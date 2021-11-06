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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
1:1
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
4' Желтая карточка
Шенклэнд Лоуренс
23' Желтая карточка
Де Смет Тибо
48' Желтая карточка
Халемия Мохамед Реда
55' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб
0:1
56' Пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
57' Желтая карточка
Вака Рамиро
65' Желтая карточка
Бурден Пьер
1:1
89' Гол
Селемани Фаиз
90'+6
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
6
Ружо
Лукас
8
Палаверса
Анте
18
Abdelhak
Kadri
26
Вандандриш
Кевин
29
Марлос
Морено
17
Гейе
Папе
Хабиб
10
Селемани
Фаиз
31
Ванхамел
Майк
27
Халемия
Мохамед
Реда
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
29
Де
Смет
Тибо
5
Дом
Джорен
6
Кайседо
Мойсес
16
Питермат
Том
8
Хольцхаузер
Рафаэль
17
Шенклэнд
Лоуренс
20
Вака
Рамиро
Кортрейк
4-3-3
Беерсхот-Вильрейк
4-3-3

История личных встреч

Кортрейк
Беерсхот-Вильрейк

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
5:5
ТМК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 7 (3) 0.5
Гейе Папе Хабиб 4 0.29
Шевалье Тедди 2 0.14
Алиуи Рашид 1 0.07
Д'Эне Кристоф 1 0.07
Оканси Эрик 1 0.07
Марлос Морено 1 0.07
Ружо Лукас 0 0
Палаверса Анте 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.21
Нубисси Мариус 3 0.21
Дом Джорен 2 0.14
Шенклэнд Лоуренс 1 0.07
Берг Ян 1 0.07
Саньянг Абдулия 1 0.07
Сумаре Исса 1 0.07
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Бурден Пьер 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружо Лукас 6 0
Палаверса Анте 5 0
Mathias Fixelles 3 1
Д'Эне Кристоф 4 0
Сейнсбери Трент 4 0
Радованович Александар 2 1
Вандандриш Кевин 3 0
Селемани Фаиз 3 0
Марлос Морено 3 0
Гейе Папе Хабиб 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Девале Жиль 2 0
Илич Марко 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Берг Ян 3 1
Хольцхаузер Рафаэль 4 0
Питермат Том 4 0
Франс Фредерик 2 1
Stipe Radic 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Халемия Мохамед Реда 3 0
Сумаре Исса 3 0
Бурден Пьер 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Вака Рамиро 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
3
18%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 1
2 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
6
50%
76-90

Пропущено

14
27
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 11
2
14%
5
19%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
5
36%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0
Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1
АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 29 - 13 28
2. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
3. Антверпен 13 7 3 3 23 - 16 24
4. Мехелен 14 7 2 5 25 - 24 23
5. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
6. Андерлехт 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
8. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
11. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
12. Гент 13 5 2 6 21 - 15 17
13. АХ Лёвен 14 3 8 3 18 - 22 17
14. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
15. Зульте-Варегем 14 3 5 6 22 - 33 14
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
2. Мехелен 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. АХ Лёвен 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
6. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
7. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
8. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
12. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
7. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
15. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
17. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
18. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Де Смет Тибо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Шенклэнд Лоуренс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кортрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк онлайн


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