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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
0:1
Конец матча

Стадион:
Синт-Трейден
0'
0:1
34' Гол в свои ворота
Бейкер Лукас
66' Желтая карточка
Хара Таити
68' Желтая карточка
Судзуки Юма
70' Желтая карточка
Мрабти Керим
82' Желтая карточка
Хасиока Даики
85' Желтая карточка
Бауэр Роберт
87' Красная карточка
Бауэр Роберт
90' Желтая карточка
Тейшейра Жорже
90'+7
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
17
Гуэ
Самюэль
33
Vinicius
de
Souza
Costa
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
21
Шмидт
Даниэль
4
Хасиока
Даики
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
16
Де
Риддер
Стив
44
Брюлс
Кристиан
20
Бауэр
Роберт
18
Хара
Таити
9
Судзуки
Юма
14
Койта
Абубакари
Мехелен
4-2-3-1
Синт-Трейден
4-3-3

История личных встреч

Мехелен
Синт-Трейден

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
7:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:1
К
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:3
ЛП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 6 0.43
Мрабти Керим 5 (1) 0.36
Кейперс Уго 4 0.29
Уолш Сэнди 2 0.14
Дрёйф Ферди 2 0.14
Хайреманс Джеффри 1 0.07
Кайя Онур 1 0.07
Ванлерберге Йорди 1 0.07
Швед Марьян 1 0.07
Vinicius de Souza Costa 1 0.07
Схоофс Роб 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Синт-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мори 2 0.14
Брюлс Кристиан 1 0.07
Номбе Мбойо 1 0.07
Хаяси Даити 1 0.07
Де Риддер Стив 1 0.07
Ляйстнер Тони 1 0.07
Бауэр Роберт 1 0.07
Судзуки Юма 1 0.07
Лавале Димитри 1 0.07
Балонго Нельсон 1 0.07
Хара Таити 1 0.07
Райтц Рокко 1 0.07
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Хайреманс Джеффри 3 0
Бато Шелдон 3 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Бейкер Лукас 2 0
Мрабти Керим 2 0
Vinicius de Souza Costa 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Сторм Никола 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Синт-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 6 0
Ляйстнер Тони 2 1
Судзуки Юма 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Хара Таити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Бауэр Роберт 2 0
Койта Абубакари 2 0
Конате Мори 2 0
Хасиока Даики 2 0
Райтц Рокко 0 1
Тейшейра Жорже 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Какас Либерато 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
6
46%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
9%
1
14%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

14
14
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
7%
3
21%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
5
36%
5
36%
76-90

Забито

24
13
16 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
7
29%
29%
2
15%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Пропущено

24
21
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
13%
3
14%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
7
29%
29%
5
24%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
8
33%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1
Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2
Синт-Трейден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2
Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 29 - 13 28
2. Брюгге 13 7 5 1 23 - 15 26
3. Антверпен 13 7 3 3 23 - 16 24
4. Мехелен 14 7 2 5 25 - 24 23
5. Шарлеруа 13 6 5 2 25 - 14 23
6. Андерлехт 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Эйпен 14 6 3 5 24 - 21 21
8. Генк 13 6 2 5 27 - 22 20
9. Кортрейк 14 5 5 4 17 - 16 20
10. Синт-Трейден 14 5 3 6 15 - 20 18
11. Остенде 14 5 2 7 18 - 25 17
12. Гент 13 5 2 6 21 - 15 17
13. АХ Лёвен 14 3 8 3 18 - 22 17
14. Стандард 13 4 4 5 14 - 21 16
15. Зульте-Варегем 14 3 5 6 22 - 33 14
16. Серен Юнайтед 13 4 0 9 16 - 27 12
17. Серкль Брюгге 13 2 3 8 14 - 20 9
18. Беерсхот-Вильрейк 14 1 3 10 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
2. Мехелен 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. АХ Лёвен 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
6. Андерлехт 7 3 3 1 19 - 11 12
7. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
8. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Генк 6 3 1 2 12 - 8 10
12. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
13. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
14. Стандард 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Зульте-Варегем 7 1 2 4 11 - 21 5
16. Синт-Трейден 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Беерсхот-Вильрейк 7 1 0 6 3 - 11 3
18. Серкль Брюгге 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 16 - 7 16
2. Брюгге 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Антверпен 7 4 1 2 13 - 9 13
4. Эйпен 7 4 1 2 14 - 10 13
5. Синт-Трейден 7 4 1 2 7 - 7 13
6. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
7. Генк 7 3 1 3 15 - 14 10
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
10. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Кортрейк 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
15. АХ Лёвен 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Гент 6 1 1 4 5 - 6 4
17. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
18. Серен Юнайтед 7 1 0 6 5 - 18 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Бейкер Лукас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мехелен 0:1 Синт-Трейден онлайн


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