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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 13098
Камбюр
0'
0:1
22' Гол
Худемакерс Меес
36' Желтая карточка
Саймак Мустафа
39' Желтая карточка
Каллон Исса
39' Желтая карточка
Керстен Сэм
47' Желтая карточка
Вут Симен
0:2
48' Гол
Маулун Робин
55' Желтая карточка
Mees de Wit
61' Желтая карточка
Штридер Рико
1:2
79' Гол
Хюйбертс Дин
87' Желтая карточка
Маулун Робин
89' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
90' Желтая карточка
Ван Полен Брам
90'+7
1
Лампру
Костантинос
27
Пабай
Марк
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
19
Редан
Дайшон
34
Mees
de
Wit
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
18
Самбисса
Давид
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
28
Робертс
Улдрикис
ПЕК Зволле
4-3-3
Камбюр
4-1-4-1

Ход матча

22'
0:1
Худемакерс Меес
(Каллон Исса)
36'
Саймак Мустафа
 
39'
 
Каллон Исса
39'
Керстен Сэм
 
46'
Вут Симен
Пабай Марк
 
47'
Вут Симен
 
48'
0:2
Маулун Робин
55'
Mees de Wit
 
58'
Тедич Слободан
Саймак Мустафа
 
58'
Аджич Лука
Кастанер Жервейн
 
61'
Штридер Рико
 
63'
 
Доодеман Ник
Самбисса Давид
69'
Ван Ден Белт Томас
Керстен Сэм
 
75'
 
Паулиссен Митчелл
Якобс Ями
79'
Хюйбертс Дин
(Паал Кеннет)
1:2
81'
Колвейк Райан
Штридер Рико
 
83'
 
Яспер тер Хейде
Каллон Исса
83'
 
Тол Марко
Схаутен Эрик
87'
 
Маулун Робин
89'
 
Робертс Улдрикис
90'
Ван Полен Брам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

ПЕК Зволле
Камбюр

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

27 матчей

48.1%
11.1%
40.8%
13 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМС
2:0
ТМК
4:0
ТМК
1:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
6:1
К
2:3
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
ПД
3:0
ПД
3:0
К
0:1
EED
2:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ВД(GD
3:0
ВД(GD
1:0
ЭГГД
2:0
ЭГГД
3:1
ЭГГД
2:1
ВД(GD
1:2
К
3:3
ВД(GD
3:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
4:1

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 2 0.17
Редан Дайшон 2 0.17
Саймак Мустафа 1 0.08
Хюйбертс Дин 1 0.08
Ван Полен Брам 1 (1) 0.08
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каллон Исса 3 0.25
Якобс Ями 3 0.25
Tom Boere 3 0.25
Маулун Робин 2 0.17
Самбисса Давид 2 0.17
Худемакерс Меес 2 0.17
Бангура Алекс 2 0.17
Брей Майкл 1 0.08
Тол Марко 1 0.08
Киш Тамаш 1 0.08
Робертс Улдрикис 1 0.08
Шмидт Доке 0 0
Доодеман Ник 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 2 1
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Штридер Рико 2 0
Тедич Слободан 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Саймак Мустафа 1 0
Клемент Пелле 1 0
Накаяма Юта 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Пабай Марк 1 0
Вут Симен 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 3 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
4
50%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
3
27%
76-90

Забито

8
21
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
25%
8
38%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Пропущено

21
26
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
7
27%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
5
24%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1
ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0
Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0
Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 11 7 2 2 26 - 12 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
11. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 11 2 4 5 13 - 16 10
15. Гронинген 11 2 4 5 10 - 18 10
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 10 2 3 5 12 - 21 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
11. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
14. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПЕК Зволле 1:2 Камбюр онлайн


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