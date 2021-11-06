Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:2
Первый тайм: 29'
Стадион: Конинг Виллем II
0:1
17' ГолВриндс Барт
19' Желтая карточкаМейнанс Свен
26' Желтая карточкаВридт Квази
0:2
28' ГолВриндс Барт
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Mo Osman3
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
Ход матча
17'
0:1
19'
26'
28'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Виллем II
Спарта Роттердам
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.33
|Кёлерт Матс
|3
|0.25
|Нуннели Че
|3
|0.25
|Саглам Геркем
|1
|0.08
|Свенссон Макс
|1
|0.08
|Саддики Дрейс
|1
|0.08
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.08
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриндс Барт
|3
|0.25
|Сметс Бриан
|2
|0.17
|Тай Леннарт
|2
|0.17
|Мейнанс Свен
|1
|0.08
|Ван Крой Вито
|1
|0.08
|Эмега Эмануэль
|1
|0.08
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вридт Квази
|3
|0
|Кён Деррик
|1
|1
|Льонч Поль
|2
|0
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|5
|0
|Оассар Адиль
|3
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Сметс Бриан
|2
|0
|Бёгелсдейк Том
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Вриндс Барт
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
3
33%
76-90
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
11%
3
16%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
5
28%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1
Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2
Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Утрехт
|11
|7
|2
|2
|26 - 12
|23
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|НЕК Неймеген
|1:1
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|7.
|Виллем II
|0:2
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Твенте
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|11.
|Камбюр
|11
|5
|0
|6
|19 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|1:1
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|15.
|Гронинген
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|2:0
|12
|2
|4
|6
|10 - 19
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|0:2
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|14.
|Херенвен
|1:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|2:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|НЕК Неймеген
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|0:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|7.
|Херенвен
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|6 - 14
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Спарта Роттердам
|2:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|15.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0