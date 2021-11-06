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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
1:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
53' Гол
Ali Akman
1:1
72' Гол
Верман Йоэй
89'
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Брюин
Джорди
8
Баррето
Эдгар
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
9
Ali
Akman
10
Окита
Жонатан
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
2
Ван
Оттеле
Сюб
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
7
Стеванович
Филип
НЕК Неймеген
4-3-3
Херенвен
4-3-3

Ход матча

53'
Ali Akman
(Брюин Джорди)
1:0
66'
Вет Хавьер
Брюин Джорди
 
66'
Маттссон Магнус
Тавшан Элаис
 
66'
 
Беньямин Нюгрен
Стеванович Филип
66'
 
Ван дер Хейде Арьен
Мусаба Антони
72'
1:1
Верман Йоэй
76'
Pedro Ruiz
Ali Akman
 
76'
Пропер Дирк
Баррето Эдгар
 
78'
 
Хаяль Рами
Халилович Тибор

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

НЕК Неймеген
Херенвен

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
4:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 4 0.33
Ali Akman 4 0.33
Тавшан Элаис 3 0.25
Брюин Джорди 1 0.08
Вет Хавьер 1 0.08
Вердонк Калвин 1 0.08
Маттссон Магнус 1 0.08
Одентал Кас 1 0.08
Дуэлунд Миккель 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.42
Халилович Тибор 3 0.25
Верман Йоэй 2 0.17
Ван Эвейк Милан 1 0.08
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Стеванович Филип 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 3 0
Маркес Иван 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Одентал Кас 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Шоне Лассе 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 2 1
Ван Эвейк Милан 3 0
Мадсен Николас 2 0
Мусаба Антони 2 0
Ван Бик Свен 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Кайб Рами 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Стеванович Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
9%
3
38%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
13%
4
36%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

16
20
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
25%
3
15%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
4
25%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1
Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2
ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2 Херенвен - Кортрейк 2:2 Херенвен - Утрехт-2 3:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
2. ПСВ 11 8 0 3 27 - 19 24
3. Утрехт 11 7 2 2 26 - 12 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. НЕК Неймеген 1:1 12 5 3 4 16 - 18 18
7. Виллем II 0:2 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
9. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
10. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
11. Камбюр 11 5 0 6 19 - 25 15
12. Херенвен 1:1 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 11 2 4 5 13 - 16 10
15. Гронинген 11 2 4 5 10 - 18 10
16. Спарта Роттердам 2:0 12 2 4 6 10 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 10 2 3 5 12 - 21 9
18. ПЕК Зволле 11 1 1 9 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 0:2 6 3 1 2 6 - 9 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 1:1 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
14. Херенвен 1:1 6 2 0 4 8 - 12 6
15. Гронинген 5 1 3 1 4 - 3 6
16. Спарта Роттердам 2:0 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 5 1 1 3 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
4. НЕК Неймеген 1:1 6 3 1 2 10 - 13 10
5. ПСВ 5 3 0 2 8 - 8 9
6. Виллем II 0:2 6 2 2 2 9 - 10 8
7. Херенвен 1:1 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
9. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
10. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
11. Камбюр 5 2 0 3 6 - 14 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
14. Спарта Роттердам 2:0 6 1 1 4 4 - 10 4
15. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Херенвен
4.42
3.60
4.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч НЕК Неймеген 1:1 Херенвен онлайн


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