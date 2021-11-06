Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Горник
0:1
18' ГолАмарал Жоау
6
Гол
Януш
27
Мак
Михал
88
Гарсия
Алекс
2
Joel
V
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Ход матча
18'
0:1
История личных встреч
Гурник Ленчна
Лех
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|6 (1)
|0.43
|Гаска Дамиан
|1
|0.07
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.07
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.07
|Мак Михал
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.57
|Амарал Жоау
|6
|0.43
|Каминьски Якуб
|5
|0.36
|Саламон Бартош
|2
|0.14
|Ребошу Педру
|1
|0.07
|Дуглас Барри
|1
|0.07
|Квеквескири Ника
|1
|0.07
|Муравски Радослав
|1
|0.07
|Тиба Педру
|1
|0.07
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.07
|Скурась Михал
|1
|0.07
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Милич Антонио
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Joel V
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|4
|1
|Bartosz Spiaczka
|5
|0
|Рыманяк Бартош
|4
|0
|Мак Михал
|3
|0
|Szymon Drewniak
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Serhij Krykun
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Tomasz Tymosiak
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Гарсия Алекс
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|4
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Joel V
|0
|1
|Саламон Бартош
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
4
25%
1
20%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
6
18
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
67%
1
6%
31-45
0
0%
7
39%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
4
22%
76-90
Пропущено
13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
1
50%
76-90
Забито
11
27
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
9%
4
15%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
6
55%
2
7%
31-45
0
0%
10
37%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
2
18%
5
19%
76-90
Пропущено
29
7
13 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
4
14%
2
29%
1-15
6
21%
1
14%
16-30
3
10%
1
14%
31-45
7
24%
1
14%
46-60
5
17%
1
14%
61-75
4
14%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1
Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1 Гурник Ленчна - Стомиль Ольштын 1:1
Лех
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1
Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:0
|14
|9
|4
|1
|28 - 7
|31
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|Ракув
|12
|7
|4
|1
|24 - 16
|25
|4.
|Погонь Щецин
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|9.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|10.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|11.
|Висла Плоцк
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|13.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Варта Познань
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|17.
|Легия
|11
|3
|0
|8
|11 - 19
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|0:1
|14
|1
|4
|9
|10 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:0
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|4.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|0:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лех
|1:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Погонь Щецин
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|9.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|12.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|14.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|0:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0