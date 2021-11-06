Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:1
34' Гол в свои воротаБейкер Лукас
66' Желтая карточкаХара Таити
68' Желтая карточкаСудзуки Юма
70' Желтая карточкаМрабти Керим
82' Желтая карточкаХасиока Даики
85' Желтая карточкаБауэр Роберт
87' Красная карточкаБауэр Роберт
90' Желтая карточкаТейшейра Жорже
17
Гуэ
Самюэль
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
20
Бауэр
Роберт
18
Хара
Таити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бауэр РобертПолузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
34'
0:1
63'
66'
68'
70'
82'
85'
87'
90'
История личных встреч
Мехелен
Синт-Трейден
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|6
|0.43
|Мрабти Керим
|5 (1)
|0.36
|Кейперс Уго
|4
|0.29
|Уолш Сэнди
|2
|0.14
|Дрёйф Ферди
|2
|0.14
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.07
|Кайя Онур
|1
|0.07
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.07
|Швед Марьян
|1
|0.07
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.07
|Схоофс Роб
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мори
|2
|0.14
|Брюлс Кристиан
|1
|0.07
|Номбе Мбойо
|1
|0.07
|Хаяси Даити
|1
|0.07
|Де Риддер Стив
|1
|0.07
|Ляйстнер Тони
|1
|0.07
|Бауэр Роберт
|1
|0.07
|Судзуки Юма
|1
|0.07
|Лавале Димитри
|1
|0.07
|Балонго Нельсон
|1
|0.07
|Хара Таити
|1
|0.07
|Райтц Рокко
|1
|0.07
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Хайреманс Джеффри
|3
|0
|Бато Шелдон
|3
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Мрабти Керим
|2
|0
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|6
|0
|Ляйстнер Тони
|2
|1
|Судзуки Юма
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Хара Таити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Бауэр Роберт
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
6
46%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
9%
1
14%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
14
14
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
7%
3
21%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
5
36%
5
36%
76-90
Забито
24
13
16 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
7
29%
29%
2
15%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
4
17%
2
15%
76-90
Пропущено
24
21
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
13%
3
14%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
7
29%
29%
5
24%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
8
33%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1
Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2
Синт-Трейден
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2
Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1 Синт-Трейден - Моленбек 1:0 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|29 - 13
|28
|2.
|Брюгге
|13
|7
|5
|1
|23 - 15
|26
|3.
|Антверпен
|13
|7
|3
|3
|23 - 16
|24
|4.
|Мехелен
|14
|7
|2
|5
|25 - 24
|23
|5.
|Шарлеруа
|13
|6
|5
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Андерлехт
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Эйпен
|14
|6
|3
|5
|24 - 21
|21
|8.
|Генк
|13
|6
|2
|5
|27 - 22
|20
|9.
|Кортрейк
|14
|5
|5
|4
|17 - 16
|20
|10.
|Синт-Трейден
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|11.
|Остенде
|14
|5
|2
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Гент
|13
|5
|2
|6
|21 - 15
|17
|13.
|АХ Лёвен
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|Стандард
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|5
|6
|22 - 33
|14
|16.
|Серен Юнайтед
|13
|4
|0
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|13
|2
|3
|8
|14 - 20
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|1
|3
|10
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|2.
|Мехелен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|АХ Лёвен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|12.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|13.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Стандард
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|11 - 21
|5
|16.
|Синт-Трейден
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|2.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Антверпен
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Эйпен
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|Синт-Трейден
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|7.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|15.
|АХ Лёвен
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Гент
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3