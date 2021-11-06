Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Беньямин Нюгрен нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст спокойно отбил мяч.

92' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

91' Окита Жонатан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

91' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Херенвен выполняет удар от ворот.

89' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Сиб ван Оттеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

84' Хаяль Рами оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хорошую попытку сделал Педро Руис. Удар в створ, но вратарь начеку

80' Отличные скиллы показывает Педро Руис, обводя своих соперников

80' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Педро Руис из команды НЕК Неймеген отправил кросс в штрафную...

79' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Херенвен выполняет удар от ворот.

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Окита Жонатан нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Тактическая замена. Али Акман уходит с поля и его заменяет Педро Руис

75' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

75' Эль-Каруани Суфьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Баккер Ник из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Г О О О О Л - Верман Йоэй забивает ударом с правой ноги!

72' Плохо сыграл Эль-Каруани Суфьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Херенвен выполняет удар от ворот.

71' Окита Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

70' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Херенвен выполняет удар от ворот.

64' Кайб Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Хорошую попытку сделал Верман Йоэй . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Херенвен выполняет удар от ворот.

56' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Халилович Тибор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Г О О О О Л - Али Акман забивает с правой ноги!

53' Отличные скиллы показывает Али Акман , обводя своих соперников

53' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Сиб ван Оттеле ошибается в защите.

53' Сиб ван Оттеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Сиб ван Оттеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Халилович Тибор

47' Шанс! Сиб ван Оттеле из команды Херенвен пробил головой, но мимо

47' Маркес Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Маттийс Брандерхорст не дал случится голу! Мусаба Антони должен был забивать, но Маттийс Брандерхорст сделал отличный сейв

47' Игрок Мусаба Антони из команды Херенвен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.