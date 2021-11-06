Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
33' Желтая карточкаНуху Айзек
33' Желтая карточкаАмат Хорди
0:1
35' ПенальтиВоссен Йелле
1:1
40' ГолНуху Айзек
63' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
86' Желтая карточкаПетерс Стеф
88' Желтая карточкаЮбер Давид
28
Эрис
Жонатан
32
Бек
Андреас
39
Каембе
Эдо
26
Колс
Йенс
29
Нуху
Айзек
15
Бойя
Франк
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекНападающий
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
33'
33'
35'
0:1
40'
1:1
63'
86'
88'
История личных встреч
Эйпен
Зульте-Варегем
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.29
|Каембе Эдо
|4
|0.29
|Агбаду Эммануэль
|4
|0.29
|Нгой Жульен
|2
|0.14
|Эрис Жонатан
|2
|0.14
|Петерс Стеф
|1
|0.07
|Бек Андреас
|1
|0.07
|Ламбер Борис
|1
|0.07
|Н'Дри Конан
|1
|0.07
|Колс Йенс
|1
|0.07
|Эмбало Карлос
|1
|0.07
|Нуху Айзек
|1
|0.07
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|10 (2)
|0.71
|Гано Зиньо
|7
|0.5
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.14
|Кутеса Дерек
|2
|0.14
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.07
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Петерс Стеф
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Колс Йенс
|2
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Юбер Давид
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Бойя Франк
|0
|1
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
3
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
6
43%
4
36%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
1
10%
6
29%
46-60
1
10%
6
29%
61-75
5
50%
4
19%
76-90
Забито
23
23
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
1
4%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
3
13%
5
22%
61-75
9
39%
8
35%
76-90
Пропущено
22
32
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
9%
4
13%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
5
23%
5
16%
31-45
4
18%
8
25%
46-60
3
14%
7
22%
61-75
7
32%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0
Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|29 - 13
|28
|2.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|14
|7
|2
|5
|25 - 24
|23
|5.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Андерлехт
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|11.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Гент
|13
|5
|2
|6
|21 - 15
|17
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|2.
|Мехелен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|7.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3