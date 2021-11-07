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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
2:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Утрехт
0'
1:0
7' Гол
Фредериксен Николай
2:0
45' Гол
Базур Рихедли
64' Желтая карточка
Вормердам Дьянго
64' Желтая карточка
Янссен Виллем
2:1
77' Гол
Загре Артур
82'
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
11
Фредериксен
Николай
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
17
Бенамар
Бенаисса
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
23
Рамселар
Барт
26
Бауссайд
Отман
22
Ван
де
Стрек
Сандер
Витесс
3-4-3
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

7'
Фредериксен Николай
1:0
45'
Базур Рихедли
(Даса Элазар)
2:0
46'
 
Загре Артур
Силла Мусса
46'
 
Дувикас Анастасиос
Ван де Стрек Сандер
64'
 
Вормердам Дьянго
64'
 
Янссен Виллем
67'
Вруг Патрик
Бёйтинк Томас
 
71'
 
Махи Мимаун
Тимбер Квинтен
71'
 
Remco Balk
Тер Авест Хидде
77'
2:1
Загре Артур
(Махер Адам)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Витесс
Утрехт

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:2
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 5 (1) 0.42
Фредериксен Николай 4 0.33
Гбоо Янн 2 0.17
Дарфалу Усама 1 0.08
Базур Рихедли 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.5
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.33
Силла Мусса 3 0.25
Густафссон Симон 3 (2) 0.25
Янссен Виллем 2 0.17
Вормердам Дьянго 1 0.08
Тимбер Квинтен 1 0.08
Махи Мимаун 1 0.08
Ван дер Марел Марк 1 0.08
Махер Адам 1 0.08
Ван де Стрек Сандер 1 0.08
Ван Оверем Йорис 1 0.08
Маллахи Мохамед 1 0.08
Ван дер Хорн Майк 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Таннан Уссама 2 0
Икома Луис 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 5 0
Янссен Виллем 4 0
Махер Адам 4 0
Вормердам Дьянго 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Пас Мартен 1 0
Силла Мусса 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
13%
4
18%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
3
38%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
13%
5
23%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
3
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
23%
5
19%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
5
38%
4
15%
46-60
1
8%
6
22%
61-75
1
8%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
18%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
4
36%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1
Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0
Утрехт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1
Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 12 9 0 3 31 - 20 27
2. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
3. Утрехт 1:2 12 7 2 3 27 - 14 23
4. Фейеноорд 0:0 11 7 2 2 26 - 13 23
5. Витесс 2:1 12 7 1 4 14 - 19 22
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. АЗ Алкмаар 0:0 11 5 1 5 22 - 17 16
11. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 11 2 3 6 13 - 25 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 1:2 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Фейеноорд 0:0 5 3 2 0 12 - 6 11
6. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 0:0 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
14. Витесс 2:1 6 2 1 3 7 - 12 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
17. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 2:1 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 0:0 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. АЗ Алкмаар 0:0 7 2 1 4 9 - 11 7
11. Утрехт 1:2 6 2 1 3 6 - 8 7
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Утрехт
3.10
9.74
56.00
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Где смотреть матч Витесс 2:1 Утрехт онлайн


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