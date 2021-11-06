  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:2
Первый тайм: 29'

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
0:1
17' Гол
Вриндс Барт
19' Желтая карточка
Мейнанс Свен
26' Желтая карточка
Вридт Квази
0:2
28' Гол
Вриндс Барт
29'
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
15
Свенссон
Макс
11
Кёлерт
Матс
9
Вридт
Квази
1
Окойе
Мадука
7
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
5
Пинту
Мика
8
Мейнанс
Свен
2
Абелс
Дирк
6
Оассар
Адиль
10
Сметс
Бриан
9
Тай
Леннарт
11
Эмега
Эмануэль
Виллем II
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-3-1-2

Ход матча

17'
0:1
Вриндс Барт
(Сметс Бриан)
19'
 
Мейнанс Свен
26'
Вридт Квази
 
28'
0:2
Вриндс Барт
(Мейнанс Свен)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Виллем II
Спарта Роттердам

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
1:3
К
3:0
Э
4:0
ТМК
0:3
ТМК
0:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.33
Кёлерт Матс 3 0.25
Нуннели Че 3 0.25
Саглам Геркем 1 0.08
Свенссон Макс 1 0.08
Саддики Дрейс 1 0.08
Спиерингс Уэсли 1 0.08
Кампецис Анаргирос 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриндс Барт 3 0.25
Сметс Бриан 2 0.17
Тай Леннарт 2 0.17
Мейнанс Свен 1 0.08
Ван Крой Вито 1 0.08
Эмега Эмануэль 1 0.08
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вридт Квази 3 0
Кён Деррик 1 1
Льонч Поль 2 0
Велленройтер Тимон 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Нуннели Че 1 0
Fred Grim 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 5 0
Оассар Адиль 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Сметс Бриан 2 0
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
11%
3
16%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
5
28%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1
Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2
Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 11 7 2 2 26 - 12 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. НЕК Неймеген 1:1 12 5 3 4 16 - 18 18
7. Виллем II 0:2 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
9. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
10. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
11. Камбюр 11 5 0 6 19 - 25 15
12. Херенвен 1:1 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 11 2 4 5 13 - 16 10
15. Гронинген 11 2 4 5 10 - 18 10
16. Спарта Роттердам 2:0 12 2 4 6 10 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 10 2 3 5 12 - 21 9
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 0:2 6 3 1 2 6 - 9 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 1:1 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 1:1 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 2:0 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 1:1 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 0:2 6 2 2 2 9 - 10 8
7. Херенвен 1:1 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
9. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Камбюр 5 2 0 3 6 - 14 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
14. Спарта Роттердам 2:0 6 1 1 4 4 - 10 4
15. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Спарта Роттердам
4.69
3.47
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виллем II 0:2 Спарта Роттердам онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 