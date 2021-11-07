Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

42' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Ринстра Бен из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О Л - Доан Рицу забивает с правой ноги!

37' Опасность! Захави Эран из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

36' Гутьеррес Эрик из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Отличный пас сделал Доан Рицу из команды ПСВ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

34' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Плохо сыграл Теки Тесфальдет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' ПСВ выполняет удар от ворот.

29' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Жуниор Мауро из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Винисиус Карлос из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Рамальо Андре нанес удар издали, а Яник ван Ош отбил его обратно в игру!

23' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

21' Винисиус Карлос из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Захави Эран пробил со штрафного прямо в стенку

17' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Тезе Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Тезе Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Идеальный солнечный день для футбола

13' ПСВ выполняет удар от ворот.

12' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

10' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Игрок Захави Эран из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ПСВ начинает с центра поля