Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Гоффертштадион
1:0
53' ГолAli Akman
1:1
72' ГолВерман Йоэй
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
19 Pedro Ruiz
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
53'
1:0
72'
1:1
76'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
НЕК Неймеген
Херенвен
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|4
|0.33
|Ali Akman
|4
|0.33
|Тавшан Элаис
|3
|0.25
|Брюин Джорди
|1
|0.08
|Вет Хавьер
|1
|0.08
|Вердонк Калвин
|1
|0.08
|Маттссон Магнус
|1
|0.08
|Одентал Кас
|1
|0.08
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|5 (1)
|0.42
|Халилович Тибор
|3
|0.25
|Верман Йоэй
|2
|0.17
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.08
|Конголо Родни
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|3
|0
|Маркес Иван
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|2
|1
|Ван Эвейк Милан
|3
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Мусаба Антони
|2
|0
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
9%
3
38%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
13%
4
36%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
25%
3
15%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
4
25%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1
Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2
ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|2
|1
|37 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|27 - 19
|24
|3.
|Утрехт
|11
|7
|2
|2
|26 - 12
|23
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|26 - 13
|22
|5.
|Витесс
|11
|6
|1
|4
|12 - 18
|19
|6.
|НЕК Неймеген
|1:1
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|7.
|Виллем II
|0:2
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Твенте
|12
|5
|3
|4
|19 - 18
|18
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|5
|1
|5
|17 - 22
|16
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|5
|0
|5
|22 - 17
|15
|11.
|Камбюр
|11
|5
|0
|6
|19 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|1:1
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|14
|13.
|Хераклес
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Ваалвейк
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|15.
|Гронинген
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|2:0
|12
|2
|4
|6
|10 - 19
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|27 - 1
|15
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|19 - 11
|15
|4.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|7.
|Хераклес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Виллем II
|0:2
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|9.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|10.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|11.
|НЕК Неймеген
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Ваалвейк
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|14.
|Херенвен
|1:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|2:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|6
|5
|0
|1
|7 - 7
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|3.
|Аякс
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|НЕК Неймеген
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 13
|10
|5.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Виллем II
|0:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|7.
|Херенвен
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|6 - 14
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|13.
|Гронинген
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Спарта Роттердам
|2:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|15.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0