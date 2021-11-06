Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Камбюр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

45' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Каллон Исса из команды Камбюр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Марк Пабаи нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Саймак Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Керстен Сэм получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Каллон Исса получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Каллон Исса наказан за толчок Марк Пабаи

38' Робертс Улдрикис из команды Камбюр сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

38' [team] начинает контратаку

38' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

38' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Глупую желтую получил Саймак Мустафа за то, что отбил ногой мяч после свистка

36' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Отличные скиллы показывает Паал Кеннет , обводя своих соперников

36' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Камбюр выполняет удар от ворот.

33' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Камбюр

31' Хюйбертс Дин не смог попасть в створ ударом издали

30' Худемакерс Меес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

28' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

28' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Самбисса Давид из команды Камбюр делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

25' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Робертс Улдрикис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Г О О О О Л - Худемакерс Меес из команды Камбюр левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

22' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Шмидт Доке нанес удар издали, а Костас Лампроу отбил его обратно в игру!

21' Керстен Сэм из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Марк Пабаи из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

19' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Камбюр

17' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

16' Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Игрок из команды Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Камбюр

9' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Камбюр выполняет удар от ворот.

4' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Каллон Исса наказан за толчок Марк Пабаи

3' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре