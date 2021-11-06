Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
4' Желтая карточкаШенклэнд Лоуренс
23' Желтая карточкаДе Смет Тибо
48' Желтая карточкаХалемия Мохамед Реда
55' Желтая карточкаГейе Папе Хабиб
0:1
56' ПенальтиХольцхаузер Рафаэль
57' Желтая карточкаВака Рамиро
65' Желтая карточкаБурден Пьер
1:1
89' ГолСелемани Фаиз
31
Илич
Марко
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
29
Де
Смет
Тибо
16
Питермат
Том
20
Вака
Рамиро
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Алиуи РашидНападающий
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Вака РамироНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
Ход матча
23'
55'
56'
57'
65'
89'
1:1
История личных встреч
Кортрейк
Беерсхот-Вильрейк
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|7 (3)
|0.5
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.29
|Шевалье Тедди
|2
|0.14
|Алиуи Рашид
|1
|0.07
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.07
|Оканси Эрик
|1
|0.07
|Марлос Морено
|1
|0.07
|Ружо Лукас
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.21
|Нубисси Мариус
|3
|0.21
|Дом Джорен
|2
|0.14
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0.07
|Берг Ян
|1
|0.07
|Саньянг Абдулия
|1
|0.07
|Сумаре Исса
|1
|0.07
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|6
|0
|Палаверса Анте
|5
|0
|Mathias Fixelles
|3
|1
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Вандандриш Кевин
|3
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Марлос Морено
|3
|0
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Берг Ян
|3
|1
|Хольцхаузер Рафаэль
|4
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Stipe Radic
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Халемия Мохамед Реда
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Бурден Пьер
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
3
18%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
6
50%
76-90
Пропущено
14
27
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 11
2
14%
5
19%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
5
36%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0
Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1
АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|29 - 13
|28
|2.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|14
|7
|2
|5
|25 - 24
|23
|5.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Андерлехт
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|11.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Гент
|13
|5
|2
|6
|21 - 15
|17
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|2.
|Мехелен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|7.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3