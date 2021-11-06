Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13098
0:1
22' ГолХудемакерс Меес
36' Желтая карточкаСаймак Мустафа
39' Желтая карточкаКаллон Исса
39' Желтая карточкаКерстен Сэм
47' Желтая карточкаВут Симен
0:2
48' ГолМаулун Робин
55' Желтая карточкаMees de Wit
61' Желтая карточкаШтридер Рико
1:2
79' ГолХюйбертс Дин
87' Желтая карточкаМаулун Робин
89' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
90' Желтая карточкаВан Полен Брам
27
Пабай
Марк
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
34
Mees
de
Wit
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
-
34 Mees de WitНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
Ход матча
22'
0:1
36'
39'
39'
46'
47'
48'
0:2
55'
61'
79'
1:2
87'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
ПЕК Зволле
Камбюр
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
27 матчей
48.1%
11.1%
40.8%
13 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mees de Wit
|2
|0.17
|Редан Дайшон
|2
|0.17
|Саймак Мустафа
|1
|0.08
|Хюйбертс Дин
|1
|0.08
|Ван Полен Брам
|1 (1)
|0.08
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каллон Исса
|3
|0.25
|Якобс Ями
|3
|0.25
|Tom Boere
|3
|0.25
|Маулун Робин
|2
|0.17
|Самбисса Давид
|2
|0.17
|Худемакерс Меес
|2
|0.17
|Бангура Алекс
|2
|0.17
|Брей Майкл
|1
|0.08
|Тол Марко
|1
|0.08
|Киш Тамаш
|1
|0.08
|Робертс Улдрикис
|1
|0.08
|Шмидт Доке
|0
|0
|Доодеман Ник
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|2
|1
|Mees de Wit
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Штридер Рико
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Саймак Мустафа
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Накаяма Юта
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|3
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Маулун Робин
|2
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
4
50%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
3
27%
76-90
Забито
8
21
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
25%
8
38%
61-75
2
25%
2
10%
76-90
Пропущено
21
26
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
7
27%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
5
24%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1
ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0
Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0
Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Утрехт
|11
|7
|2
|2
|26 - 12
|23
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|Камбюр
|12
|6
|0
|6
|21 - 26
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Виллем II
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|9.
|Твенте
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|11.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|12.
|Херенвен
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|15.
|Гронинген
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|1
|1
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|14.
|Херенвен
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|НЕК Неймеген
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|8 - 15
|9
|7.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Виллем II
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0