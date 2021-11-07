Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Голкипер мог бы сыграть и получше

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Витесс играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

47' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Базур Рихедли из команды Витесс

47' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Тронстад Сондре из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

40' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Утрехт выполняет удар от ворот.

39' Фредериксен Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Пас Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Витесс выполняет удар от ворот.

32' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Утрехт выполняет удар от ворот.

29' Виттек Максимилиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

29' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Бенамар Бенаисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Бенамар Бенаисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Бенамар Бенаисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Отличный пас сделал Виттек Максимилиан из команды Витесс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

24' Игрок Силла Мусса из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Икома Луис из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Утрехт выполняет удар от ворот.

20' Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом

20' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

20' Витесс выполняет удар от ворот.

20' Тронстад Сондре не смог попасть в створ ударом издали

20' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Тронстад Сондре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Витесс

14' Тимбер Квинтен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Должен был быть гол! Рамселар Барт имел отличный шанс, но Маркус Шуберт не дал голу состоятся!

13' ШАНС! Рамселар Барт вышел один на один с голкипером...

13' Бауссайд Отман разрезает оборону соперника отличным пасом

11' Даса Элазар из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

10' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Тимбер Квинтен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Г О О О О Л - Фредериксен Николай первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

7' Отличные скиллы показывает Фредериксен Николай , обводя своих соперников

6' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Бенамар Бенаисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Удар от ворот произведет Утрехт

3' Тронстад Сондре из команды Витесс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Силла Мусса из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Утрехт начинает с центра поля