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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:3
Конец матча

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
0:1
17' Гол
Вриндс Барт
19' Желтая карточка
Мейнанс Свен
26' Желтая карточка
Вридт Квази
0:2
28' Гол
Вриндс Барт
34' Желтая карточка
Оассар Адиль
77' Желтая карточка
Абелс Дирк
0:3
79' Гол
Эмега Эмануэль
90'+4
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
15
Свенссон
Макс
11
Кёлерт
Матс
9
Вридт
Квази
1
Окойе
Мадука
7
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
5
Пинту
Мика
8
Мейнанс
Свен
2
Абелс
Дирк
6
Оассар
Адиль
10
Сметс
Бриан
9
Тай
Леннарт
11
Эмега
Эмануэль
Виллем II
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-3-1-2

Ход матча

17'
0:1
Вриндс Барт
(Сметс Бриан)
19'
 
Мейнанс Свен
26'
Вридт Квази
 
28'
0:2
Вриндс Барт
(Мейнанс Свен)
34'
 
Оассар Адиль
46'
Мервелд Ринго
Саддики Дрейс
 
62'
Кампецис Анаргирос
Кёлерт Матс
 
62'
Румерату Годфрид
Льонч Поль
 
71'
 
Энгельс Марио
Тай Леннарт
77'
 
Абелс Дирк
78'
 
Ван Крой Вито
Оассар Адиль
78'
 
Мейерс Арон
Мейнанс Свен
78'
Замора Джон
Свенссон Макс
 
79'
0:3
Эмега Эмануэль
(Ван Крой Вито)
88'
 
Mo Osman3
Сметс Бриан
88'
 
Гаудмейн Кензо
Эмега Эмануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Виллем II
Спарта Роттердам

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
1:3
К
3:0
Э
4:0
ТМК
0:3
ТМК
0:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.33
Кёлерт Матс 3 0.25
Нуннели Че 3 0.25
Саглам Геркем 1 0.08
Свенссон Макс 1 0.08
Саддики Дрейс 1 0.08
Спиерингс Уэсли 1 0.08
Кампецис Анаргирос 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриндс Барт 3 0.25
Сметс Бриан 2 0.17
Тай Леннарт 2 0.17
Эмега Эмануэль 2 0.17
Мейнанс Свен 1 0.08
Ван Крой Вито 1 0.08
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вридт Квази 3 0
Кён Деррик 1 1
Льонч Поль 2 0
Велленройтер Тимон 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Нуннели Че 1 0
Fred Grim 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 4 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Сметс Бриан 2 0
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
6
55%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
4
36%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
7
33%
2
11%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
6
29%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1
Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11 Йонг Виллем II - Виллем II 0:20 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2
Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 11 7 2 2 26 - 12 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
11. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 11 2 4 5 13 - 16 10
15. Гронинген 11 2 4 5 10 - 18 10
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 10 2 3 5 12 - 21 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
11. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
14. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 0:3 Спарта Роттердам онлайн


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