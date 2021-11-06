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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лех
0'
0:1
18' Гол
Амарал Жоау
30'
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
2
Tomasz
Midzierski
5
Kamil
Pajnowski
3
Leandro
VIII
8
Szymon
Drewniak
6
Гол
Януш
27
Мак
Михал
88
Гарсия
Алекс
22
Serhij
Krykun
19
Przemyslaw
Banaszak
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
50
Ба-Луа
Адриэль
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Гурник Ленчна
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Амарал Жоау
(Исхак Микаэль)

История личных встреч

Гурник Ленчна
Лех

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 6 (1) 0.43
Гаска Дамиан 1 0.07
Przemyslaw Banaszak 1 0.07
Вендрыховски Марцел 1 0.07
Мак Михал 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Гарсия Алекс 0 0
Leandro VIII 0 0
Орловски Мацей 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.57
Амарал Жоау 6 0.43
Каминьски Якуб 5 0.36
Саламон Бартош 2 0.14
Ребошу Педру 1 0.07
Дуглас Барри 1 0.07
Квеквескири Ника 1 0.07
Муравски Радослав 1 0.07
Тиба Педру 1 0.07
Ба-Луа Адриэль 1 0.07
Скурась Михал 1 0.07
Рамирес Даниэль 0 0
Милич Антонио 0 0
Шатка Любомир 0 0
Joel V 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 4 1
Bartosz Spiaczka 5 0
Рыманяк Бартош 4 0
Мак Михал 3 0
Szymon Drewniak 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Serhij Krykun 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Tomasz Tymosiak 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Гарсия Алекс 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Щесняк Криспин 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 4 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Тиба Педру 2 0
Милич Антонио 2 0
Joel V 0 1
Саламон Бартош 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ребошу Педру 1 0
Скурась Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
4
25%
1
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

6
18
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
67%
1
6%
31-45
0
0%
7
39%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
4
22%
76-90

Пропущено

13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
50%
76-90

Забито

11
27
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
9%
4
15%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
6
55%
2
7%
31-45
0
0%
10
37%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
2
18%
5
19%
76-90

Пропущено

29
7
13 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
4
14%
2
29%
1-15
6
21%
1
14%
16-30
3
10%
1
14%
31-45
7
24%
1
14%
46-60
5
17%
1
14%
61-75
4
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1
Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1 Гурник Ленчна - Стомиль Ольштын 1:1
Лех
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1
Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:0 14 9 4 1 28 - 7 31
2. Лехия Гданьск 14 8 5 1 25 - 11 29
3. Ракув 12 7 4 1 24 - 16 25
4. Погонь Щецин 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
7. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
8. Ягеллония 14 4 6 4 18 - 21 18
9. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
10. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
11. Висла Плоцк 14 5 2 7 22 - 22 17
12. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
13. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Висла Краков 13 4 2 7 14 - 23 14
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 14 2 5 7 9 - 17 11
17. Легия 11 3 0 8 11 - 19 9
18. Гурник Ленчна 0:1 14 1 4 9 10 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:0 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
4. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
5. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 5 2 0 3 6 - 7 6
17. Гурник Ленчна 0:1 8 1 3 4 6 - 16 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лех 1:0 7 4 2 1 10 - 5 14
3. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Погонь Щецин 7 2 3 2 6 - 6 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
9. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
10. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
12. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Гурник Ленчна 0:1 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Ленчна
Ничья
Лех
9.40
9.42
1.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Ленчна 0:1 Лех онлайн


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