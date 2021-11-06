Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

88' Тактическая замена. Эмега Эмануэль уходит с поля и его заменяет Кензо Гудмийн

88' Румерату Годфрид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Нуннели Че из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

83' Вридт Квази оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Матч остановлен

76' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Абелс Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Отличные скиллы показывает Овюсу Лерой , обводя своих соперников

71' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Овюсу Лерой не смог попасть в створ ударом издали

67' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Нуннели Че оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Плохо сыграл Вриндс Барт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

57' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Окойе Мадука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Сметс Бриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Сметс Бриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Нуннели Че выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

48' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.