  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
0:2
Второй тайм: 71'

Стадион: Зрители: 9527
ПСВ
0'
0:1
37' Гол
Доан Рицу
0:2
54' Гол
Брума Арминду
71'
1
Ван
Осх
Яник
12
Пинту
Иву
2
Анга-Лётшер
Мартин
18
Лонвейк
Найджел
35
Кокс
Джордж
28
Йоханссон
Райан
14
Теки
Тесфальдет
23
Ринстра
Бен
6
Дуарте
Дерой
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
29
Мвене
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
17
Жуниор
Мауро
9
Винисиус
Карлос
7
Захави
Эран
Фортуна Ситтард
4-4-2
ПСВ
4-4-2

Ход матча

16'
 
Доан Рицу
Тезе Джордан
37'
0:1
Доан Рицу
(Захави Эран)
46'
 
Брума Арминду
Мвене Филипп
54'
0:2
Брума Арминду
(Рамальо Андре)
58'
Ферати Арианит
Теки Тесфальдет
 
58'
Tijjani Noslin
Йоханссон Райан
 
65'
 
Ван Гинкел Марко
Захави Эран

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Фортуна Ситтард
ПСВ

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 6 (1) 0.55
Теки Тесфальдет 1 0.09
Toshio Lake 1 0.09
Кокс Джордж 1 0.09
Ринстра Бен 1 0.09
Samy Baghdadi 1 0.09
Tijjani Noslin 1 0.09
Флемминг Зиан 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 4 0.33
Гакпо Коди 3 0.25
Вертессен Йорбе 3 0.25
Брума Арминду 3 0.25
Боскальи Оливье 3 0.25
Рамальо Андре 2 0.17
Винисиус Карлос 2 0.17
Доан Рицу 2 0.17
Мадуэке Нони 2 0.17
Ван Гинкел Марко 1 0.08
Прёппер Дэви 1 0.08
Томас Райан 1 0.08
Сангаре Ибрахим 1 0.08
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Дерой 3 0
Янссен Рул 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Анга-Лётшер Мартин 2 0
Самбу Бассала 2 0
Флемминг Зиан 2 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Кокс Джордж 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
33%
2
11%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
50%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
17%
4
15%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
1
8%
2
7%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
2
17%
9
33%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
10%
3
16%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
3
14%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2
ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 12 9 0 3 29 - 19 27
2. Аякс 11 8 2 1 37 - 2 26
3. Утрехт 11 7 2 2 26 - 12 23
4. Фейеноорд 10 7 1 2 26 - 13 22
5. Витесс 11 6 1 4 12 - 18 19
6. Камбюр 12 6 0 6 21 - 26 18
7. НЕК Неймеген 12 5 3 4 16 - 18 18
8. Виллем II 12 5 3 4 15 - 20 18
9. Твенте 12 5 3 4 19 - 18 18
10. Гоу Эхед Иглс 11 5 1 5 17 - 22 16
11. АЗ Алкмаар 10 5 0 5 22 - 17 15
12. Херенвен 12 4 2 6 14 - 19 14
13. Хераклес 11 3 2 6 11 - 16 11
14. Ваалвейк 12 2 5 5 14 - 17 11
15. Гронинген 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 4 6 11 - 19 10
17. Фортуна Ситтард 0:2 11 2 3 6 12 - 23 9
18. ПЕК Зволле 12 1 1 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
2. Аякс 6 5 0 1 27 - 1 15
3. ПСВ 2:0 6 5 0 1 19 - 11 15
4. Гоу Эхед Иглс 6 4 0 2 12 - 8 12
5. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
7. Хераклес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
9. АЗ Алкмаар 4 3 0 1 13 - 6 9
10. Камбюр 6 3 0 3 13 - 11 9
11. НЕК Неймеген 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Ваалвейк 6 2 1 3 5 - 6 7
13. Фортуна Ситтард 0:2 6 2 1 3 6 - 13 7
14. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
15. Херенвен 6 2 0 4 8 - 12 6
16. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Витесс 5 1 1 3 5 - 11 4
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 6 5 0 1 7 - 7 15
2. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
3. ПСВ 2:0 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Аякс 5 3 2 0 10 - 1 11
5. НЕК Неймеген 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Камбюр 6 3 0 3 8 - 15 9
7. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Виллем II 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Твенте 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
11. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 9 - 11 6
12. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 5 - 14 4
13. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
14. Гронинген 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 0:2 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 6 0 0 6 4 - 15 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
ПСВ
9.56
8.02
1.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 0:2 ПСВ онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 