 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Нгой Жульен 1 0
Роча Леонардо 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 3 1
Де Бок Лоренс 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Воссен Йелле 2 1
Фадера Алию 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Юбер Давид 2 0
Гано Зиньо 2 0
Бойя Франк 0 1
Сек Ибраима 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
3
30%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
6
43%
4
36%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
1
10%
6
29%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
5
50%
4
19%
76-90

Забито

22
22
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
9
41%
8
36%
76-90

Пропущено

21
31
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
10%
4
13%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
4
19%
4
13%
31-45
4
19%
8
26%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
7
33%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0
Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 29 - 13 28
2. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
3. Антверпен 13 7 3 3 23 - 16 24
4. Мехелен 13 7 2 4 25 - 23 23
5. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
6. Андерлехт 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Эйпен 1:1 14 6 3 5 24 - 21 21
8. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
9. Кортрейк 13 5 4 4 16 - 15 19
10. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
11. Гент 13 5 2 6 21 - 15 17
12. АХ Лёвен 14 3 8 3 18 - 22 17
13. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
14. Синт-Трейден 13 4 3 6 14 - 20 15
15. Зульте-Варегем 1:1 14 3 5 6 22 - 33 14
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 13 1 2 10 12 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. АХ Лёвен 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
6. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
7. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
9. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
12. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
13. Эйпен 1:1 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 1:1 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 1:1 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
6. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
7. Синт-Трейден 6 3 1 2 6 - 7 10
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Зульте-Варегем 1:1 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
15. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
17. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Нуху Айзек бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Воссен Йелле из команды Зульте-Варегем забивает с точки!
  • Желтая карточка
    33'
    Нуху Айзек получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Амат Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Зульте-Варегем
1.80
4.75
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйпен 1:1 Зульте-Варегем онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 